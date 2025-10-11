Así comíamos: la Gipuzkoa de los fogones y los mercados

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Sábado, 11 de octubre 2025, 17:17 Comenta Compartir

La frase se atribuye a Voltaire: «¿Vascos? Es ese pueblo que canta y baila a ambos lados del Pirineo». El filósofo de la Ilustración bien podría haber añadido que el País Vasco es ese lugar donde penas y alegrías se viven en torno a una mesa. Si somos los que comemos, el nuevo vídeo de 'Revive Ipuskoa Bizi' es un y revelador viaje por la Gipuzkoa del último siglo y medio.

La iniciativa promovida por El Diario Vasco, en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, para conmemorar los mil años de la primera aparición escrita de 'Ipuskoa' alcanza en esta entrega su episodio más sabroso. Las viejas fotos 'animadas' mediante inteligencia artificial suponen una luminosa panorámica (sí, a veces el blanco y negro puede iluminar tanto como el technicolor) por la Gipuzkoa que come, bebe, brinda y cuida sus raíces en las ferias y mercados tradicionales.

Bodas y meriendas campestres

En el vídeo, que puede verse en www.diariovasco.com/gipuzkoa/revive-ipuskoa/ y en redes sociales (Instagram, Youtube, Tik Tok y X), el espectador encuentra restaurantes de lujo, banquetes en el antiguo Gran Kursaal, el María Cristina, el castillo Carlos V de Hondarribia que luego se convertiría en parador, el clásico Panier Fleuri de Errenteria en 1919, el desaparecido Hotel Continental a orillas de La Concha o el actual 'cinco estrellas' asomado al Urumea. Hay bodas que parecen de película de George Cukor, como la celebrada en el Casino de Tolosa en 1942 con la novia vestida de Balenciaga. Las cocinas entonces míticas de Juanito Kojua, un entrañable homenaje tributado a la Real Sociedad en 1918 en el restaurante 'La Urbana' y otro homenaje a los remeros de Ur Kirolak en 1948 desfilan por la 'película' de DV, pero también viajamos por meriendas y comidas campestres como una romería en San Marcial en 1929 o una excursión a Hernani con los socios de Euskal Billera en 1923.

La 'cadena de valor' del comer y beber empieza en el sector primario y eso también cobra protagonismo en esta entrega de 'Revive Ipuskoa'. Las huertas de 1942, los arrantzales descargando pescado en el muelle de Donostia en los años 60 y 70, los mercados de Ordizia o de la Bretxa, las vendedoras en la clásica tienda de comestibles Arrieta y Garagorri en 1920 o Santo Tomás en la Parte Vieja donostiarra con el culto a la txistorra se asoman a la pantalla.

El vídeo fue ovacionado en su estreno en SS Gastronomika en la pantalla del Kursaal

Son imágenes que invitan a la alegría porque felices son los momentos retratados en sociedades como Euskal Billera y Ollagorra, con cazuelas de angulas y bodegas repletas de botellas.

La nueva cocina vasca

El vídeo avanza por el tiempo y recoge también el nacimiento de la Nueva Cocina Vasca, con aquella mítica foto de 1979 en el portaaviones del muelle donostiarra que ha quedado para la historia como el retrato 'fundacional' del movimiento. Ahí están los Arzak, Subijana, Arguiñano o Tatus Fombellida (la única mujer) y tantos otros que ya se han ido, como Luis Irizar o José Juan Castillo. Y asoma también la siguiente generación, con un jovencísimo Martín Berasategui que gracias a la inteligencia artificial posa ya con su gesto de 'garrote', ahora clásico, mucho antes de acuñarlo.

Cuenta el tópico, real como casi todos los tópicos, que visitar los mercados es una estupenda forma de conocer una ciudad y un país, y también dice la cultura general que la forma en que comemos y bebemos retrata cómo somos. Todo eso queda patente en este vídeo que fue estrenado en la pantalla grande del Kursaal en San Sebastian Gastronomika y recibió una atronadora ovacióna. Brindemos por esa Gipuzkoa donde las mesas se convierten en puentes entre personas.