La urretxuarra June Garitano se hace 'gigante' en Sierra Nevada

June Garitano se proclamó la pasada semana campeona de España de gigante en Sierra Nevada, donde el día anterior también había logrado la medalla de bronce en el supergigante. El triunfo de la urretxuarra, de 21 años, tuvo un punto de sorpresa, no en vano su prueba es el slalom –no pudo completarla–, y apenas había entrenado en esta especialidad en la que la segunda clasificada fue otra guipuzcoana, la donostiarra Arrieta Rodríguez, compañera en el Irimo Eski Kirol Kluba que venía de imponerse por tercer año consecutivo en el slalom.

«La verdad es que no me lo esperaba. Justo esa disciplina no la había entrenado desde diciembre, pero bajé y terminé primera en la primera manga. Luego en la segunda, motivada por el resultado, quise hacer lo mismo y acabé ganando», recuerda la esquiadora guipuzcoana que, pese a su escaso bagaje en el gigante esta temporada –esta era su cuarta carrera–, no dudó en poder conseguir un buen resultado. «Sabía que lo podía hacer bien porque tenía la confianza de que, aunque no había entrenado mucho, estaba esquiando bien, así que salí con la actitud de ir a por todas porque sabía que no se me había olvidado esquiar».

La buena relación que mantiene con Arrieta Rodríguez, con quien acude a las convocatorias del equipo nacional, hizo que el premio fuera doble: «Ella se alegró por mí, pero yo también por ella porque quedó segunda y las dos hicimos diferencia con la tercera, que era la favorita».

«Salí a la pista con la actitud de ir a por todas porque aunque no había entrenado sabía que no se me había olvidado esquiar» June Garitano Esquiadora

Esta victoria es el tercera de la temporada para June Garitano, después de las dos logradas en el slalom de los campeonatos nacionales júnior de Austria e Italia del pasado mes de marzo, y el segundo título nacional que conquista tras el de gigante de 2023 en Baqueira Beret. «Ahora tengo las tres últimas carreras del año e intentaré conseguir lo que se me escapó el miércoles en el slalom», asegura. «Luego tocará descansar».

Sus inicios

Pero ¿cómo alguien de Urretxu consigue convertirse en una esquiadora notable?: «Comencé a los tres años. Mis padres me llevaron a esquiar y me apuntaron a un club de Jaca para aprender», cuenta. «Iba los sábados y los domingos a esquiar de diez a una. Luego me metieron en un grupo superior y como vieron que les seguía, ya me metieron a competición».

Obviamente, y una vez logrado cierto nivel, toca entrenar, para lo cual se ve obligada a viajar gran parte del año buscando las condiciones más adecuadas para luego poder rendir al más alto nivel. «Tengo que entrenar lejos de casa todo el invierno porque en casa o en Jaca, que también es como mi casa, no hay condiciones suficientes, así que nos movemos fuera», explica. «Empiezo la pretemporada a mediados de mayo con entrenamientos físicos y gimnasio durante dos meses; y luego nos vamos a la nieve. Las últimas tres temporadas nos hemos ido en el mes de julio, aunque varía en función del equipo. Durante el veranos solemos hacer dos campus en Ushuaia en julio, y en septiembre, octubre y noviembre nos vamos a Escandinavia».

Que duda cabe que todo ello «supone un importante esfuerzo económico», aunque «dentro de la selección española, no; pero fuera de ahí, sí».

Es quizás en el aspecto personal donde más sacrificios tiene que realizar June Garitano. «Paso mucho tiempo fuera de casa. En octubre me voy diez días y vengo dos semanas y luego en invierno hago tiradas de 20 días y cuando vuelvo a casa me gusta desconectar».

De lo que no desconecta esta admiradora de Lindsey Vonn y Mikaela Shiffrin's es de su educación ya que la urretxuarra trata de llevar al día sus estudios: «Intento de compaginar el esquí con los estudios», relata. «Estoy haciendo Magisterio online en Mondragon, no he perdido ningún año y el año que viene acabo».

Objetivo a medio-largo plazo

En el plano deportivo su futuro a medio plazo pasa por «mejorar mis puntos de rankings para tener mejor dorsales en las FIS» y en un futuro algo más lejano estarían los próximos Juegos Olímpicos, un objetivo que «es viable pero difícil porque hay muy pocas plazas». Y es que en esto, como en otros muchos deportes, existe la picaresca que complica un poco más si cabe el objetivo. «Acudir a unos Juegos Olímpicos depende de cómo se distribuyan las plazas o de si se abren más plazas. Lo que suele pasar es que para ir a los Juegos tienes que tener menos de 150 puntos FIS y muchos países pequeños, que no tienen muchos esquiadores, van a carreras como el Indoor de Dubai, donde hacen los puntos para poder competir en los Juegos y esas plazas se pierden para el resto».

