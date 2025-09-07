Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga Hypermotion Jornada 4 D07/09 · Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad de Fútbol

16:15h.

1

-

1

Cádiz

Escudo Cádiz Club de Fútbol

  • Lander Astiazarán (38')

Min. 43

  • Unax Agote (8')

[ALTERNATIVE TEXT]

RS2

[ALTERNATIVE TEXT]

CAD

Gol! Min 38'

Gol de Lander Astiazarán

Gol! Min 8'

Gol de Unax Agote

Directo | Sigue el Sanse - Cádiz

La Real Sociedad B recibe a un aspirante al ascenso que por el momento se mantiene invicto

Minuto a minuto

El Diario Vasco

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:38

Icono42'

Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono42'

Falta de Iker Recio (Cádiz).

Icono39'

¡Gooooool! Real Sociedad B 1, Cádiz 1. Lander Astiazarán (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área tras un contraataque.

Icono39'

Remate rechazado de Iker Recio (Cádiz) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Suso con un centro al área.

Icono38'

Corner,Cádiz. Corner cometido por Luken Beitia.

Icono37'

Remate fallado por Alberto Dadie (Real Sociedad B) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono34'

García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono34'

Falta de Unax Agote (Real Sociedad B).

Icono32'

Mano de Alex Marchal (Real Sociedad B).

Icono32'

Mikel Rodriguez (Real Sociedad B) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono32'

Falta de Moussa Diakité (Cádiz).

Icono32'

Peru Rodríguez (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Falta de Brian Ocampo (Cádiz).

Icono31'

Falta de Alex Lebarbier (Real Sociedad B).

Icono31'

Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono27'

Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono27'

Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).

Icono26'

Remate fallado por Peru Rodríguez (Real Sociedad B) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Unax Agote.

Icono26'

Remate rechazado de Unax Agote (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lander Astiazarán.

Icono24'

Corner,Cádiz. Corner cometido por Alex Marchal.

Icono24'

Remate rechazado de García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Iza Carcelén.

24'

Se reanuda el partido.

22'

El juego está detenido debido a una lesión Unax Agote (Real Sociedad B).

Icono19'

Victor Aznar (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

Falta de Alex Marchal (Real Sociedad B).

Icono18'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gorka Carrera (Real Sociedad B) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Unax Agote con un centro al área.

Icono16'

Remate rechazado de Alberto Dadie (Real Sociedad B) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono14'

Mario Climent (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Alberto Dadie (Real Sociedad B).

Icono14'

Pelayo Fernández (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Gorka Carrera (Real Sociedad B).

Icono14'

Fuera de juego, Real Sociedad B. Alberto Dadie intentó un pase en profundidad pero Gorka Carrera estaba en posición de fuera de juego.

Icono9'

Gol en propia puerta de Unax Agote, Real Sociedad B. Real Sociedad B 0, Cádiz 1.

Icono3'

Remate rechazado de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono2'

Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Iza Carcelén.

Icono1'

Fuera de juego, Cádiz. Iza Carcelén intentó un pase en profundidad pero Suso estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono1'

Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).

Icono1'

Falta de Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jon Ansotegi

4-2-3-1

Alineación

Aitor Fraga

portero

Alberto Dadie

defensa

Luken Beitia

defensa

Peru Rodríguez

defensa

Unax Agote

defensa

Alex Lebarbier

centrocampista

Mikel Rodriguez

centrocampista

Lander Astiazarán

centrocampista

Gorka Gorosabel

centrocampista

Alex Marchal

centrocampista

Gorka Carrera

Delantero

Gaizka Garitano

3-4-2-1

Alineación

Victor Wehbi Aznar Ussen

portero

Alfred Caicedo

defensa

Pelayo Fernández

defensa

Iker Recio

defensa

Iza Carcelén

centrocampista

Moussa Diakité

centrocampista

Youssouf Diarra

centrocampista

Mario Climent

centrocampista

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre

Delantero

Brian Ocampo

Delantero

Álvaro Miguel García Pascual

Delantero

Estadísticas

56,3%

CAD

RS2

43,7%

CAD

CAD

1 Goles 1
2 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 2
7 Faltas cometidas 4

