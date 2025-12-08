El Teatro Musical traerá la magia a Lekuona

Martin Sansinenea Errenteria Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

Quienes se hayan portado bien a lo largo del año tendrán sus regalos en casa en pocas semanas. Habrá, en cambio, quienes reciban carbón. No obstante, algo de lo que todos podrán disfrutar es del Teatro Musical que de nuevo llenará Lekuona Fabrika los días 2, 3 y 4 de enero. Tres fechas que sin duda devolverán la magia a unas fechas que ya lo son. Sin embargo, Oliber Nestar y Eureka Dance aportaron algo especial al comienzo de año. Música, espectáculo y sobre todo una ilusión desmedida. Ingredientes con los que es muy difícil no acertar.

Se trata de un show que comenzó hace quince años. «Aquel 2010 ganamos el Gran Premio del Carnaval de Donostia», relata Nestar. No obstante, si por algo se caracterizó aquella edición fue por la temática. «Nos disfrazamos de princesas de cuentos clásicos, y vimos que era una manera con la que se conectaba a la perfección con el público». En este aspecto, «formamos parte de un evento muy bonito en el Palacio de Miramar, en el que también llenamos de magia la tarde con esos disfraces».

Unos momentos que encendieron una chispa. «Me pregunté porqué no sería posible aprovechar esa temática y trasladarla a la Navidad con un espectáculo», asegura sonriente. Dicho y hecho. Trabajo, dedicación y muchos quebraderos de cabeza después, nació el Teatro Musical.

«Es un espectáculo que se ha convertido en un fijo del calendario de Eureka porque hemos visto que al público le encanta»

Ahora, tras quince años «veo que todo ha salido bien, pero en ningún momento me imaginaba que podríamos llegar a algo así», asiente mientras recuerda aquellos inicios. En esta línea, Nestar declara que «en Eureka Dance estamos muy contentos porque somos capaces de reunir a cientos de personas para disfrutar de un espectáculo en directo». Algo que desde luego no es tan habitual en un mundo en el que como recuerda «nos gusta ir muy rápido a través de las pantallas».

En cuanto al evento, Nestar destaca que «es un momento mágico». Lo define sin dudarlo. Quizás lo afirma con rotundidad tras ver las caras de ilusión con las que cientos de pequeños ven a esas princesas bailar y cantar. Tal y como subraya, «además de hacer disfrutar a personas de todas las edades, uno de los objetivos es acercar a los más pequeños aquellos cuentos que nos contaban nuestras madres y abuelas a las personas de otras generaciones». Algo que «se está perdiendo, pero que gracias a estas iniciativas conseguimos que no se olviden». Por ello, a comienzos del próximo año tendrán como protagonistas esos cuentos que sin duda maridan a la perfección con una época llena de fantasía.

No obstante, como es de esperar con este tipo de eventos, las cosas no nacen de la nada. «Hay muchísimo trabajo detrás de este evento», asegura Nestar. Solo hay que ver cómo un grupo de más de cuarenta personas se vuelca con esta iniciativa. «Desde septiembre hasta Semana Santa tenemos unos meses muy movidos, en los que tenemos el carnaval, pero también esta actuación, que por suerte es un fijo en el calendario».

Todo ello unido a un vestuario que no deja a nadie indiferente. «A pesar de tener historias similares, lo cierto es que cada año pulimos algún detalle del vestuario y eso es un trabajo que la gente no ve pero que está ahí.

Entradas a la venta

Un espectáculo de estas características «siempre suele ser muy bien acogido por el público», asegura Nestar. Por ello, recuerda que «las entradas están ya a la venta en Eureka Dance y también pueden adquirirse a través del 943 57 78 80».

Asimismo, subraya que la primera fecha será a las 17.00 horas mientras que en la segunda habrá una doble sesión a las 16.00 y 19.00 horas. También habrá una sesión el 4 de enero a las 17.00 horas.

