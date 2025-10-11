Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga Hypermotion Jornada 9 S11/10 · Árbitro: Andrés Fuentes Molina

Real Sociedad de Fútbol

18:30h.

1

-

0

Andorra

  • Alex Marchal (2')

Min. 21

RS2

AND

Gol! Min 2'

Gol de Alex Marchal

Sigue en directo el Sanse -Andorra

Los pupilos de Ansotegi buscan lavar su imagen en Anoeta tras la dolorosa goleada encajada la jornada pasada en Granada

Minuto a minuto

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:31

Icono21'

Remate fallado por Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jastin Garcia.

Icono20'

Théo Le Normand (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Mikel Rodriguez (Real Sociedad B).

Icono20'

Remate parado. Jastin Garcia (FC Andorra) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono18'

Remate fallado por Manu Nieto (FC Andorra) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda.

Icono16'

Corner,FC Andorra. Corner cometido por Peru Rodríguez.

Icono16'

Remate rechazado de Manu Nieto (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono16'

Imanol García de Albéniz (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Falta de Daniel Díaz (Real Sociedad B).

Icono15'

Remate fallado por Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde fuera del área tras botar una falta.

Icono14'

Falta de Manu Nieto (FC Andorra).

Icono14'

Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono12'

Manu Nieto (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Falta de Peru Rodríguez (Real Sociedad B).

Icono8'

Falta de Luken Beitia (Real Sociedad B).

Icono8'

Manu Nieto (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Remate fallado por Gorka Carrera (Real Sociedad B) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo.

Icono6'

Falta de Manu Nieto (FC Andorra).

Icono6'

Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

¡Gooooool! Real Sociedad B 1, FC Andorra 0. Alex Marchal (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jon Ansotegi

4-2-3-1

Alineación

Aitor Fraga

portero

Jon Garro

defensa

Luken Beitia

defensa

Peru Rodríguez

defensa

Jon Balda

defensa

Tomás Carbonell

centrocampista

Mikel Rodriguez

centrocampista

Daniel Díaz

centrocampista

Gorka Gorosabel

centrocampista

Alex Marchal

centrocampista

Gorka Carrera

Delantero

Ibai Gómez

4-3-3

Alineación

Áron Yaakobishvili

portero

Thomas Carrique

defensa

Gael Alonso

defensa

Marc Bombardó

defensa

Imanol García de Albéniz

defensa

Théo Le Normand

centrocampista

Sergio Molina

centrocampista

Daniel Villahermosa

centrocampista

Min-Su Kim

Delantero

Manu Nieto

Delantero

Antonino Jastin Garcia López

Delantero

Estadísticas

30%

AND

RS2

70%

AND

AND

1 Goles 0
1 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 2
4 Faltas cometidas 2

