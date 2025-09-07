Directo | Sigue el Sanse - Cádiz

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 4 D07/09 · Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández
Real Sociedad de Fútbol
16:15h.
1
-
1
Cádiz
Lander Astiazarán (38')
Min. 43
Unax Agote (8')
RS2
CAD
Gol! Min 38'
Gol de Lander Astiazarán
Gol! Min 8'
Gol de Unax Agote
El Diario Vasco
Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:38
42'
Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.
42'
Falta de Iker Recio (Cádiz).
39'
¡Gooooool! Real Sociedad B 1, Cádiz 1. Lander Astiazarán (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área tras un contraataque.
39'
Remate rechazado de Iker Recio (Cádiz) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Suso con un centro al área.
38'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Luken Beitia.
37'
Remate fallado por Alberto Dadie (Real Sociedad B) remate con la derecha desde fuera del área.
34'
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Falta de Unax Agote (Real Sociedad B).
32'
Mano de Alex Marchal (Real Sociedad B).
32'
Mikel Rodriguez (Real Sociedad B) ha recibido una falta en campo contrario.
32'
Falta de Moussa Diakité (Cádiz).
32'
Peru Rodríguez (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Falta de Brian Ocampo (Cádiz).
31'
Falta de Alex Lebarbier (Real Sociedad B).
31'
Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
27'
Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.
27'
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
26'
Remate fallado por Peru Rodríguez (Real Sociedad B) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Unax Agote.
26'
Remate rechazado de Unax Agote (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lander Astiazarán.
24'
Corner,Cádiz. Corner cometido por Alex Marchal.
24'
Remate rechazado de García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Iza Carcelén.
24'
Se reanuda el partido.
22'
El juego está detenido debido a una lesión Unax Agote (Real Sociedad B).
19'
Victor Aznar (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Falta de Alex Marchal (Real Sociedad B).
18'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gorka Carrera (Real Sociedad B) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Unax Agote con un centro al área.
16'
Remate rechazado de Alberto Dadie (Real Sociedad B) remate con la derecha desde fuera del área.
14'
Mario Climent (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Alberto Dadie (Real Sociedad B).
14'
Pelayo Fernández (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).
14'
Fuera de juego, Real Sociedad B. Alberto Dadie intentó un pase en profundidad pero Gorka Carrera estaba en posición de fuera de juego.
9'
Gol en propia puerta de Unax Agote, Real Sociedad B. Real Sociedad B 0, Cádiz 1.
3'
Remate rechazado de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el centro del área.
2'
Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Iza Carcelén.
1'
Fuera de juego, Cádiz. Iza Carcelén intentó un pase en profundidad pero Suso estaba en posición de fuera de juego.
1'
Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
1'
Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).
1'
Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jon Ansotegi
4-2-3-1
Aitor Fraga
portero
Alberto Dadie
defensa
Luken Beitia
defensa
Peru Rodríguez
defensa
Unax Agote
defensa
Alex Lebarbier
centrocampista
Mikel Rodriguez
centrocampista
Lander Astiazarán
centrocampista
Gorka Gorosabel
centrocampista
Alex Marchal
centrocampista
Gorka Carrera
Delantero
Gaizka Garitano
3-4-2-1
Victor Wehbi Aznar Ussen
portero
Alfred Caicedo
defensa
Pelayo Fernández
defensa
Iker Recio
defensa
Iza Carcelén
centrocampista
Moussa Diakité
centrocampista
Youssouf Diarra
centrocampista
Mario Climent
centrocampista
Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre
Delantero
Brian Ocampo
Delantero
Álvaro Miguel García Pascual
Delantero
56,3%
RS2
43,7%
CAD
|1
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|0
|2
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|5
|Asistencias
|2
|7
|Faltas cometidas
|4
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.