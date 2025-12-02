Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 19 M02/12 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

1

-

1

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

  • Raphinha (25')

Min. 47

  • Alex Baena (18')

BAR

ATM

Gol! Min 25'

Gol de Raphinha

Tarjeta amarilla Min 46'

Gerard Martín Langreo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 18'

Gol de Alex Baena

Tarjeta amarilla Min 40'

Alex Baena ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 19

El Barça domina pero se mantiene el empate

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:34

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.

Empieza segunda parte Barcelona 1, Atlético de Madrid 1.

Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Conor Gallagher sustituyendo a Nico González.

Final primera parte, Barcelona 1, Atlético de Madrid 1.

Falta de Alejandro Balde (Barcelona).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'+4'

Se reanuda el partido.

45'+3'

El juego está detenido debido a una lesión Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Falta de Gerard Martín (Barcelona).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.

Álex Baena (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).

Remate parado. Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.

¡Penalti fallado! Disparo fuera de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha que se va alto y por la izquierda.

35'

Penalti cometido por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.

35'

Penalti a favor del Barcelona. Dani Olmo sufrió falta en el área.

Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Raphinha.

Corner,Barcelona. Corner cometido por Pablo Barrios.

Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Koke intentó un pase en profundidad pero Nahuel Molina estaba en posición de fuera de juego.

Remate fallado por Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Raphinha.

¡Gooooool! Barcelona 1, Atlético de Madrid 1. Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Corner,Barcelona. Corner cometido por José María Giménez.

Remate fallado por Alejandro Balde (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).

Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

20'

Revisión del VAR: Atlético de Madrid Gol (Álex Baena).

¡Gooooool! Barcelona 0, Atlético de Madrid 1. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nahuel Molina intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).

Falta de Jules Koundé (Barcelona).

Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Raphinha.

14'

Se reanuda el partido.

Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Koke sustituyendo a Johnny Cardoso debido a una lesión.

14'

El juego está detenido debido a una lesión Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Gerard Martín.

13'

Se reanuda el partido.

13'

El juego está detenido (Barcelona).

Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dani Olmo.

Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dani Olmo.

8'

Se reanuda el partido.

7'

El juego está detenido debido a una lesión Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono6'

Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Eric García

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Diego Simeone

4-2-3-1

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

Sustituto

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

Sustituto

Álex Baena

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

70,5%

ATM

BAR

29,5%

ATM

ATM

1 Goles 1
3 Remates a puerta 1
5 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
11 Asistencias 1
5 Faltas cometidas 7

