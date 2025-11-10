Empleo Egunak: la Euroregión da cita a las administraciones para secundar a trabajadores y empresas del espacio transfronterizo La Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra (NAEN) organiza los próximos 17 y 18 de noviembre, en Hendaya, la tercera edición de las Jornadas de Información Transfronterizas

La Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra (NAEN) organiza los próximos 17 y 18 de noviembre, en Hendaya, la tercera edición de las Jornadas de Información Transfronterizas – Empleo Egunak, una cita ya ineludible para los trabajadores y las empresas del espacio transfronterizo. Este encuentro, organizado por la Eurorregión Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra, en colaboración con las administraciones públicas de ambos lados de la frontera, pretende proporcionar información sobre derechos y obligaciones de los trabajadores transfronterizos.

Una ventanilla única al servicio de la ciudadanía

Durante dos días, los habitantes del espacio eurorregional podrán entrevistarse directamente con representantes de las principales administraciones: URSSAF, DGFIP, France Travail, LANBIDE, Servicio Navarro de Empleo, INSS, TGSS, CARSAT, CPAM, CAF, Diputación de Gipuzkoa, Hacienda Foral de Navarra.

En un mismo lugar, obtendrán respuestas concretas y coordinadas sobre temas esenciales: fiscalidad, desempleo, jubilación, seguridad social, cobertura sanitaria, homologación de títulos o teletrabajo transfronterizo.

Para concertar una o varias entrevistas individuales con una o varias de las administraciones citadas no tienen más que reservar su cita en la siguiente página web: https://www.smartagenda.fr/pro/euroregion-naen/rendez-vous/?langue

Las anteriores ediciones confirmaron la eficacia del formato: en 2024 se realizaron más de 250 citas individuales. Se contó con más de 150 participantes, la mayoría de los cuales se entrevistaron con varios organismos.

Sergio Pérez, director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, explica: «Empleo Egunak retoma el principio de la ventanilla única: en un mismo lugar, los trabajadores pueden reunirse con todas las administraciones competentes, plantear sus preguntas y obtener respuestas claras y coordinadas».

Más allá de la ayuda directa a los ciudadanos, estas jornadas fomentan la cooperación entre administraciones, les permiten identificar problemas comunes y elaborar conjuntamente soluciones sostenibles.

Un evento enmarcado en el proyecto europeo LANEAN - POCTEFA

Las Jornadas Empleo Egunak se inscriben en el marco del proyecto europeo LANEAN, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y éste en el programa INTERREG VI-A POCTEFA 2021-2027. Pretende consolidar una cuenca de empleo transfronteriza fluida, inclusiva y sostenible. Cuenta con un presupuesto total de 2.724.013,07 €, 1.770 608,50€ de los cuales proviene de la Unión Europea. Mikel Anton, director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, explica: «Con LANEAN reunimos a los principales agentes públicos del ámbito del empleo de los tres territorios: France Travail, Lanbide, el Servicio Navarro de Empleo, pero también Cap Emploi, la Mission Locale Pays Basque, Bidasoa Activa y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Juntos, trabajamos codo con codo para afrontar los grandes retos del mercado laboral transfronterizo».

El proyecto LANEAN se articula alrededor de tres ejes: 1.Diagnóstico compartido del mercado laboral transfronterizo.

2.Creación de una red duradera de agentes institucionales.

3.Desarrollo de servicios comunes de información y acompañamiento, entre los que destacan las jornadas Empleo Egunak.

Este proyecto constituye uno de los pilares de la estrategia territorial integrada AFOMEF (Aire Fonctionnelle Ouest – Mendebaldeko Eremu Funtzionala), coordinada por la Eurorregión. Mathieu Bergé, consejero regional delegado para asuntos transfronterizos de la región de Nouvelle-Aquitaine, concluye: «Empleo Egunak se inscriben plenamente en una dinámica de continuidad y proximidad. Ofrecen un marco concreto para resolver asuntos transfronterizos, proponer soluciones administrativas coordinadas y reforzar la confianza entre las instituciones y los ciudadanos. Más allá de su dimensión práctica, estos espacios encarnan un verdadero servicio público transfronterizo: acercan a los habitantes de Europa y aportan respuestas tangibles a los retos cotidianos, en beneficio de quienes dan vida a nuestra cuenca transfronteriza».