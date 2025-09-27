Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga Hypermotion Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Germán Cid Camacho

Escudo Sociedad Deportiva Eibar

Eibar

18:30h.

0

-

1

Deportivo

Escudo Real Club Deportivo de La Coruña

Min. 48

  • Yeremay Hernández (13')

EIB

DEP

Tarjeta amarilla Min 23'

Marco Moreno ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 32'

José Corpas ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 13'

Gol de Yeremay Hernández

Sigue en directo el SD Eibar - Deportivo de la Coruña

Los armeros buscan continuar con la buena dinámica ante los gallegos en Ipurua

Minuto a minuto

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:03

Icono45'+3'

Final primera parte, Eibar 0, Deportivo 1.

Icono45'+2'

Remate fallado por Jon Guruzeta (Eibar) remate con la derecha desde fuera del área.

45'+2'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Falta de Diego Villares (Deportivo).

Icono45'

Leonardo Buta (Eibar) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono43'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jon Guruzeta (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Leonardo Buta.

Icono35'

Falta de Samuele Mulattieri (Deportivo).

Icono35'

Sergio Álvarez (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono33'

José Corpas (Eibar) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono33'

Luismi Cruz (Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono33'

Falta de José Corpas (Eibar).

Icono27'

Corner,Deportivo. Corner cometido por Jonmi Magunagoitia.

Icono27'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Yeremay Hernández (Deportivo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ximo Navarro.

Icono25'

Remate fallado por Jon Guruzeta (Eibar) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jon Magunazelaia tras un contraataque.

Icono24'

Marco Moreno (Eibar) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono24'

Falta de Marco Moreno (Eibar).

Icono24'

Yeremay Hernández (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Remate parado. Samuele Mulattieri (Deportivo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono21'

Peru Nolaskoain (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Juego peligroso de Samuele Mulattieri (Deportivo).

Icono20'

Falta de Miguel Loureiro (Deportivo).

Icono20'

Jon Bautista (Eibar) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono15'

Leonardo Buta (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono15'

Falta de Samuele Mulattieri (Deportivo).

Icono14'

¡Gooooool! Eibar 0, Deportivo 1. Yeremay Hernández (Deportivo) convirtió el penalti remate con la derecha.

12'

Penalti cometido por Marco Moreno (Eibar) tras una falta dentro del área.

12'

Penalti a favor del Deportivo. Ximo Navarro sufrió falta en el área.

Icono11'

Luismi Cruz (Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono11'

Falta de Peru Nolaskoain (Eibar).

Icono9'

Falta de Jon Magunazelaia (Eibar).

Icono9'

Ximo Navarro (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Mano de Samuele Mulattieri (Deportivo).

Icono8'

Remate fallado por Jon Bautista (Eibar) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Jon Guruzeta con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono7'

Corner,Eibar. Corner cometido por Miguel Loureiro.

Icono5'

Remate fallado por Yeremay Hernández (Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.

Icono4'

Yeremay Hernández (Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono4'

Falta de Peru Nolaskoain (Eibar).

Icono2'

Remate fallado por Samuele Mulattieri (Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yeremay Hernández con un centro al área tras un contraataque.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Beñat San José

4-4-2

Alineación

Jonmi Magunagoitia

portero

Sergio Cubero

defensa

Marco Moreno

defensa

Hodei Arrillaga

defensa

Leonardo Daniel Ulineia Buta

defensa

José Corpas

centrocampista

Aleix Garrido

centrocampista

Sergio Álvarez

centrocampista

Jon Guruzeta

centrocampista

Jon Bautista

delantero

Jon Magunazelaia

centrocampista

Antonio Hidalgo

4-2-3-1

Alineación

Germán Parreño

portero

Joaquín Navarro Jiménez

defensa

Miguel Loureiro

defensa

Dani Barcia

defensa

Giacomo Quagliata

defensa

Charlie Patino

centrocampista

Diego Villares

centrocampista

Luismi Cruz

delantero

Mario Soriano

centrocampista

Yeremay Hernández

delantero

Samuele Mulattieri

delantero

Estadísticas

61,7%

DEP

EIB

38,3%

DEP

DEP

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

