Iparragirre, reconocida en los Premios Pyme del Año 2025 de Gipuzkoa por su compromiso con la formación y el empleo

Iparragirre Eraikuntza Lanak ha sido premiada en los Premios Pyme del Año 2025 de Gipuzkoa por su apuesta firme por la formación y el empleo de calidad. Estos galardones, organizados por Banco Santander, y la Cámara de Comercio, reconocen a las empresas que destacan por su contribución al desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo en el territorio.

El jurado ha valorado especialmente el compromiso de Iparragirre con el desarrollo profesional de las personas, su impulso a la formación continua y su labor en la consolidación de un modelo de empleo estable y cualificado dentro del sector de la construcción.

Desde la dirección de Iparragirre subrayan que la formación y el desarrollo de las personas constituyen «una parte esencial de la mejora continua y del crecimiento sostenible de la empresa».

Con 75 años de trayectoria, Iparragirre mantiene su apuesta por la profesionalización, la innovación y la responsabilidad social, consolidándose como una empresa referente en Gipuzkoa.

Iparragirre, Gipuzkoako 2025eko Urteko Enpresa Txiki eta Ertainen Sarietan aitortua prestakuntzarekiko eta enpleguarekiko konpromisoagatik

Iparragirre Eraikuntza Lanak saritua izan da Gipuzkoako 2025eko Urteko Enpresa Txiki eta Ertainen Sarietan, prestakuntzaren eta kalitatezko enpleguaren aldeko apustu sendoagatik. Banco Santanderrek eta Merkataritza Ganberak antolatutako sari hauek lurraldeko garapen ekonomikoan, berrikuntzan eta enplegua sortzen egindako ekarpenagatik nabarmentzen diren enpresak aitortzen dituzte.

Epaimahaiak bereziki nabarmendu du Iparragirreren konpromisoa pertsonen garapen profesionalarekin, etengabeko prestakuntzaren sustapenean duen rola, eta eraikuntza sektorean enplegu egonkor eta kualifikatuaren eredua sendotzeko egiten duen lana.

Iparragirreren zuzendaritzaren hitzetan, «prestakuntza eta pertsonen garapena dira etengabeko hobekuntzaren eta enpresaren hazkunde jasangarriaren oinarri nagusietako bi».

75 urteko ibilbide oparoa beteta, Iparragirrek profesionalizazioaren, berrikuntzaren eta gizarte-erantzukizunaren aldeko bere apustua berresten du, Gipuzkoako eraikuntza sektorean erreferente sendo gisa sendotuz.