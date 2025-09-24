El Real Sociedad - Mallorca, en directo

21:21

Jagoba: «Sergio está preparadísimo, lo ha demostrado»

Jagoba Arrasate, a Movistar

Cómo lleva la mala situación

«No es fácil. Todos esperábamos un inicio mejor. A veces las cosas vienen así. No podemos dejar de insistir. El primero que debe estar fuerte y creer es el entrenador. La experiencia te dice que esto ha empezado y no ha sido bien y hay que enderezar el rumbo. Hay que trabajar más si cabe, buscar soluciones y transmitir lo que el equipo pueda seguir. Todos necesitamos un resultado bueno para hacer ese clic. Hay que pensar en el camino que te lleve al resultado antes del resultado».

Por qué tantos entrenadores guipuzcoanos

«Esta respuesta seguramente te la dará mejor Mikel Etxarri, que el maestro de todos. Él decía que Gipuzkoa era eso, trabajar en equipo, algo que viene del mundo de la empresa, las cooperativas...Trabajo, respeto, sacrificio, honradez... Será eso. Siendo tan pequeño, no es normal que haya tantos jugadores y entrenadores en este territorio»

Consejo a Sergio

«Le diría muchas cosas, pero después del partido. Está preparadísimo, lo ha demostrado. Si se han decidido por él es porque hay una capacidad de confianza en él. Conozco bien al presidente y es momento de tener calma y confianza. Ojalá conmigo pase lo mismo».