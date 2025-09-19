Brais empata el encuentro

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 5 V19/09 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Real Betis
21:00h.
1
-
1
Real Sociedad
Cucho Hernández (6')
Min. 14
Brais Méndez (12')
BET
RSO
Gol! Min 6'
Gol de Cucho Hernández
Gol! Min 12'
Gol de Brais Méndez
Tarjeta amarilla Min 6'
Brais Méndez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Iñaki Izquierdo e Iñigo Galparsoro
San Sebastián
Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:49
21:18
Robo alto de la Real, Oyarzabal deja mano a mano con el portero a Barrenetxea, que no atina, pero el balón le cae a Brais, que cruza un zurdazo con gran calidad.
Enlace copiado
21:16
La Real encaja un gol de saque de banda en el que en dos toque entre Lo Celso y Cucho superan a toda la defensa blanquiazul. Caleta-Car se queda mirando el remate del goleador en vez de encimarle
Enlace copiado
21:15
Desde el 9 de marzo de 2024, en Granada, la Real no remonta un marcador adverso para ganar (2-3).
21:13
La Real vuelve a comenzar un partido por detrás. Le ha sucedido en los cinco partidos disputados hasta ahora. Es el único equipo de la Liga que no se ha puesto por delante ni un solo minuto.
21:12
El colombiano Cucho remata a la escuadra, tras una diagonal demasiado sencilla de Lo Celso.
Enlace copiado
21:11
Enlace copiado
21:09
Mal despeje de Gorrotxategi, que deja un balón muerto a Cucho para que remate dentro del área. Remiro para abajo.
21:09
La Real intenta ser intensa en la presión adelantada.
21:08
Importante que el brasileño no encuentre situaciones de mano a mano contra el croata en banda, porque Sergio está saltando valiente a presionar a Bellerín
Enlace copiado
21:04
La Real saca de centro.
Enlace copiado
20:59
Los dos equipos salen al campo. Brais jugará con máscara.
Enlace copiado
20:59
Isco camina con muletas hacia el banquillo del Betis. La baja del malagueño es importante para el equipo verdiblanco.
20:57
Los fisios siguen trabajando en el tobillo izquierdo de Kubo, que regresó tocado de sus partidos con Japón.
20:55
Se apagan las luces del estadio para que suene el himno del Betis.
20:51
Diez minutos para el inicio del partido. Los jugadores, a vestuarios.
20:43
Máxima igualdad en las últimas cinco visitas de la Real al Betis: dos victorias, dos derrotas y un empate.
20:41
Calor en los minutos previos al partido. El termómetro marca 33 grados a 20 minutos del inicio del choque.
Enlace copiado
20:41
Sergio se llevó a Sadiq a Sevilla, pero con la intención de dejarle fuera de la convocatoria. Un detalle con el nigeriano para ir integrándole en el grupo
Enlace copiado
20:39
Brais, calentando sin ningún apósito en la nariz.
20:38
Kubo se venda el tobillo izquierdo sobre el césped. Habrá que comprobar si es por precaución o tiene algún problema.
20:27
Sergio Francisco: «Llegamos con muchas ganas. Lo vemos como una oportunidad. Estamos con ganas de jugar y demostrar que el equipo puede ganar partidos. Creo que nos va a ayudar volver a La Cartuja, la energía positiva de todos los jugadores que estuvieron en la final de Copa. Es un estímulo para el club. La alineación la hemos elegido pensando en los que más nos van a ayudar en el inicio del partido, y luego con la idea de que los cambios nos ayuden a ganar el partido. Nos falta acertar con la portería, pero estamos creando ocasiones. Queremos encontrar ese acierto».
Enlace copiado
20:23
Los dos equipos ya calientan sobre el césped de La Cartuja.
20:23
El entrenador del Betis dice en la previa del partido que «la Real ha sido un rival directo por Europa en los años anteriores y también lo va a ser en este. Nuestro objetivo es sumar tres puntos esta noche y continuar en la lucha por el objetivo europeo».
Enlace copiado
20:15
La próxima jornada se disputará entre semana. La Real recibirá el miércoles al Mallorca a las 21.30 horas. El equipo de Jagoba Arrasate es colista antes del comienzo de esta jornada. El domingo recibe al Atlético de Madrid.
20:13
Independientemente del resultado de esta noche, la Real se entrenará mañana en la ciudad deportiva del Betis, que lleva el nombre de Rafael Gordillo, antes de viajar de vuelta a Gipuzkoa.
20:05
Con Jon Martín en víperas de partir hacia el Mundial sub-20 y perderse un mes de competición en Liga, Sergio apuesta por repetir pareja de centrales con Zubeldia y Caleta-Car.
Enlace copiado
20:02
Empate a domicilio en la liga saudí del Al Shabab de Imanol, el técnico que llevó a la Real al título de Copa en La Cartuja. Ha igualado a cero en casa del Abha y es décimo en la tabla.
19:57
El nigeriano se va a la grada. Odriozola está convocado y vuelve también Sucic, superada su enfermedad.
Enlace copiado
19:55
La principal novedad del once de Sergio Francisco es el regreso de Brais Méndez. También vuelve Kubo, que fue suplente contra el Madrid tras regresar de jugar con su selección. Marín se mantiene como titular y Soler debe esperar en el banquillo, como Guedes, titular en la jornada anterior.
Enlace copiado
19:54
Enlace copiado
19:52
Los cuatro hombres más adelantados del Betis son los previstos: Cucho, Antony, Lo Celso y Abde. El equipo sevillano tiene poder arriba.
19:50
Enlace copiado
19:48
La Real todavía no se ha puesto por delante en ningún partido ni ha dejado la portería a cero.
19:47
El Betis ocupa la décima plaza de la clasificación, con seis puntos, después de una victoria y tres empates. El conjunto verdiblanco ya ha jugado cinco partidos, ya que adelantó su encuentro contra el Celta debido a su participación en la Conference League. La Real acumula dos empates y dos derrotas.
19:44
La Real jugará por primera vez con su segundo equipaje, una vez que utilizó el tercero, naranja, tanto en Valencia como en Oviedo.
19:42
Arratsalde on. La Real ya está en el estadio de La Cartuja para enfrentarse al Betis, en busca de la primera victoria a las órdenes de Sergio Francisco, en el partido que da inicio a la quinta jornada de Liga. El conjunto blanquiazul regresa al escenario deonde ganó la Copa.
Enlace copiado
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Pau López
portero
Héctor Bellerín
defensa
Diego Llorente
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Junior Firpo
defensa
Sofyan Amrabat
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Sergio Francisco
4-2-3-1
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Sergio Gómez
defensa
Pablo Marín
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Takefusa Kubo
centrocampista
Brais Méndez
centrocampista
Ander Barrenetxea
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
57,1%
BET
42,9%
RSO
|1
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|1
|0
|Faltas cometidas
|6
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.