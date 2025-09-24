El Real Sociedad - Mallorca, en directo

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 6 X24/09 · Árbitro: Iosu Galech Apezteguía
Real Sociedad
21:30h.
0
-
0
Mallorca
Min. 9
RSO
MLL
Ángel López e Iñigo Galparsoro
San Sebastián
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:18
21:39
La Real domina y trata de generar ocasiones. La foto es de Morquecho
21:38
en la banda izquierda del ataque blanquiazul. Barrene está entrando mucho en juego
21:38
La Real está moviendo el balón con velocidad y con criterio. El camino es bueno.
21:38
La Real está consiguiendo que su presión adelantada sea eficaz. Roba bastabte arriba y por el momento el Mallorca no está encontrando salidas.
21:37
No pitan nada tras la revisión del VAR. Puede rozarle, pero apenas es apreciable. Sigan.
21:36
Lo están revisando
21:36
Barrene pide mano de Mascarell dentro del área visitante, pero no la pita el árbitro.
21:35
El equipo ha empezado con otro aire. No esperaba menos de la Real.
21:35
Veremos la personalidad de la Real en un partido obligado a la reacción.
21:35
Minuto 3. Raíllo se anticipa a Oyarzabal y envía a córner. Sacado sin consecuencias.
21:34
Minuto 2. Kubo buscó a Oyarzabal en el área, pero el balón no llegó al capitán.
21:33
Jagoba juega con tres centrales, con Raíllo como líbero.
21:32
Minuto 1. Brais, con la máscara protectota, objeto de la primera falta.
21:32
Ha sacado el Mallorca
21:31
Los patriones Joana Halsouet y Gorka Aramberri enarbolan la Bandera la Concha en el centro del campo antes de la foto de familia.
21:30
Los jugadores hacen pasillo a los integrantes de las dos embarcaciones de la Bandera de la Concha, Arraun Lagunak en categoría femenina y Orio en la masculina. Sonora y emotiva emoción.
21:29
Sorteo de campo entre los capitanes, Raíllo y Oyarzabal. El árbitro es el debutante Galech Apezteguía
21:28
21:27
Saltan los jugadores al terreno de juego. Suena el Txuri Urdin. Muy poca gente en Anoeta
21:24
Remiro tratará de dejar su portería a cero por primera vez en lo que va de campaña. recibió un gol del Valencia, dos del Espanyol, uno del Oviedo, dos del Madrid y tres del Betis. Demasiados para la Real y para su historial.
Enlace copiado
21:22
Los jugadores ya se han retirado a vestuarios para recibir las últimas instrucciones
21:21
Jagoba Arrasate, a Movistar
Cómo lleva la mala situación
«No es fácil. Todos esperábamos un inicio mejor. A veces las cosas vienen así. No podemos dejar de insistir. El primero que debe estar fuerte y creer es el entrenador. La experiencia te dice que esto ha empezado y no ha sido bien y hay que enderezar el rumbo. Hay que trabajar más si cabe, buscar soluciones y transmitir lo que el equipo pueda seguir. Todos necesitamos un resultado bueno para hacer ese clic. Hay que pensar en el camino que te lleve al resultado antes del resultado».
Por qué tantos entrenadores guipuzcoanos
«Esta respuesta seguramente te la dará mejor Mikel Etxarri, que el maestro de todos. Él decía que Gipuzkoa era eso, trabajar en equipo, algo que viene del mundo de la empresa, las cooperativas...Trabajo, respeto, sacrificio, honradez... Será eso. Siendo tan pequeño, no es normal que haya tantos jugadores y entrenadores en este territorio»
Consejo a Sergio
«Le diría muchas cosas, pero después del partido. Está preparadísimo, lo ha demostrado. Si se han decidido por él es porque hay una capacidad de confianza en él. Conozco bien al presidente y es momento de tener calma y confianza. Ojalá conmigo pase lo mismo».
21:14
Sergio, a Movistar
Fórmula para cambiar la dinámica
«Seguir insistiendo en creer en uno mismo, en lo que está haciendo en el trabajo, cambiar cosas para que se lleve a la competición, ser más competitivo y llegar a la victoria».
Jagoba Arrasate
«Jagoba para mí ha sido un referente, por todo su recorrido y su trabajo en la Liga en los dos últimos años. Es uno de los entrenadores más capacitados de la Liga».
Por qué tanto entrenador de Gipuzkoa
«»Es por esa capacidad de trabaja en equipo, de ser sencillo, de meter muchas horas, insistir, transmitir eso al vestuario, eso es lo que hace ser de aquí«. »
21:10
Se le ve sonriente e ilusionado a Carlos Soler en el calentamiento, en la que es su primera titularidad en la Real Sociedad. La foto es de Félix Morquecho
21:00
Sale a calentar la Real Sociedad y ésa ha sido la última indicación del preparador físico, David Casamichana: «¡Energía desde ya!»
Enlace copiado
20:57
Bocatas, antes del partido. Cada vez hay más 'realzales' presentes en las gradas y varios ya están degustando su bocadillo. Y es que quizá cuando acabe el primer tiempo, a eso de las 22.15-22-30 horas, ya es demasiado tarde para cenar para algunos.
20:55
Entran Soler por Marín y Guedes por Kubo y el número de canteranos se limita a tres: Oyarzabal, Zubeldia y Barrene, los de siempre. A ellos hay que sumarle Jon Mikel Aramburu, que también procede del filial.
Enlace copiado
20:51
La Real jugará con su elástica habitual, la txuri-urdin, y el Mallorca, también, con la roja. La visita de los bermellones ha tenido dolorosas consecuencias en las dos últimas ocasiones: eliminación en semis de Copa y derrota en Liga el pasado curso (0-2).
20:48
Mientras Sergio ha dado una mini-charla a algunos jugadores dentro del terreno de juego, Sadiq, con un café en la mano, ha departido con Lebarbier. Muy pocos esperaban este momento de ver al nigeriano de nuevo vestido de txuri-urdin. De momento, comenzará como reserva.
20:42
De momento, a 49 minutos del inicio del encuentro, apenas hay butacas ocupadas en Anoeta. El movimiento comenzará más tarde.
20:40
La Real ha cosechado cero victorias, dos empates y tres derrotas (en los tres últimos partidos) en este primer tramo de Liga. Todo lo que no sea ganar hoy ya tiene cierto hedor a drama. La clasificación antes del partido da miedo. La Real la puede maquillar a las 23.30 horas. Si pierde, será última. Si gana, todo se verá un poco más claro. Si empata, más de lo mismo.
20:34
Como prometió en la víspera, Jagoba Arrasate introduce rotaciones en esta semana de tres partidos. Eso sí, mantiene a su estrella Muriqi en punta de lanza. El entrenador planta un sistema con cinco defensas para intentar estar más cerca del cero en su casillero de goles en contra. Leo Román; Maffeo, Raíllo, Valjent, David López, Lato; Mascarell, Antonio Sánchez; Torre, Joseph y Muriqi conforman el 'once' del Mallorca.
📋 ALINEACIÓN DEL MALLORCA 👹 pic.twitter.com/S76XKOovlg— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 24, 2025
Enlace copiado
20:29
Ocho de los 12 jugadores de la Real que se sentarán en el banquillo proceden de la cantera. Y eso que ha sido otro canterano como Aitor Fraga el que se ha quedado fuera a última hora. Los que esperan su oportunidad en el banquillo son Marrero, Aihen, Turrientes, Guedes, Sadiq, Karrikaburu, Odriozola, Zakharyan, Goti, Sucic, Marín y Lebarbier.
Enlace copiado
20:25
Otras de las novedades impactantes en la convocatoria de la Real es la presencia de Sadiq Umar en la convocatoria. El 'látigo de Kaduna' podría disponer de unos minutos, algo impensable hace sólo unas semanas, cuando su única intención era fichar por el Valencia. Otro que se estrena es Alex Lebarbier , pivote del Sanse incluido como central de urgencia ante la ausencia por lesión de Aritz y de Jon Martín por estar convocado con la selección Sub-20, que juega el Mundial. Tampoco Beitia, Kita y Peru, centrales del filial, pueden ser convocados.
Enlace copiado
20:20
Soler debuta como titular en la Real Sociedad. Gorrotxategi y Brais comparten el centro del campo con el valenciano. Lo demás, lo esperado., con Kubo y Barrene flanqueando a Oyarzabal en punta de lanza.
Enlace copiado
19:38
Nadie espera que vaya a ser el protagonista, pero muchos ojos estarán puestos en la figura del árbitro. En este caso, el asignado es un debutante: el navarro Iosu Galech Apezteguía, nacido en Pamplona, a 80 kilómetros del estadio de Anoeta, en 1990. Tratará de ayudarle David Gálvez en el VAR. Galech Apezteguía ha pitado tres encuentros en Primera hasta ahora, dos saldados con victoria visitante y uno con triunfo local:
19:26
Tanto el entrenador, Sergio Francisco, como algún jugador como Sergio Gómez esperan tener hoy el apoyo del público para un necesario triunfo. No obstante, por la mala trayectoria, pero sobre todo por el horario (las 21.30 horas de un miércoles), se espera una de las entradas más flojas de los últimos años. Y eso que la asistencia a los dos primeros partidos del curso no han sido mala:
31.616 en el Real Sociedad-Espanyol
36.958 en el Real Sociedad-Real Madrid
19:17
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco del partido que enfrenta a la Real Sociedad con el Mallorca, una final en septiembre para la escuadra txuri-urdin. Si vuelve a perder, se convertirá en el último de la fila de la clasificación de Primera.
Sergio Francisco
4-3-3
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Sergio Gómez
defensa
Carlos Soler
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Brais Méndez
centrocampista
Takefusa Kubo
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Ander Barrenetxea
Delantero
Jagoba Arrasate
5-3-2
Leo Román
portero
Pablo Maffeo
defensa
David López
defensa
Antonio Raíllo
defensa
Martin Valjent
defensa
Antonio Latorre Grueso
defensa
Antonio Sánchez
centrocampista
Omar Mascarell
centrocampista
Pablo Torre
centrocampista
Vedat Muriqi
Delantero
Mateo Joseph
Delantero
76,4%
RSO
23,6%
MLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|2
|
