LaLiga EA Sports Jornada 5 V19/09 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

1

-

1

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol

  • Cucho Hernández (6')

Min. 14

  • Brais Méndez (12')

BET

RSO

Gol! Min 6'

Gol de Cucho Hernández

Gol! Min 12'

Gol de Brais Méndez

Tarjeta amarilla Min 6'

Brais Méndez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Con los comentarios de los periodistas de DV

Brais empata el encuentro

La Real Sociedad busca los tres puntos que les permita alejarse de los puestos de descenso

Minuto a minuto

Iñaki Izquierdo
Iñigo Galparsoro

Iñaki Izquierdo e Iñigo Galparsoro

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:49

Icono21:18

1-1. Brais Méndez

Robo alto de la Real, Oyarzabal deja mano a mano con el portero a Barrenetxea, que no atina, pero el balón le cae a Brais, que cruza un zurdazo con gran calidad.

21:16

Miguel González

Miguel González

Caleta-Car, muy blando

La Real encaja un gol de saque de banda en el que en dos toque entre Lo Celso y Cucho superan a toda la defensa blanquiazul. Caleta-Car se queda mirando el remate del goleador en vez de encimarle

21:15

Desde el 9 de marzo de 2024, en Granada, la Real no remonta un marcador adverso para ganar (2-3).

21:13

La Real vuelve a comenzar un partido por detrás. Le ha sucedido en los cinco partidos disputados hasta ahora. Es el único equipo de la Liga que no se ha puesto por delante ni un solo minuto.

Icono21:12

1-0, Cucho

El colombiano Cucho remata a la escuadra, tras una diagonal demasiado sencilla de Lo Celso.

Icono21:11

Brais, amonestado

21:09

Mal despeje de Gorrotxategi, que deja un balón muerto a Cucho para que remate dentro del área. Remiro para abajo.

21:09

La Real intenta ser intensa en la presión adelantada.

21:08

Miguel González

Miguel González

Antony contra Caleta-Car

Importante que el brasileño no encuentre situaciones de mano a mano contra el croata en banda, porque Sergio está saltando valiente a presionar a Bellerín

21:04

Comienza el partido

La Real saca de centro.

20:59

Brais, con máscara

Los dos equipos salen al campo. Brais jugará con máscara.

20:59

Isco camina con muletas hacia el banquillo del Betis. La baja del malagueño es importante para el equipo verdiblanco.

20:57

Los fisios siguen trabajando en el tobillo izquierdo de Kubo, que regresó tocado de sus partidos con Japón.

20:55

Se apagan las luces del estadio para que suene el himno del Betis.

20:51

Diez minutos para el inicio del partido. Los jugadores, a vestuarios.

20:43

Máxima igualdad en las últimas cinco visitas de la Real al Betis: dos victorias, dos derrotas y un empate.

20:41

33 grados

Calor en los minutos previos al partido. El termómetro marca 33 grados a 20 minutos del inicio del choque.

20:41

Ángel López

Ángel López

Lo esperado

Sergio se llevó a Sadiq a Sevilla, pero con la intención de dejarle fuera de la convocatoria. Un detalle con el nigeriano para ir integrándole en el grupo

20:39

Brais, calentando sin ningún apósito en la nariz.

20:38

Kubo se venda el tobillo izquierdo sobre el césped. Habrá que comprobar si es por precaución o tiene algún problema.

20:27

Sergio: «La Cartuja nos da energía positiva»

Sergio Francisco: «Llegamos con muchas ganas. Lo vemos como una oportunidad. Estamos con ganas de jugar y demostrar que el equipo puede ganar partidos. Creo que nos va a ayudar volver a La Cartuja, la energía positiva de todos los jugadores que estuvieron en la final de Copa. Es un estímulo para el club. La alineación la hemos elegido pensando en los que más nos van a ayudar en el inicio del partido, y luego con la idea de que los cambios nos ayuden a ganar el partido. Nos falta acertar con la portería, pero estamos creando ocasiones. Queremos encontrar ese acierto».

20:23

Los dos equipos ya calientan sobre el césped de La Cartuja.

20:23

Pellegrini: «La Real es un rival directo»

El entrenador del Betis dice en la previa del partido que «la Real ha sido un rival directo por Europa en los años anteriores y también lo va a ser en este. Nuestro objetivo es sumar tres puntos esta noche y continuar en la lucha por el objetivo europeo».

20:15

La próxima jornada se disputará entre semana. La Real recibirá el miércoles al Mallorca a las 21.30 horas. El equipo de Jagoba Arrasate es colista antes del comienzo de esta jornada. El domingo recibe al Atlético de Madrid.

20:13

Independientemente del resultado de esta noche, la Real se entrenará mañana en la ciudad deportiva del Betis, que lleva el nombre de Rafael Gordillo, antes de viajar de vuelta a Gipuzkoa.

20:05

Zubeldia y Caleta-Car, pareja de centrales

Con Jon Martín en víperas de partir hacia el Mundial sub-20 y perderse un mes de competición en Liga, Sergio apuesta por repetir pareja de centrales con Zubeldia y Caleta-Car.

20:02

Empate a domicilio en la liga saudí del Al Shabab de Imanol, el técnico que llevó a la Real al título de Copa en La Cartuja. Ha igualado a cero en casa del Abha y es décimo en la tabla.

19:57

Sadiq, fuera de la convocatoria

El nigeriano se va a la grada. Odriozola está convocado y vuelve también Sucic, superada su enfermedad.

19:55

Vuelve Brais al once

La principal novedad del once de Sergio Francisco es el regreso de Brais Méndez. También vuelve Kubo, que fue suplente contra el Madrid tras regresar de jugar con su selección. Marín se mantiene como titular y Soler debe esperar en el banquillo, como Guedes, titular en la jornada anterior.

19:54

Alineación de la Real

Brais empata el encuentro

19:52

Los cuatro hombres más adelantados del Betis son los previstos: Cucho, Antony, Lo Celso y Abde. El equipo sevillano tiene poder arriba.

19:50

Alineación del Betis

Brais empata el encuentro

19:48

La Real todavía no se ha puesto por delante en ningún partido ni ha dejado la portería a cero.

19:47

El Betis ocupa la décima plaza de la clasificación, con seis puntos, después de una victoria y tres empates. El conjunto verdiblanco ya ha jugado cinco partidos, ya que adelantó su encuentro contra el Celta debido a su participación en la Conference League. La Real acumula dos empates y dos derrotas.

19:44

La Real jugará por primera vez con su segundo equipaje, una vez que utilizó el tercero, naranja, tanto en Valencia como en Oviedo.

19:42

La Real visita al Betis en La Cartuja

Arratsalde on. La Real ya está en el estadio de La Cartuja para enfrentarse al Betis, en busca de la primera victoria a las órdenes de Sergio Francisco, en el partido que da inicio a la quinta jornada de Liga. El conjunto blanquiazul regresa al escenario deonde ganó la Copa.

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Pau López

portero

Héctor Bellerín

defensa

Diego Llorente

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Junior Firpo

defensa

Sofyan Amrabat

centrocampista

Pablo Fornals

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Sergio Francisco

4-2-3-1

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Sergio Gómez

defensa

Pablo Marín

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Takefusa Kubo

centrocampista

Brais Méndez

centrocampista

Ander Barrenetxea

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Estadísticas

57,1%

RSO

BET

42,9%

RSO

RSO

1 Goles 1
2 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 1
0 Faltas cometidas 6

