Brais empata el encuentro

20:27

Sergio: «La Cartuja nos da energía positiva»

Sergio Francisco: «Llegamos con muchas ganas. Lo vemos como una oportunidad. Estamos con ganas de jugar y demostrar que el equipo puede ganar partidos. Creo que nos va a ayudar volver a La Cartuja, la energía positiva de todos los jugadores que estuvieron en la final de Copa. Es un estímulo para el club. La alineación la hemos elegido pensando en los que más nos van a ayudar en el inicio del partido, y luego con la idea de que los cambios nos ayuden a ganar el partido. Nos falta acertar con la portería, pero estamos creando ocasiones. Queremos encontrar ese acierto».