'Revive Ipuskoa', un viaje único al álbum de nuestro pasado

Las fotos cobran vida mediante la inteligencia artificial en un proyecto de El Diario Vasco para conmemorar el milenio de la primera mención de Gipuzkoa

Documental · 1 min.

El Diario Vasco

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:20

La historia de Gipuzkoa regresa como nunca antes la has visto. Las fotos cobran vida en 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi', un viaje visual único que permite redescubrir nuestro pasado y conectar con la memoria del territorio para recordar de dónde venimos. La evolución de la Real Sociedad de todos en el campo de Atotxa, la moda y la Belle Époque, las industrias que forjaron el territorio... se llenan de movimiento en este proyecto liderado por El Diario Vasco, en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa; una apuesta audiovisual para conmemorar el milenario de la primera mención del territorio.

A partir de este domingo, y a lo largo de las próximas semanas, DV permitirá sumergirse en la historia del territorio de una manera ágil y atractiva. Un equipo de profesionales de este periódico encabezado por el periodista Iñigo Puerta transforma mediante inteligencia artificial fotografías estáticas en blanco y negro y da forma a recreaciones audiovisuales cargadas de emoción.

El milenario se convierte así en una oportunidad para recuperar el pasado gracias al uso de la IA, empleada con criterio, respeto y sin perder rigor histórico, a partir de imágenes de fondos documentales como el de Fototeka Kutxa. 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi' invita a recorrer esa historia como homenaje al territorio pero también para proyectarse hacia el futuro de Gipuzkoa.

Dale al play, disfruta del viaje y compártelo.

