Autoconsumo, elemento tractor para la Euskadi sostenible y competitiva del futuro

Acelerar la transición energética y avanzar hacia la descarbonización es el propósito del proyecto lanzado por el Gobierno vasco a través del EVE, Deskarboniza, el programa de ayudas al autoconsumo más ambicioso de los últimos años. «Este plan se enmarca en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que fija como meta reducir las emisiones un 45% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050», explican desde la entidad. «El autoconsumo se considera una palanca estratégica para reducir costes energéticos, mejorar la competitividad industrial y fomentar la independencia energética en Euskadi».

El compromiso global para esta legislatura asciende a 80 millones de euos en ayudas para 2025 y 2026 que buscan un objetivo muy claro: desplegar 150 MW eléctricos y 100 MW térmicos en instalaciones renovables, tanto en hogares como, especialmente, en empresas y administraciones públicas. «El programa subvenciona instalaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo, conectadas a red o aisladas. Sistemas de almacenamiento con baterías, vinculados a instalaciones solares. Bombas de calor renovables para climatización, así como obras auxiliares como retirada de amianto y marquesinas solares, que incrementan el porcentaje de ayuda», especifican.

Los beneficiarios incluyen particulares, empresas de cualquier tamaño, autónomos, comunidades de propietarios, comunidades energéticas y administraciones públicas.

«Las ayudas se calculan según potencia instalada y tamaño de empresa, con rangos de hasta el 45% para la generación y hasta un 65% para el almacenamiento mediante baterías. Además, se contemplan complementos por soluciones sostenibles, como marquesinas solares o retirada de amianto».

Desde el EVE estiman que este programa «permitirá duplicar la potencia acumulada de autoconsumo en Euskadi, alcanzando 150 MW adicionales en los próximos dos años. Esto supone un salto cualitativo hacia un modelo energético más limpio y descentralizado, con beneficios directos en ahorro económico y reducción de emisiones».

Las ayudas refuerzan «la apuesta por una Euskadi industrial, competitiva y sostenible, donde el autoconsumo sea uno de los elementos tractores para reducir costes y emisiones». Además, pretenden incrementar el acceso a las tecnologías limpias, apoyando tanto a hogares como a empresas y administraciones, para que el autoconsumo se convierta en un modelo energético compartido.