LaLiga EA Sports Jornada 1 S16/08 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

21:30h.

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

RSO

Caleta-Car RS
Con los comentarios de los periodistas de DV

Primer 'once' de Sergio: Caleta-Car debuta como titular

Los de Sergio estrenan la temporada 2025-26 en el campo de Mestalla

Minuto a minuto

Ángel López
Iñigo Galparsoro

Ángel López e Iñigo Galparsoro

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:29

20:39

Soluciones en el banquillo

Sergio tiene futbolistas de sobra en el banquillo para cambiar el signo del partido o defender el resultados. Los suplentes en el primer partido de Liga son Marrero, Aritz, Óskarsson, Guedes, Traoré, Karrikaburu, Pacheco, Goti, Sucic y Jon Martín. La única ausencia por lesión es la de Gorrotxategi.

20:34

7 canteranos

Siete futbolistas del primer 'once' de Sergio proceden del filial, el Sanse. Se entiende que jugarán con el tradicional 4-3-3 con Turrientes haciendo 'de Zubimendi', secundado por Marín y Brais, Take Kubo abierto a la derecha, Oyarzabal comienza de '9' y Barrene, tirado a la izquierda

20:25

¡Primer 'once' de la Real!

Primer &#039;once&#039; de Sergio: Caleta-Car debuta como titular

19:32

Póquer de capitanes

Primer &#039;once&#039; de Sergio: Caleta-Car debuta como titular

18:25

Ilusión + incertidumbre

Mariposas en el estómago de los realistas, la habitual sensación de día de partido: una mezcla de ilusión, tensión y esperanza, todo ello elevado al cubo por ser el primer encuentro de Liga. La pretemporada ha dejado sensaciones agridulces y el rendimiento y las posibilidades de esta nueva Real, la del segundo capítulo del nuevo libro son una auténtica incógnita. Hay plantilla, quizá con la necesidad de que termine de ser apuntalada en estos 15 días que restan de mercado.

18:19

Gabon!

Bienvenidos al directo de El Diario Vasco del encuentro que enfrenta a la Real Sociedad con el Valencia en Mestalla a partir de las 21.30 horas de hoy sábado, 16 de agosto. Es el estreno de la 'Era Sergio' en la Real y el inicio de una campaña con muchos alicientes que este diario contará en tiempo real. Guedes y Caleta-Car, las dos incorporaciones del verano, también pueden debutar esta noche, la primera de competición de esta temporada 2025/26 en la que la Real tratará de retornar a Europa.

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Diego López

centrocampista

Hugo Duro

Delantero

Dani Raba

Delantero

4-4-2

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Aihen Muñoz

defensa

Takefusa Kubo

centrocampista

Pablo Marín

centrocampista

Beñat Turrientes

centrocampista

Ander Barrenetxea

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Brais Méndez

Delantero

Estadísticas

0%

RSO

VAL

0%

RSO

RSO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

