Sigue en directo el Celta - Real Sociedad

Sergio Francisco: «No llamaría final a este partido»

El entrenador de la Real Sociedad «no llamaría final a este partido, pero sí es una oportunidad para sumar tres puntos. Es un encuentro muy importante para intentar llevarnos la victoria. Veo al equipo bien, con energía y con ganas de demostrar que podemos ganar a cualquiera y en cualquier campo»

Sobre las novedades en el once, el técnico txuri-urdin explica que «Sergio Gómez es un jugador polivalente y puede jugar en varias posiciones. Hoy tendrá un rol más ofensivo y tanto él como Oyarzabal, Barrene o Brais nos tienen que aportar en esa parte del campo».