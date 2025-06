La firma de cosmética vasca de las colas, vuelve con diagnósticos de piel gratuitos y regalos

Lunes, 23 de junio 2025, 00:15 Compartir

El pasado jueves 19 de junio, la marca Sibari Republic abrió una nueva tienda efímera en Donostia para poder presentar el innovador producto en el que llevaban más de dos años trabajando, el Serum Origin. Los donostiarras no tardaron en acercarse para poder probar y comprar este sérum mejorado. Dos de las cosas que más ha gustado a los fans es que se pueden ver los resultados de manera más inmediata, y que por poco menos de 15€ se pueden llevar casi el doble de producto.

Aterrizaron con el relanzamiento del New Origin, pero no es lo único con lo que llega Sibari Republic. La marca sigue con la filosofía de seguir ofreciendo a la gente productos innovadores que les ayude a cuidar de su piel de manera sencilla, y a pesar de que están en pleno auge con toda esta campaña de presentación del relanzamiento del New Origin, acaban de poner en marcha diferentes acciones para concienciar a la población de los daños que provoca el sol. Además, para que nadie pierda la oportunidad de cuidar su piel con las mejores fórmulas, la marca reducirá los precios de los productos para la protección solar hasta en un 45%. «Con la entrada del verano, la gente se expone mucho más al sol, por eso, creíamos necesario concienciar a la población de lo importante que es proteger la piel cada día, especialmente en verano, para evitar el envejecimiento prematuro y mantener una piel sana y bonita», explica Itziar Beitia, la responsable de la firma.

Ampliar Solar Day Defense que durante esta semana se puede encontrar por 38€

Uno de los productos que más destacarán a lo largo de esta semana será otro de los best Sellers de la firma: el protector solar Day Defense SPF50+. Será uno de los protagonistas porque es uno de los mejores aliados para proteger nuestra piel de los daños provocados por el sol. Y es que no se trata de simple protector solar, sino un producto dos en uno que además de bloquear eficazmente los rayos UVA y UVB, también trata los signos del envejecimiento como las arrugas y la pérdida de firmeza. Además, y para animar a la gente a utilizarlo, la firma lo ofrecerá con un diseño de edición limitada que hace un guiño al verano en Euskadi y con un descuento de un 45% que hará que el precio quede en 38,5€ (PVP 70€).

Diagnósticos y regalos para concienciar

Esta semana de concienciación dará comienzo hoy mismo y estará en marcha hasta el sábado 28 de junio. Durante esta semana, el equipo de Sibari Republic pondrá a disposición del público un servicio de diagnóstico de la piel totalmente gratuito que permitirá ver a los usuarios lo que su piel esconde. Además de un retrato también habrá regalos para todos aquellos que se acerquen hasta el local de Hernani 12 como una exclusiva bolsa de playa y una guía de autoexploración de la piel para que podamos realizarnos un diagnóstico nosotros mismos y podamos prevenir futuras dolencias en la piel.

Ampliar Esta semana en las tiendas además de dianosticos de piel regalarán bolsas de playa y guias de autodetección de lunares

Se trata de una semana de concienciación solar que tiene como objetivo que la gente coja hábitos saludables para mantener su piel lo mejor posible. Por ello todos los productos de la línea solar, es decir, el protector solar con efecto antiarrugas, Day Defense, el restaurador celular que calma la piel tras la exposición solar y restaura manchas, Cellular Rescue y el multivitamínico que refuerza el sistema inmunológico, Soliscaps se podrán encontrar con un 45% de descuento (solo hasta el 28 de junio).

Estos productos tendrán descuento, pero no serán los únicos: toda la nueva línea Origin tendrá un descuento del 20%, y los productos de la línea de colágeno un 30%. La verdad que Sibari Republic no ha querido excluir a ningún tipo de piel para que este verano todos, sin excepción, puedan cuidar su piel con los mejores productos hechos en Euskadi.