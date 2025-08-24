Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 2 D24/08 · Árbitro: Alejandro Quintero González

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad

19:30h.

Espanyol

Escudo RCD Espanyol de Barcelona
RSO

ESP

Directo Real Sociedad - Espanyol

Jon Martín por Caleta-Car, principal novedad del once

Sergio repite la tripleta ofensiva y suma a Sucic en el centro del campo

Minuto a minuto

Jon Agirre e Iñigo Zabalza

Donostia

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:00

19:04

Alineación del Espanyol

En cuanto al Espanyol, saldrá con: Dmitrovic en portería, centrales Cabrera y Rubio, lateral izquierdo Romero y El Hilali en la derecha, centro del campo para Edu Expósito y Pol Lozano, en la banda izquierda Puado, en la derecha Dolan, y arriba Peré Milla y Roberto Fernández.

18:56

Alineación de la Real Sociedad

Comenzará a las 19.30 horas la segunda jornada de La Liga para la Real y el Espanyol. El conjunto txuri-urdin ha realizado dos cambios en la alineación titular respecto al partido contra el Valencia, Jon Martin por Caleta-Car, Sucic por Brais y Sergio Gómez por Ahien. El resto de la alineación: Remiro, Zubeldia, Aramburu, Turrientes, Pablo Marín, Barrene, Kubo y Oyarzabal.

18:49

Jon Agirre

Jon Agirre

Ganar o ganar

Arratsalde on!

Hoy la Real debe ir desde el primer minuto a por los tres puntos. Partidos tontos de verano ya hemos tenido, esto es La Liga

18:47

Previa

Muy Buenas tardes. Apenas 1 hora queda para que ruede la pelota en Anoeta.

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Jon Martín

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Sergio Gómez

defensa

Takefusa Kubo

centrocampista

Beñat Turrientes

centrocampista

Pablo Marín

centrocampista

Ander Barrenetxea

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Luka Sucic

Delantero

José Manuel González Álvarez

4-4-2

Alineación

Marko Dmitrovic

portero

Omar El Hilali

defensa

Miguel Rubio

defensa

Leandro Cabrera

defensa

Carlos Romero

defensa

Tyrhys Dolan

centrocampista

Pol Lozano

centrocampista

Edu Expósito

centrocampista

Javi Puado

centrocampista

Roberto Fernández

Delantero

Pere Milla

Delantero

Estadísticas

0%

ESP

RSO

0%

ESP

ESP

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Espacios grises

