LaLiga EA Sports Jornada 9 D19/10 · Árbitro: Juan Martínez Munuera

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

16:15h.

0

-

0

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Min. 0

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

[ALTERNATIVE TEXT]

RSO

Directo

Sigue en directo el Celta - Real Sociedad

Sigue en directo el partido con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

Minuto a minuto

Jorge F. Mendiola
Jon Munarriz

Jorge F. Mendiola y Jon Munarriz

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:17

Icono16:16

Arranca el partido. Los jugadores de ambos equipos permanecen inmóviles los primeros quince segundos en protesta por la falta de transparencia del encuentro entre Villarreal y Barcelona en Miami.

16:07

Sergio Francisco: «No llamaría final a este partido»

El entrenador de la Real Sociedad «no llamaría final a este partido, pero sí es una oportunidad para sumar tres puntos. Es un encuentro muy importante para intentar llevarnos la victoria. Veo al equipo bien, con energía y con ganas de demostrar que podemos ganar a cualquiera y en cualquier campo»

15:32

Los aficionados calientan motores antes del partido

15:30

La previa más completo del partido, de la mano de nuestro compañero Beñat Barreto, enviado especial a Vigo...

15:22

Por parte del Celta juegan Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Carreira; Jutglà, Pablo Durán y Borja Iglesias

15:18

Sergio Francisco ha apostado por los siguientes once jugadores para tratar de darle la vuelta a la situación y dejar de ser el farolillo rojo de la categoría: portería para Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia y Aihen; Gorrotxategi, Brais y el debutante Yangel Herrera; y arriba, Barrenetxea, Oyarzabal y Sergio Gómez.

15:17

Ya está todo listo en Balaídos para el partido de esta tarde que enfrentará al Celta y la Real Sociedad

15:17

Kaixo!!! Arratsalde on y bienvenidos a la retransmisión del DV

Ver más

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Óscar Mingueza

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Hugo Sotelo

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Sergio Francisco

4-4-2

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Aihen Muñoz

defensa

Brais Méndez

centrocampista

Yangel Herrera

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Sergio Gómez

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Ander Barrenetxea

Delantero

Estadísticas

0%

RSO

CEL

0%

RSO

RSO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

