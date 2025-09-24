Directo | Atlético - Rayo Vallecano

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 6 X24/09 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández
Atlético
21:30h.
0
-
0
Rayo
Min. 8
ATM
RAY
Colpisa
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:13
7'
Se reanuda el partido.
7'
El juego está detenido debido a una lesión Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
6'
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
6'
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.
3'
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
3'
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Javi Galán
defensa
Nahuel Molina
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Iñigo Pérez
4-4-2
Augusto Batalla
portero
Iván Balliu
defensa
Florian Lejeune
defensa
Jozhua Vertrouwd
defensa
Pep Chavarría
defensa
Andrei Ratiu
centrocampista
Óscar Valentín
centrocampista
Unai López
centrocampista
Fran Pérez
centrocampista
Isi Palazón
Delantero
Alexandre Zurawski
Delantero
64,2%
ATM
35,8%
RAY
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|0
|
