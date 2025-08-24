Jon Martín por Caleta-Car, principal novedad del once

19:04

Alineación del Espanyol

En cuanto al Espanyol, saldrá con: Dmitrovic en portería, centrales Cabrera y Rubio, lateral izquierdo Romero y El Hilali en la derecha, centro del campo para Edu Expósito y Pol Lozano, en la banda izquierda Puado, en la derecha Dolan, y arriba Peré Milla y Roberto Fernández.

Jofre Carreras, Calero y Terrats, titulares en la anterior jornada, comenzarán en el banquillo.