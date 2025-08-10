La política se desnuda en verano

Borja Alonso Domingo, 10 de agosto 2025, 07:14 Comenta Compartir

Tras largos meses de ritmo acelerado, decisiones complicadas de tomar y debates parlamentarios, los políticos vascos se toman un respiro. Llega el verano, un paréntesis necesario para recargar pilas, dejar los actos del día a día a un lado y ponerse el bañador para ir a la playa o salir al monte a pasear. Es el momento de alejarse del foco mediático y de cambiar sus discursos por conversaciones más desenfadadas y risas con familiares y amigos.

Eider Mendoza Diputada general de Gipuzkoa «Descansar, estar cerca del mar y con la familia. Esas son mis verdaderas vitaminas»

Tras participar en las celebraciones del 1 de agosto en la basílica de Loyola, Eider Mendoza se escapó unos días con su hijo pequeño a Oporto. El plan fue tan sencillo como eficaz: «Básicamente, mucho helado y mucho paseo». Luego se trasladará al Mediterráneo con parte de su familia y sus amigos, donde sus días se traducirán en «dormir más de lo habitual, baños en el mar, yoga, paseos en bicicleta y, sobre todo, disfrutar del tiempo libre en familia». Aunque las regatas de los hijos mayores no les permiten pasar las vacaciones todo el tiempo juntos, Mendoza no se desconecta de ellos y les sigue muy de cerca. «Descansar mucho, estar cerca del mar y con la familia. Tranquilamente. Sin prisas. Esas son mis verdaderas vitaminas», confiesa la diputada general.

Maria Ubarretxena Consejera de Gobernanza del Gobierno Vasco «El verano es vida sencilla de pueblo: paz, tranquilidad, río, piscina, bici y gastronomía»

En ocasiones no es necesario hacer grandes planes para convertir las vacaciones en algo memorable. Como todos los años, Maria Ubarretxena, repartirá su verano entre Friera de Valverde (Zamora) y Mendavia (Navarra). Y sus acompañantes serán los mismos de siempre, es decir, su marido y sus dos hijos. En Friera, el pueblo natal de su madre, pasa los días con amigos y familia disfrutando de la tranquilidad mientras respira el olor a jara y tomillo. «Dormir con la ventana abierta y escuchar el canto de los grillos en lugar del tráfico rodado», confiesa, es uno de los placeres que espera durante todo el año. En palabras de Maria Ubarretxena, «el verano significa vida sencilla de pueblo: paz, tranquilidad, río, piscina, bici, buena gastronomía y buena compañía. Andar sin reloj. No puedo pedir más».

Eneko Goia Alcalde de San Sebastián «Galicia siempre da mucho juego porque ofrece naturaleza y opciones culturales»

Entre eventos y compromisos, al alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, aún le queda tiempo para pasar con su mujer unos días en Galicia y «dormir, leer, pasear y ver lugares que tengan alguna particularidad», comenta. «No teníamos muchos días, estábamos sin los críos, y nos apetecía un destino no muy lejano», explica el alcalde. Goia destaca que «Galicia siempre da juego, porque ofrece mucho: tranquilidad, naturaleza espectacular, opciones culturales interesantes y muy buena gastronomía. Lo ideal para unas buenas vacaciones». Aunque a todos nos guste olvidar nuestras rutinas, también es inevitable dejar de lado nuestra condición profesional. A Goia le sucede lo mismo y «no puede dejar de pensar en la organización de la ciudad, sus servicios, su estructura y urbanismo». Así de rotundo lo expresa: «No lo puedo evitar». El viaje a Galicia será largo, por lo que parar en Asturias para disfrutar de su gente, entra también en sus planes.

Maddalen Iriarte Portavoz de EH Bildu en Juntas «Nos quedamos en Euskadiy hacemos planes que normalmente no podemos»

Desde hace un par de veranos, Maddalen Iriarte ha optado por no irse lejos y aprovechar lo que Euskadi le ofrece porque, tal y como confiesa, «Gipuzkoa y Euskal Herria son una pasada». Entre el mar, las montañas y los pequeños pueblos de los alrededores encuentra todo lo que necesita para «hacer planes que normalmente no puedo». «Nos quedamos aquí porque así lo decidimos», relata, aunque sabiendo que en esa elección pesa algo más que la comodidad: el deseo de pasar unos días «sin colas y sin agobios» y tiempo con su familia y amigos. Puede que en las fiestas de Donostia tenga compromisos inevitables a los que no pueda faltar, pero siempre tendrá un hueco para estar «con calma y a gusto con aquellas personas que más le importan».

Nerea Kortajarena Parlamentaria de EH Bildu en la Cámara vasca «Irme al camping con la familia y despertarme sin prisas es mi 'dolce far niente'»

«Nada de prisa y nada de agenda». Así resume Nerea Kortajarena su concepto de unas vacaciones ideales. Este verano las disfrutará en su refugio: el Camping de Etxarri Aranatz. Allí, junto a su familia, vivirá en un lugar lleno de arboles y rodeada de naturaleza. La parlamentaria de la coalición soberanista aprovechará sin duda estos días para «despertarse sin ninguna prisa y olvidarse de la rutina diaria del resto del año». Entre sus planes no faltarán los paseos con su familia por el bosque y los chapuzones en la piscina del camping. Para Kortajarena, el tiempo de verano consiste en liberarse de las obligaciones y relajarse en un espacio tranquilo. «Tal y como dicen los italianos, para mí las vacaciones son el dolce far niente (lo dulce de no hacer nada)», aclara.

Mertxe Aizpurua Portavoz EH Bildu en el Congreso «He viajado al Báltico, pero no tener que ir a Madrid ya son vacaciones para mí»

Mertxe Aizpurua ha elegido este año cambiar de paisajes y por ello viajará a los Países Bálticos para pasear por sus rincones. Junto a su pareja, aprovechará sus días de descanso para «conocer lugares nuevos, saborear la gastronomía local y la agradable temperatura de aquellas latitudes». No obstante, para la portavoz de EH Bildu en el Congreso «no tener que ir a Madrid, ya son vacaciones», bromea. Y asimismo poder escaparse por unos días, le basta para estar en paz en la naturaleza en un paisaje distinto. Sin duda, reconoce que «este verano será todo un descubrimiento».

Eneko Andueza Presidente del PSE de Euskadi «En mi pueblo encuentro siempre la paz que necesito y me siento muy integrado»

Eneko Andueza busca «tranquilidad y calma», y para ello, se olvidará de sus jornadas políticas en Morales de Toro, el pueblo de donde nacieron sus abuelos. Habituado a pasar cada verano en este municipio de Zamora, el dirigente socialista dice sentirse «muy integrado en la vida de pueblo» y explica que allí encuentra la paz que necesita, ya sea pasando las tardes con su familia en la piscina; paseando a su perro 'Nero' por el pueblo, o tomándose una cerveza con los lugareños en alguna terraza de un bar. «Existen lugares que todos sentimos como únicos y propios; Morales de Toro es para mí un pequeño refugio», subraya.

José Ignacio Asensio Presidente del PSE de Gipuzkoa «Durante el año la vorágine laboral no te deja dedicar tiempo de calidad a la familia»

Para José Ignacio Asensio, las vacaciones son el momento del año donde todo encaja: «Más tiempo con la familia, menos urgencias y una buena oportunidad para disfrutar de los hobbies», afirma. Sin necesidad de hacer grandes viajes, Asensio recorre Gipuzkoa redescubriendo sus rincones, oportunidades y alternativas. También busca escaparse unos días a Navarra, donde también encuentra la calma que necesita. «Durante el año, la vorágine laboral muchas veces no te deja dedicar tiempo de calidad a la familia», reconoce. Por eso, en vacaciones prefiere planes algo más relajados: paseos por la naturaleza, una lectura entretenida o, simplemente, ir al cine. «Creo que es la mejor forma de desconectar y renovar energías para empezar el nuevo curso con fuerza e ilusión», admite el líder de los socialistas guipuzcoanos.

Susana García Chueca Consejera de Movilidad «Hemos viajado a Vietnam para celebrar nuestro 30 aniversario de boda»

Susana García Chueca cumple este año su 30 aniversario de boda y lo ha querido celebrar de una manera especial; con un viaje a Vietnam con su marido y con su hijo para «recargar pilas y desconectar». Estos últimos años, la consejera socialista ha conocido países ricos en cultura para «descubrir lugares que puedan ayudar a su hijo a entender el mundo y la realidad actual». En su viaje se adentrarán en los túneles de Cuchi y recorrerán también parte de Camboya, entre otros puntos, para encontrar lugares cargados de historia, cultura y reflexión. «Viajar te permite tomar perspectiva de dónde estás, te aporta valores y te inspira para ver las cosas desde otro punto de vista», aclara la consejera del PSE.

Javier de Andrés Presidente del PP vasco «Si hace bueno, playa y visita a Santa Clara; si hace malo, alguna excursión a Francia»

Para el presidente del Partido Popular vasco, no hay verano sin una cerveza al atardecer en el chiringuito del barrio de Sagüés. Así de claro lo dice: «No nos perderemos este año la puesta de sol desde allí. Es una maravilla». De Andrés, como lo viene haciendo otros años, ha elegido quedarse en San Sebastián, dónde encuentra todo lo que le gusta: playa y buena gastronomía. Refiriéndose a la capital guipuzcoana, explica que «le gusta todo lo que tiene esta preciosa ciudad». A pesar de que la meteorología en Euskadi a veces trastoca los planes, el líder popular y su mujer guardan siempre un as bajo la manga: «Si hace bueno, playa y visita a la isla de santa Clara; si hace malo, alguna excursión a Francia».

Muriel Larrea Presidenta del PP de Gipuzkoa «No llevar el móvil y disfrutar de confidencias con la familia y los amigos es maravilloso»

Hace 17 años, cuando nació su primera hija, Muriel Larrea y su marido decidieron que las vacaciones de verano las pasarían en el pueblo de su suegra, Alcubilla de Avellaneda. A sus cuatro hijos, cuando se los encuentran con sus bicis, los vecinos de este municipio de Soria les preguntan: «¿Y tú de quién eres?». Ellos ya saben cómo describirse. Contestan orgullosos: «De la Encarnita». Larrea y su familia admiten «no poder faltar las dos semanas de rigor en el pueblo» para reencontrarse con los amigos, echar partidas de mus, jugar a frontenis y cuando el calor es insoportable, ir todos a remojarse los pies al río Leza. Al atardecer, aprovechan para preparar la cena y «nos juntamos todos alrededor de la barbacoa. Cada uno trae lo que tiene en casa y las cenas son en cuadrilla y muy divertidas, siempre hay chistes o anécdotas graciosas para contar o escuchar». Puede que no sea nada del otro mundo, pero para Larrea la «sencillez extrema, no llevar el móvil y disfrutar de ratos de confidencias con la familia y los amigos es maravilloso».

Miren Echeveste Portavoz de Podemos en Juntas «Este verano será diferente porque vamos a acoger a dos niñas saharauis»

A diferencia de otros años, en los que Miren Echeveste y su marido han viajado a lugares muy lejanos y diferentes, en esta ocasión harán algo menos común: pasarán sus vacaciones junto a dos niñas de acogida procedentes del Sahara. La portavoz de Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa forma parte del programa Oporrak Bakean, en el que junto a su pareja acogerán a dos niñas de 10 y 11 años durante el verano. En estas vacaciones poco convencionales visitarán distintos paisajes y lugares de Euskadi, desde Azpeitia hasta Hondarribia, para que las chicas conozcan «las maravillas de estas tierras». Puede que Miren no visite ningún lugar exótico, pero aprenderá de una experiencia con dos niñas «a las que arroparé con mucho cariño».

Jon Hernández Parlamentario vasco de Sumar «Me gusta improvisar, tomar cervezas, leer y descubrir sitios que no conocía»

Jon Hernández ha encontrado un oasis veraniego «para toda la familia» en la Sierra de Cameros, en la comunidad de La Rioja. Un rincón que descubrieron gracias a los campamentos de sus dos hijas y que ahora se ha convertido en un destino recurrente debido a su tranquilidad y a su cercanía. «Un lugar precioso, tranquilo y además te plantas allí en poco más de dos horas, lo que viene muy bien cuando, como este año, no dispones de demasiados días seguidos de vacaciones». De la misma manera, aprovecharán los fines de semana para pasear por la costa francesa, con rutas como la que se puede recorrer entre Hendaia y Baiona. Ha visitado asimismo el campo de refugiados de Gurs, también en Francia. «Escapadas que nos permitan romper con la rutina del día a día y poder improvisar, leer, tomar unas cervezas o descubrir lugares que no conocíamos», cuenta el parlamentario.

