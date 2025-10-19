Sigue en directo el Celta - Real Sociedad

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 9 D19/10 · Árbitro: Juan Martínez Munuera
Celta
16:15h.
0
-
0
Real Sociedad
Min. 0
CEL
RSO
Jorge F. Mendiola y Jon Munarriz
San Sebastián
Domingo, 19 de octubre 2025, 16:17
16:16
Arranca el partido. Los jugadores de ambos equipos permanecen inmóviles los primeros quince segundos en protesta por la falta de transparencia del encuentro entre Villarreal y Barcelona en Miami.
16:07
Sergio Francisco: «No llamaría final a este partido»
El entrenador de la Real Sociedad «no llamaría final a este partido, pero sí es una oportunidad para sumar tres puntos. Es un encuentro muy importante para intentar llevarnos la victoria. Veo al equipo bien, con energía y con ganas de demostrar que podemos ganar a cualquiera y en cualquier campo»
Sobre las novedades en el once, el técnico txuri-urdin explica que «Sergio Gómez es un jugador polivalente y puede jugar en varias posiciones. Hoy tendrá un rol más ofensivo y tanto él como Oyarzabal, Barrene o Brais nos tienen que aportar en esa parte del campo».
15:32
Los aficionados calientan motores antes del partido
15:30
La previa más completo del partido, de la mano de nuestro compañero Beñat Barreto, enviado especial a Vigo...
15:22
Por parte del Celta juegan Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Carreira; Jutglà, Pablo Durán y Borja Iglesias
15:18
Sergio Francisco ha apostado por los siguientes once jugadores para tratar de darle la vuelta a la situación y dejar de ser el farolillo rojo de la categoría: portería para Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia y Aihen; Gorrotxategi, Brais y el debutante Yangel Herrera; y arriba, Barrenetxea, Oyarzabal y Sergio Gómez.
15:17
Ya está todo listo en Balaídos para el partido de esta tarde que enfrentará al Celta y la Real Sociedad
15:17
Kaixo!!! Arratsalde on y bienvenidos a la retransmisión del DV
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Óscar Mingueza
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Hugo Sotelo
centrocampista
Sergio Carreira
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Pablo Durán
Delantero
Sergio Francisco
4-4-2
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Aihen Muñoz
defensa
Brais Méndez
centrocampista
Yangel Herrera
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Sergio Gómez
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Ander Barrenetxea
Delantero
0%
CEL
0%
RSO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
