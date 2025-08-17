Directo | Espanyol - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 1 D17/08 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Espanyol
21:30h.
0
-
0
Atlético
Min. 9
ESP
ATM
Colpisa
Domingo, 17 de agosto 2025, 21:13
8'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
8'
Jofre Carreras (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Falta de Javi Puado (Espanyol).
5'
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
5'
Javi Puado (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
2'
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Corner,Espanyol. Corner cometido por Marcos Llorente.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Manuel González Álvarez
4-2-3-1
Marko Dmitrovic
portero
Omar El Hilali
defensa
Fernando Calero
defensa
Leandro Cabrera
defensa
Carlos Romero
defensa
Edu Expósito
centrocampista
Pol Lozano
centrocampista
Jofre Carreras
centrocampista
Ramon Terrats
centrocampista
Javi Puado
centrocampista
Roberto Fernández
Delantero
Diego Simeone
4-2-3-1
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Conor Gallagher
centrocampista
Johnny Cardoso
centrocampista
Giuliano Simeone
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Thiago Almada
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
48,1%
ESP
51,9%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|2
|
