Primer 'once' de Sergio: Caleta-Car debuta como titular

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 1 S16/08 · Árbitro: José María Sánchez Martínez
Valencia
21:30h.
Real Sociedad
VAL
RSO
Ángel López e Iñigo Galparsoro
San Sebastián
Sábado, 16 de agosto 2025, 20:29
20:39
Sergio tiene futbolistas de sobra en el banquillo para cambiar el signo del partido o defender el resultados. Los suplentes en el primer partido de Liga son Marrero, Aritz, Óskarsson, Guedes, Traoré, Karrikaburu, Pacheco, Goti, Sucic y Jon Martín. La única ausencia por lesión es la de Gorrotxategi.
Así han llegado los jugadores al campo de Mestalla.
Enlace copiado
20:34
Siete futbolistas del primer 'once' de Sergio proceden del filial, el Sanse. Se entiende que jugarán con el tradicional 4-3-3 con Turrientes haciendo 'de Zubimendi', secundado por Marín y Brais, Take Kubo abierto a la derecha, Oyarzabal comienza de '9' y Barrene, tirado a la izquierda
Enlace copiado
20:25
Enlace copiado
19:32
Enlace copiado
18:25
Mariposas en el estómago de los realistas, la habitual sensación de día de partido: una mezcla de ilusión, tensión y esperanza, todo ello elevado al cubo por ser el primer encuentro de Liga. La pretemporada ha dejado sensaciones agridulces y el rendimiento y las posibilidades de esta nueva Real, la del segundo capítulo del nuevo libro son una auténtica incógnita. Hay plantilla, quizá con la necesidad de que termine de ser apuntalada en estos 15 días que restan de mercado.
Enlace copiado
18:19
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco del encuentro que enfrenta a la Real Sociedad con el Valencia en Mestalla a partir de las 21.30 horas de hoy sábado, 16 de agosto. Es el estreno de la 'Era Sergio' en la Real y el inicio de una campaña con muchos alicientes que este diario contará en tiempo real. Guedes y Caleta-Car, las dos incorporaciones del verano, también pueden debutar esta noche, la primera de competición de esta temporada 2025/26 en la que la Real tratará de retornar a Europa.
Enlace copiado
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Diego López
centrocampista
Hugo Duro
Delantero
Dani Raba
Delantero
4-4-2
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Aihen Muñoz
defensa
Takefusa Kubo
centrocampista
Pablo Marín
centrocampista
Beñat Turrientes
centrocampista
Ander Barrenetxea
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Brais Méndez
Delantero
0%
VAL
0%
RSO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.