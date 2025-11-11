Ficoauto regresa con el mayor escaparate de VO de la región

Este fin de semana regresa Ficoauto, la feria VO de Gipuzkoa donde encontraremos el mayor mercado automovilístico de la región

Con una treintena de marcas representadas, la feria del VO de Gipuzkoa es el escaparate ideal para buscar vehículo al reunir en un mismo espacio a los principales concesionarios de la región. En Ficoauto encontraremos coches de la más variada tipología y tecnologías, desde eléctricos, híbridos y enchufables hasta modelos premium, pasando por SUV, compactos… vehículos para todos los bolsillos.

En Ficoauto los concesionarios de las principales marcas y compraventas lanzan sus mejores ofertas para finalizar el año

Distribuida en tres pabellones y la zona exterior, Ficoauto cuenta con más de un millar de unidades expuestas en los 33 espacios expositivos del recinto ferial. Los interesados en adquirir un coche cuentan con la mayor oferta de marcas del mercado regional; de esta manera, en un mismo lugar podemos buscar y comparar entre los diferentes modelos que se exponen, eligiendo la unidad adecuada con todas las garantías de los concesionarios y compraventas. Además, los expositores pueden gestionar la financiación del vehículo e incluso en algunos casos la contratación del seguro.

Restaurante y stands complementos

También habrá stands para asesoraros en la elección del coche, así como en la financiación, además de espacio con complementos y accesorios para tu vehículo. Este año se recupera el restaurante del recinto ferial para Ficoauto, que se suma a la oferta hostelera con el espacio de la cafetería de la galería. En esta zona se presentarán novedades en vehículo eléctrico, como la nueva generación Alpine que se lanza el próximo 2026.

El parking es gratuito y nos podemos acercar también en topo, en la parada Ficoba aescasos metros de la entrada

Stock de seminuevos y ocasión

Un año más en Ficoauto las unidades de gerencia, demo y Km 0 cobran protagonismo, con cada vez más presencia de modelos híbridos y enchufables en la línea con las nuevas tendencias del mercado. Completan la oferta los coches seminuevos y de ocasión, con representación de modelos económicos de todas las gamas, desde pequeños utilitarios hasta SUV y monovolúmenes de corte más familiar.

La más variada oferta de coches con precios para todos los bolsillos

Sea cual sea tu presupuesto, en Ficoauto encontrarás el coche que buscas, la unidad adecuada a tus necesidades.

La entrada a la feria es completamente gratuita, así como el aparcamiento en Ficoba. Tenemos además parada de topo a escasos metros del recinto. El horario de Ficoauto es de 16 a 20 horas el viernes, el sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 19 horas ininterrumpidamente.

FICOAUTO ¿Cuándo?: Viernes 19 (de 16h a 20h) sábado 20 y domingo 21 (de 10h a 20h)

¿Gratis?: Entrada y parking

¿Dónde?: Recinto ferial Ficoba, pabellones 1, 2, 3 y zona exterior

Hostelería: Restaurante FICOBA y Bar en galería

¿Cómo llegar?: Euskotren: parada Irun – Ficoba

Más info en: ficoauto.diariovasco.com