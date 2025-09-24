Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 6 X24/09 · Árbitro: Iosu Galech Apezteguía

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad

21:30h.

0

-

0

Mallorca

Escudo Real Club Deportivo Mallorca

Min. 9

RSO

MLL

Los jugadores de la Real escuchan las indicaciones de Sergio en un entrenamiento en Zubieta. RS
Con los comentarios de los periodistas de DV

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

Los de Sergio salen con Soler como principal novedad en el once. La Real busca los tres puntos para salir de los puestos de descenso

Minuto a minuto

Ángel López
Iñigo Galparsoro

Ángel López e Iñigo Galparsoro

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:18

21:39

Buen arranque

La Real domina y trata de generar ocasiones. La foto es de Morquecho

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

21:38

Raúl Melero

Raúl Melero

Muy volcados

en la banda izquierda del ataque blanquiazul. Barrene está entrando mucho en juego

21:38

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

Velocidad

La Real está moviendo el balón con velocidad y con criterio. El camino es bueno.

21:38

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

La Real está consiguiendo que su presión adelantada sea eficaz. Roba bastabte arriba y por el momento el Mallorca no está encontrando salidas.

21:37

No pitan nada tras la revisión del VAR. Puede rozarle, pero apenas es apreciable. Sigan.

21:36

Lo están revisando

21:36

Barrene pide mano de Mascarell dentro del área visitante, pero no la pita el árbitro.

21:35

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

Buen arranque

El equipo ha empezado con otro aire. No esperaba menos de la Real.

21:35

Raúl Melero

Raúl Melero

Obligados

Veremos la personalidad de la Real en un partido obligado a la reacción.

21:35

Minuto 3. Raíllo se anticipa a Oyarzabal y envía a córner. Sacado sin consecuencias.

21:34

Minuto 2. Kubo buscó a Oyarzabal en el área, pero el balón no llegó al capitán.

21:33

Jagoba juega con tres centrales, con Raíllo como líbero.

21:32

Minuto 1. Brais, con la máscara protectota, objeto de la primera falta.

Icono21:32

Comienza el partido

Ha sacado el Mallorca

21:31

Los patriones Joana Halsouet y Gorka Aramberri enarbolan la Bandera la Concha en el centro del campo antes de la foto de familia.

21:30

Merecido pasillo

Los jugadores hacen pasillo a los integrantes de las dos embarcaciones de la Bandera de la Concha, Arraun Lagunak en categoría femenina y Orio en la masculina. Sonora y emotiva emoción.

21:29

Sorteo de campo entre los capitanes, Raíllo y Oyarzabal. El árbitro es el debutante Galech Apezteguía

21:28

Todo preparado

21:27

Saltan los jugadores al terreno de juego. Suena el Txuri Urdin. Muy poca gente en Anoeta

21:24

El reto de Remiro

Remiro tratará de dejar su portería a cero por primera vez en lo que va de campaña. recibió un gol del Valencia, dos del Espanyol, uno del Oviedo, dos del Madrid y tres del Betis. Demasiados para la Real y para su historial.

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

21:22

Los jugadores ya se han retirado a vestuarios para recibir las últimas instrucciones

21:21

Jagoba: «Sergio está preparadísimo, lo ha demostrado»

Jagoba Arrasate, a Movistar

Cómo lleva la mala situación

21:14

Sergio: «Hay que seguir insistiendo en creer en uno mismo»

Sergio, a Movistar

Fórmula para cambiar la dinámica

21:10

Soler, ilusionado

Se le ve sonriente e ilusionado a Carlos Soler en el calentamiento, en la que es su primera titularidad en la Real Sociedad. La foto es de Félix Morquecho

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

21:00

¡Energía desde ya!

Sale a calentar la Real Sociedad y ésa ha sido la última indicación del preparador físico, David Casamichana: «¡Energía desde ya!»

20:57

Bocatas, antes del partido. Cada vez hay más 'realzales' presentes en las gradas y varios ya están degustando su bocadillo. Y es que quizá cuando acabe el primer tiempo, a eso de las 22.15-22-30 horas, ya es demasiado tarde para cenar para algunos.

20:55

Tres canteranos más Aramburu en el 'once'

Entran Soler por Marín y Guedes por Kubo y el número de canteranos se limita a tres: Oyarzabal, Zubeldia y Barrene, los de siempre. A ellos hay que sumarle Jon Mikel Aramburu, que también procede del filial.

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

20:51

La Real jugará con su elástica habitual, la txuri-urdin, y el Mallorca, también, con la roja. La visita de los bermellones ha tenido dolorosas consecuencias en las dos últimas ocasiones: eliminación en semis de Copa y derrota en Liga el pasado curso (0-2).

20:48

Mientras Sergio ha dado una mini-charla a algunos jugadores dentro del terreno de juego, Sadiq, con un café en la mano, ha departido con Lebarbier. Muy pocos esperaban este momento de ver al nigeriano de nuevo vestido de txuri-urdin. De momento, comenzará como reserva.

20:42

De momento, a 49 minutos del inicio del encuentro, apenas hay butacas ocupadas en Anoeta. El movimiento comenzará más tarde.

20:40

Una tabla que da miedo

La Real ha cosechado cero victorias, dos empates y tres derrotas (en los tres últimos partidos) en este primer tramo de Liga. Todo lo que no sea ganar hoy ya tiene cierto hedor a drama. La clasificación antes del partido da miedo. La Real la puede maquillar a las 23.30 horas. Si pierde, será última. Si gana, todo se verá un poco más claro. Si empata, más de lo mismo.

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

20:34

Rotaciones en el Mallorca

Como prometió en la víspera, Jagoba Arrasate introduce rotaciones en esta semana de tres partidos. Eso sí, mantiene a su estrella Muriqi en punta de lanza. El entrenador planta un sistema con cinco defensas para intentar estar más cerca del cero en su casillero de goles en contra. Leo Román; Maffeo, Raíllo, Valjent, David López, Lato; Mascarell, Antonio Sánchez; Torre, Joseph y Muriqi conforman el 'once' del Mallorca.

20:29

8/12 suplentes provienen del Sanse

Ocho de los 12 jugadores de la Real que se sentarán en el banquillo proceden de la cantera. Y eso que ha sido otro canterano como Aitor Fraga el que se ha quedado fuera a última hora. Los que esperan su oportunidad en el banquillo son Marrero, Aihen, Turrientes, Guedes, Sadiq, Karrikaburu, Odriozola, Zakharyan, Goti, Sucic, Marín y Lebarbier.

Enlace copiado

20:25

Sadiq y Lebarbier, en el banquillo

Otras de las novedades impactantes en la convocatoria de la Real es la presencia de Sadiq Umar en la convocatoria. El 'látigo de Kaduna' podría disponer de unos minutos, algo impensable hace sólo unas semanas, cuando su única intención era fichar por el Valencia. Otro que se estrena es Alex Lebarbier , pivote del Sanse incluido como central de urgencia ante la ausencia por lesión de Aritz y de Jon Martín por estar convocado con la selección Sub-20, que juega el Mundial. Tampoco Beitia, Kita y Peru, centrales del filial, pueden ser convocados.

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

20:20

¡Ya hay once! Soler debuta como titular

Soler debuta como titular en la Real Sociedad. Gorrotxategi y Brais comparten el centro del campo con el valenciano. Lo demás, lo esperado., con Kubo y Barrene flanqueando a Oyarzabal en punta de lanza.

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

19:38

Árbitro debutante y navarro

Nadie espera que vaya a ser el protagonista, pero muchos ojos estarán puestos en la figura del árbitro. En este caso, el asignado es un debutante: el navarro Iosu Galech Apezteguía, nacido en Pamplona, a 80 kilómetros del estadio de Anoeta, en 1990. Tratará de ayudarle David Gálvez en el VAR. Galech Apezteguía ha pitado tres encuentros en Primera hasta ahora, dos saldados con victoria visitante y uno con triunfo local:

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

19:26

Necesario apoyo

Tanto el entrenador, Sergio Francisco, como algún jugador como Sergio Gómez esperan tener hoy el apoyo del público para un necesario triunfo. No obstante, por la mala trayectoria, pero sobre todo por el horario (las 21.30 horas de un miércoles), se espera una de las entradas más flojas de los últimos años. Y eso que la asistencia a los dos primeros partidos del curso no han sido mala:

El Real Sociedad - Mallorca, en directo

19:17

Gabon!

Bienvenidos al directo de El Diario Vasco del partido que enfrenta a la Real Sociedad con el Mallorca, una final en septiembre para la escuadra txuri-urdin. Si vuelve a perder, se convertirá en el último de la fila de la clasificación de Primera.

Alineación y estadísticas

Sergio Francisco

4-3-3

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Sergio Gómez

defensa

Carlos Soler

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Brais Méndez

centrocampista

Takefusa Kubo

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Ander Barrenetxea

Delantero

Jagoba Arrasate

5-3-2

Alineación

Leo Román

portero

Pablo Maffeo

defensa

David López

defensa

Antonio Raíllo

defensa

Martin Valjent

defensa

Antonio Latorre Grueso

defensa

Antonio Sánchez

centrocampista

Omar Mascarell

centrocampista

Pablo Torre

centrocampista

Vedat Muriqi

Delantero

Mateo Joseph

Delantero

Estadísticas

76,4%

MLL

RSO

23,6%

MLL

MLL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 2

