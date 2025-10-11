Sigue en directo el Sanse -Andorra

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 9 S11/10 · Árbitro: Andrés Fuentes Molina
Real Sociedad de Fútbol
18:30h.
1
-
0
Andorra
Alex Marchal (2')
Min. 21
RS2
AND
Gol! Min 2'
Gol de Alex Marchal
Sábado, 11 de octubre 2025, 18:31
21'
Remate fallado por Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jastin Garcia.
20'
Théo Le Normand (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Mikel Rodriguez (Real Sociedad B).
20'
Remate parado. Jastin Garcia (FC Andorra) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
18'
Remate fallado por Manu Nieto (FC Andorra) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda.
16'
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Peru Rodríguez.
16'
Remate rechazado de Manu Nieto (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área.
16'
Imanol García de Albéniz (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Daniel Díaz (Real Sociedad B).
15'
Remate fallado por Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde fuera del área tras botar una falta.
14'
Falta de Manu Nieto (FC Andorra).
14'
Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.
12'
Manu Nieto (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Falta de Peru Rodríguez (Real Sociedad B).
8'
Falta de Luken Beitia (Real Sociedad B).
8'
Manu Nieto (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Remate fallado por Gorka Carrera (Real Sociedad B) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo.
6'
Falta de Manu Nieto (FC Andorra).
6'
Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
¡Gooooool! Real Sociedad B 1, FC Andorra 0. Alex Marchal (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jon Ansotegi
4-2-3-1
Aitor Fraga
portero
Jon Garro
defensa
Luken Beitia
defensa
Peru Rodríguez
defensa
Jon Balda
defensa
Tomás Carbonell
centrocampista
Mikel Rodriguez
centrocampista
Daniel Díaz
centrocampista
Gorka Gorosabel
centrocampista
Alex Marchal
centrocampista
Gorka Carrera
Delantero
Ibai Gómez
4-3-3
Áron Yaakobishvili
portero
Thomas Carrique
defensa
Gael Alonso
defensa
Marc Bombardó
defensa
Imanol García de Albéniz
defensa
Théo Le Normand
centrocampista
Sergio Molina
centrocampista
Daniel Villahermosa
centrocampista
Min-Su Kim
Delantero
Manu Nieto
Delantero
Antonino Jastin Garcia López
Delantero
30%
RS2
70%
AND
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|1
|2
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|2
|4
|Faltas cometidas
|2
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia