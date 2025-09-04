'Revive Ipuskoa', un viaje único al álbum de nuestro pasado

El Diario Vasco San Sebastián Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:20 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

La historia de Gipuzkoa regresa como nunca antes la has visto. Las fotos cobran vida en 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi', un viaje visual único que permite redescubrir nuestro pasado y conectar con la memoria del territorio para recordar de dónde venimos. La evolución de la Real Sociedad de todos en el campo de Atotxa, la moda y la Belle Époque, las industrias que forjaron el territorio... se llenan de movimiento en este proyecto liderado por El Diario Vasco, en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa; una apuesta audiovisual para conmemorar el milenario de la primera mención del territorio.

A partir de este domingo, y a lo largo de las próximas semanas, DV permitirá sumergirse en la historia del territorio de una manera ágil y atractiva. Un equipo de profesionales de este periódico encabezado por el periodista Iñigo Puerta transforma mediante inteligencia artificial fotografías estáticas en blanco y negro y da forma a recreaciones audiovisuales cargadas de emoción.

El milenario se convierte así en una oportunidad para recuperar el pasado gracias al uso de la IA, empleada con criterio, respeto y sin perder rigor histórico, a partir de imágenes de fondos documentales como el de Fototeka Kutxa. 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi' invita a recorrer esa historia como homenaje al territorio pero también para proyectarse hacia el futuro de Gipuzkoa.

Dale al play, disfruta del viaje y compártelo.