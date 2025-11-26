Los pelotaris de Baiko, nuevamente ganadores del Desafío Urzante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:03 Compartir

En el frontón Labrit, los triunfos fueron para Artola en el 4 ½, Jaka y Albisu en Parejas, y Bakaikoa en el Mano a Mano.

En el Adarraga, los vencedores fueron Peña II en el 4 ½, Egiguren V, nuevamente, en el Mano a Mano, y Artola y Mariezkurrena en Parejas.

Fiesta y entrega del premio

Este 26 de noviembre tuvo lugar la celebración y entrega oficial del galardón del Desafío Urzante. La jornada incluyó una visita a la fábrica, un aurresku de honor y la entrega del premio: el Aceite Virgen Extra de nueva campaña de Urzante, elaborado con dedicación por los mejores agricultores del Valle del Ebro. Un aceite único, resultado del esfuerzo de nuestros agricultores, de un coupage cuidado y equilibrado, muestra de nuestro legado cultural y gastronómico.

Los pelotaris de Baiko se llevaron a casa 2.200 botellas de Urzante Virgen Extra: 1.200 botellas por su victoria en el Torneo de San Fermín y otras 1.000 por la Feria de San Mateo.

Urzante promueve la conservación de nuestro patrimonio inmaterial

Desde 2020, Urzante impulsa el Desafío Urzante, en el que los pelotaris de las principales empresas de pelota vasca compiten por lograr el Aceite Virgen Extra de la nueva cosecha recién exprimido.

Aceites Urzante patrocina el circuito de pelota a mano vasca, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte, la vida saludable y nuestra identidad cultural.

