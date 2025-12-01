Una inmobiliaria de Donostia, entre las 50 más recomendadas por tercer año consecutivo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:26 Compartir

En un año marcado por la presión de la demanda sobre una oferta muy limitada de viviendas en venta, la actividad inmobiliaria vive un momento de máxima actividad. En 2025 el número de agencias creció un 20% respecto a 2024 y se estima que ya existen cerca de 60.000 empresas de intermediación inmobiliaria en España.

De todas ellas, solo dos agencias del País Vasco han logrado mantenerse en el ranking de las 50 inmobiliarias más recomendadas de España según Google. En Donostia, Areizaga es la única que forma parte de este listado, gracias a las más de 750 reseñas publicadas por sus clientes.

En Euskadi, únicamente Ordunte (en Bilbao) y Areizaga aparecen en ese Top 50, lo que sitúa a esta última como la inmobiliaria más recomendada y mejor valorada de San Sebastián por tercer año consecutivo, desde que este ranking comenzó a publicarse en 2023.

De este modo, Areizaga consolida su posición como mejor inmobiliaria de lujo y segmento medio para la venta de viviendas en los barrios de mayor demanda residencial de Donostia: Centro, Gros, Antiguo, Amara, Aiete y Miramón.

De Construcciones Areizaga a la mayor comunidad inmobiliaria digital de Donostia

Marcos Areizaga, explica que «estamos muy orgullosos de seguir siendo la inmobiliaria más recomendada de los donostiarras. Juan José Areizaga, nuestro abuelo, comenzó haciendo publicidad en prensa con anuncios en blanco y negro y hoy, seis décadas después, la empresa familiar se ha transformado en la mayor comunidad inmobiliaria digital de Donostia, con más de 20.000 seguidores en redes sociales y contenidos que superan las cientos de miles de visualizaciones mensuales en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Mantener el servicio que nos enseñó nuestro padre, añadiendo la inversión en marketing, junto a la apertura de varias oficinas por la ciudad, nos ha permitido triplicar el volumen transaccionado en los últimos años».

Alianza con la Real Sociedad

En 2025, Areizaga dio un paso más al convertirse en inmobiliaria oficial de la Real Sociedad. El acuerdo permite que el club tenga acceso exclusivo a las viviendas y a inversiones inmobiliarias que la empresa comercializa en la ciudad, conformando así la mayor cartera inmobiliaria de San Sebastián.