Adegi acerca la Nueva Cultura de Empresa a más de 700 jóvenes de la mano de veinte empresas

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:40 | Actualizado 12:47h.

El New Culturers Gunea es el resultado directo de la estrategia de Adegi centrada en el talento y la nueva cultura. Esta nueva cultura empresarial mira a la compañía como un proyecto compartido basado en la confianza, donde todos reman en la misma dirección, como una «trainera».

Las empresas que participan en este encuentro practican una transición cultural que mejora las relaciones y la cultura de trabajo.

Esto las convierte en organizaciones: Más participativas.

Con mejor comunicación y que ofrecen información transparente.

Que poseen un propósito que inspira a todas las personas.

Con valores compartidos, donde la gente tiene voz y va a gusto a trabajar.

El objetivo principal es que los estudiantes conozcan de primera mano estas empresas que practican la nueva cultura y que, por ello, se presentan como opciones atractivas para su futuro laboral.

La 7ª edición del New Culturers Gunea en Fabrika, un macro encuentro diseñado para conectar el talento joven con la nueva cultura de empresa y de trabajo. El evento se consolida como un lugar de encuentro fundamental entre empresas que practican la transición cultural y estudiantes de los últimos cursos de Formación Profesional o Universidad.

La cita congregó a más de 700 jóvenes y 50 profesores, y cerca de 100 representantes de 20 empresas compartieron sus experiencias.

Ekimen honek enpresek duten arazoetako bati egiten dio aurre, pertsona prestatuak topatzeko zailtasuna.

Ondorengo zentru eta Unibertsitateek parte hartu dute: Armeria Eskola, Bidasoa, Cebanc, DEUSTO, Don Bosco, EHU, Goierri Eskola, IMH, Lasalle Berrozpe, Miguel Altuna, Mondragon Unibertsitatea, Nazaret, Plaiaundi, Salesianos, SEIM, Ugle, Usurbilgo Lanbide Eskola, Zubiri Manteo.

Con la colaboración de:

