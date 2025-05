Sigue en directo el Atlético de Madrid - Real Sociedad

20:39

Imanol habla de la falta de gol

«Un entrenador quiere mejorar en todas las facetas. Es evidente que ahí estamos escasos, pero también me hubiera gustado recibir menos goles de los que hemos encajado. En la primera vuelta fuimos de los menos goleados, que es importante porque pese a no hacer goles te permite competir. Esta segunda vuelta hemos recibido más y hemos seguido sin hacer gol. Yo busco mejorar las distintas facetas y equilibrar el equipo. Llegamos a la zona de tres cuartos y somos uno de los equipos que más córners saca de la Liga. Esto quiere decir que estamos cerca del área pero no llega a ser suficiente. Tenemos que intentar mantener esa producción ofensiva en estos últimos partidos y conseguir marcar más que hasta ahora».