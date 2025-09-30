La Feria de Empleo de Cámara de Gipuzkoa se celebrará los días 8, 9 y 10 de octubre

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:25 Compartir

Cámara de Gipuzkoa ha abierto las inscripciones para la Feria de Empleo 2025, un evento que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de octubre en horario de mañana, entre las 9:30 y las 14:30 horas. Este evento, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Cámara en la Avenida de Tolosa de Donostia-San Sebastián, busca ser un espacio de encuentro entre las empresas de Gipuzkoa con necesidades de contratación y personas en busca de nuevas oportunidades laborales.

Durante los tres días de la feria participarán un total de 66 empresas con stands donde las personas asistentes podrán interactuar con responsables de selección de estas organizaciones, conocer las ofertas de empleo disponibles, entregar su currículum y realizar entrevistas. La Feria de Empleo contará cada día con diferentes empresas participantes, por lo que se invita a las personas interesadas a consultar el calendario disponible en la página web de Cámara de Gipuzkoa para conocer las oportunidades específicas de cada jornada.

Es la novena edición de esta feria que a lo largo de este tiempo ha conseguido incrementar el número de empresas que participan, así como las ofertas presentadas. En el primer año fueron 21 las empresas participantes, mientras que en esta edición se ha conseguido triplicar esta cifra en los tres días. «La experiencia de los últimos años ha permitido también que exista un porcentaje superior de contrataciones y una mayor rapidez en la contratación, teniendo incluso la experiencia en las tres últimas ediciones de haberse formalizado contratos directamente al día siguiente de la entrevista mantenida en la feria», explica Ana Ugalde, directora del área de Gestión del Conocimiento de Cámara de Gipuzkoa.

La tipología de las empresas que presentan sus ofertas laborales es muy diversa. Desde empresas del sector industrial y distribución, pasando por entidades financieras, de seguros, empresas de servicios, entre otras.

La Feria de Empleo 2025 se presenta como una excelente oportunidad para quienes buscan empleo, ya que les permitirá acceder de primera mano a información sobre vacantes y facilitará el contacto directo con empresas que desean contratar personal.

Cámara de Gipuzkoa anima a todas las personas interesadas a asistir y aprovechar esta ocasión de tener un contacto directo con empresas del territorio, para conocer las ofertas de empleo activas y para explorar nuevas oportunidades profesionales que puedan darse en el futuro.

El listado completo de las empresas participantes, así como las ofertas de empleo, pueden consultarse en la web de Cámara de Gipuzkoa.

La Feria de Empleo cuenta con la financiación de Fondo Social Europeo, Cámara de España y Lanbide.