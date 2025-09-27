Sigue en directo la rueda de prensa de Sergio
El técnico realista comparece para dar la última hora de los jugadores antes de medirse mañana ante el Barcelona
San Sebastián
Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:29
14:19
Sergio viajará a Barcelona con 24 jugadores, entre ellos Alex Lebarbier por si tuviera que reforzar la zaga. No podrá contar con Aritz ya que sigue lesionado. Además, el técnico ha llamado a Folgado, tercer portero
14:14
Tabla
«No miro la tabla y menos si no ganamos. Siempre he pensado que no tiene sentido hacerlo en las 15 primeras jornadas. A partir de ahí, sí que se puede mirar más. Al princinpio es pronto y hay que mirarla más adelante. Ahora hay que trabajar para sumar el mayor número posible de puntos».
14:13
«Intentaremos dar continuidad a lo que sentimos el otro día. Necesitamos ser sólidos y encajar pocas ocsasiones de gol. Tenemos que mantener el podería y aprovechar nuestras ocasiones, que las vamos a tener. Estoy seguro».
14:12
Precedentes
«Más allá del rival y del campo preparamos el partido pensando en los tres puntos no en las estadísticas. Tenemos que hacer un aprtido completo. En la Liga todos están compitiendo bien contra ellos. El equipo siente que puede competir bien y es lo que vamos a intentar».
14:10
Partido de mañana
«El Barcelona es un equipo con muchos recursos y acostumbrado a jugar competición cada 3 día. Nosotros tenemos que sentir que nos dejamos todo y creo que si lo hacemos así podemos tener opciones. Intentaremos ponérselo difícil y sentir que estamos en el partido hasta el último minuto»:
14:09
Barrenetxea
Habla sobre los minutos del jugador: «No me sorprende, llegó muy preparado. Cada día que le poníamos en los amistosos ha sido un jugador determinante. Cada vez cuida más los detalles y entrena mejor. No tiene misterio, un jugador que se prepara seguramente va a tener más continuidad. Él ha cambiado y sentido que este era su año, independientemente del entrenador».
14:07
Sadiq y Sucic
«Eso que se genera o se habla fuera tiene la importancia que tiene. Dije bien claro que depende de lo que sienta en los entrenadores veo qué jugadores pueden entrar. Ha sido el caso de Karrika, de Luka. Solo pido que entrenen lo mejor posible entre semana para ser los elegidos. Cada uno tiene que asumir su rol en cada momento. Creo que el enfado de karrika le dimos demasiado globo, pero seguro que está preparado para Barcelona. Y con Luka, lo mismo. Está entrenando».
14:05
Take Kubo
«Tiene el tobillo bien. Es normal ponerse hielo después de un partido. No hay que preocuparse por él porque está preparado»
14:05
Once ante el Barça
«Yo creo que seguramente haya continuidad y hay jugadores que están preparados para entrar y dar buen nivel. Elegiremos mañana, pero hemos ido modificando jugadores y no siento que haya un once definido. Vamos a elegir a los jugadores que creemos que van a ser los mejores para ese partido. Jugadores que nos den seguridad y con los que nos sintamos lo más seguros posibles de inicio»
14:03
Aritz
«No ha evolucionado como nos gustaría. Está con molestias y no ha entrado en la convocatoria. Alex está preparado y no hay duda»
14:02
Presión por los resultados
«En el tiempo que llevo en el club, sí que ha habido partidos sin ganar pero lo normal era responder rápido. Lo he llevado con normalidad, soy tranquilo y me centraba en lo que podía aportar al equipo, ver qué podía cambiar y no siento que tuviera un epso encima. Sé la responsabilidad del sitio en el que estoy pero busco alternativas para llevar al equipo a la victoria»:
14:01
Victoria ante el Mallorca:
«Nos hace cambiar la dinámica. Siempre he dicho que la primera victoria pone al equipo en marcha. Creo que el equipo es alegre hemos tenido buen rollo, pero no ganar y lo que nos ha costado y las semanas se han hecho largas. estos días nos llega un partido rápido y el ambiente estos días ha sido un poco diferente»
13:59
Entra Sergio para comparecer
13:59
En rueda de prensa, Flick ha hablado del conjunto realista de quien ha destacado que «quieren construir desde atrás y arriba tienen un gran delantero. Son fuertes y rápidos. Pero nosotros también tenemos buenos jugadores. Esta es una oportunidad para demostrar nuestra fuerza».
13:57
Recordamos que el Barça no podrá contar para el choque de mañana con Joan Garcia, lesionado del menisco, ni con Raphinha, por un problema en el isquio.
13:46
El equipo se ha ejercitado esta mañana en Zubieta
13:30
Buenos días. En unos minutos comparecerá Sergio para dar la última hora de los jugadores antes de viajar a Barcelona donde mañana se enfrentarán al Barça.
