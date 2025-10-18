Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

1

-

1

Girona

Escudo Girona Fútbol Club

  • Pedri (12')

Min. 46

  • Witsel (19')

BAR

GIR

Gol! Min 12'

Gol de Pedri

Gol! Min 19'

Gol de Witsel

Jornada 9

Directo | Witsel pone las tablas con un golazo de chilena

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:00

Icono43'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Portu.

Icono43'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono41'

Remate fallado por Axel Witsel (Girona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono39'

Remate fallado por Bryan Gil (Girona) remate con la izquierda desde el centro del área tras un contraataque.

Icono38'

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha tras un saque de esquina.

Icono38'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Hugo Rincón.

Icono37'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Vitor Reis.

Icono37'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Axel Witsel.

Icono37'

Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alejandro Balde con un centro al área.

Icono35'

Vladyslav Vanat (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono35'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono34'

Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.

Icono32'

Fuera de juego, Girona. Axel Witsel intentó un pase en profundidad pero Vladyslav Vanat estaba en posición de fuera de juego.

30'

Marcus Rashford (Barcelona) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.

Icono29'

Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono29'

Falta de Vladyslav Vanat (Girona).

Icono26'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Paulo Gazzaniga.

Icono26'

Remate parado. Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono25'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono25'

Portu (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono24'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Portu (Girona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Vladyslav Vanat después de un pase en profundidad.

Icono23'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vladyslav Vanat (Girona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Joel Roca después de un pase en profundidad.

Icono20'

¡Gooooool! Barcelona 1, Girona 1. Axel Witsel (Girona) remate con la derecha desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono20'

Corner,Girona. Corner cometido por Marc Casadó.

Icono18'

Corner,Girona. Corner cometido por Alejandro Balde.

Icono16'

Fuera de juego, Barcelona. Wojciech Szczesny intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.

Icono15'

Joel Roca (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono15'

Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).

Icono14'

Falta de Alejandro Balde (Barcelona).

Icono14'

Hugo Rincón (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

¡Gooooool! Barcelona 1, Girona 0. Pedri (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono12'

Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

9'

Se reanuda el partido.

9'

El juego está detenido (Barcelona).

Icono5'

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pau Cubarsí.

Icono3'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.

Icono3'

Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono3'

Falta de Bryan Gil (Girona).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Toni Fernández

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Míchel Sánchez

4-4-2

Alineación

Paulo Gazzaniga

portero

Hugo Rincón

defensa

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

defensa

Daley Blind

defensa

Álex Moreno

defensa

Bryan Gil

centrocampista

Arnau Martínez

centrocampista

Axel Witsel

centrocampista

Joel Roca

centrocampista

Cristian Portugués Manzanera

Delantero

Vladyslav Vanat

Delantero

Estadísticas

72,1%

GIR

BAR

27,9%

GIR

GIR

1 Goles 1
3 Remates a puerta 3
4 Remates fuera 2
1 Remates al palo 0
6 Asistencias 5
4 Faltas cometidas 2

