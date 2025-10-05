Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: César Soto Grado

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

0

-

1

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 47

  • Carl Starfelt (6')

CEL

ATM

Gol! Min 6'

Gol de Carl Starfelt

Tarjeta amarilla Min 24'

Lenglet ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 39'

Tarjeta amarilla Min 39'

Jornada 8

Directo | Celta - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:58

Icono45'+3'

Final primera parte, Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1.

Icono45'+2'

Remate rechazado de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Koke.

Icono45'+1'

Falta de Williot Swedberg (Celta de Vigo).

Icono45'+1'

Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Jan Oblak.

Icono44'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Javi Rodríguez.

Icono44'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Óscar Mingueza con un centro al área.

Icono41'

Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).

Icono41'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

40'

Clément Lenglet (Atlético de Madrid) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono40'

Ferran Jutglà (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono40'

Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).

Icono39'

Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono37'

Remate rechazado de Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Damián Rodríguez.

Icono34'

Remate parado. Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la derecha escorado desde la izquierda.

Icono30'

Remate fallado por Óscar Mingueza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono28'

Falta de Javi Rodríguez (Celta de Vigo).

Icono28'

Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono25'

Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).

Icono25'

Ferran Jutglà (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono19'

Javi Rodríguez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

Falta de Nico González (Atlético de Madrid).

Icono19'

Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Antoine Griezmann con un pase de cabeza.

Icono14'

Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Koke (Atlético de Madrid).

Icono14'

Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Marcos Alonso con un centro al área.

Icono13'

Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono13'

Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

12'

Se reanuda el partido.

11'

El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

Icono11'

Remate rechazado de Javi Rodríguez (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Damián Rodríguez con un centro al área.

Icono10'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Marcos Llorente.

Icono6'

Gol en propia puerta de Carl Starfelt, Celta de Vigo. Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1.

Icono2'

Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate de cabeza desde muy cerca.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-2-1

Alineación

Ionut Radu

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Óscar Mingueza

centrocampista

Damián Rodríguez

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Williot Swedberg

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

51%

ATM

CEL

49%

ATM

ATM

0 Goles 1
2 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 4
3 Faltas cometidas 5

