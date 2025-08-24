Jon Martín por Caleta-Car, principal novedad del once

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 2 D24/08 · Árbitro: Alejandro Quintero González
Real Sociedad
19:30h.
Espanyol
RSO
ESP
Jon Agirre e Iñigo Zabalza
Donostia
Domingo, 24 de agosto 2025, 19:00
19:04
En cuanto al Espanyol, saldrá con: Dmitrovic en portería, centrales Cabrera y Rubio, lateral izquierdo Romero y El Hilali en la derecha, centro del campo para Edu Expósito y Pol Lozano, en la banda izquierda Puado, en la derecha Dolan, y arriba Peré Milla y Roberto Fernández.
Jofre Carreras, Calero y Terrats, titulares en la anterior jornada, comenzarán en el banquillo.
Enlace copiado
18:56
Comenzará a las 19.30 horas la segunda jornada de La Liga para la Real y el Espanyol. El conjunto txuri-urdin ha realizado dos cambios en la alineación titular respecto al partido contra el Valencia, Jon Martin por Caleta-Car, Sucic por Brais y Sergio Gómez por Ahien. El resto de la alineación: Remiro, Zubeldia, Aramburu, Turrientes, Pablo Marín, Barrene, Kubo y Oyarzabal.
Enlace copiado
18:49
Arratsalde on!
Hoy la Real debe ir desde el primer minuto a por los tres puntos. Partidos tontos de verano ya hemos tenido, esto es La Liga
Enlace copiado
18:47
Muy Buenas tardes. Apenas 1 hora queda para que ruede la pelota en Anoeta.
Enlace copiado
4-4-2
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Jon Martín
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Sergio Gómez
defensa
Takefusa Kubo
centrocampista
Beñat Turrientes
centrocampista
Pablo Marín
centrocampista
Ander Barrenetxea
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Luka Sucic
Delantero
José Manuel González Álvarez
4-4-2
Marko Dmitrovic
portero
Omar El Hilali
defensa
Miguel Rubio
defensa
Leandro Cabrera
defensa
Carlos Romero
defensa
Tyrhys Dolan
centrocampista
Pol Lozano
centrocampista
Edu Expósito
centrocampista
Javi Puado
centrocampista
Roberto Fernández
Delantero
Pere Milla
Delantero
0%
RSO
0%
ESP
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
