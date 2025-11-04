Directo | Atlético - Union Saint-Gilloise

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: Espen Eskås
Atlético
21:00h.
0
-
0
Union SG
Min. 26
ATM
STG
Colpisa
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39
26'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José María Giménez sustituyendo a Robin Le Normand debido a una lesión.
24'
Se reanuda el partido.
24'
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
23'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
23'
Remate parado. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
21'
Se reanuda el partido.
21'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
17'
Remate fallado por Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho tras un contraataque.
12'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Falta de Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).
8'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
8'
Falta de Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).
6'
Se reanuda el partido.
6'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
2'
Remate fallado por Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) remate con la izquierda desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
José María Giménez
Sustituto
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
David Hubert
3-4-2-1
Kjell Scherpen
portero
Kevin Mac Allister
defensa
Christian Burgess
defensa
Ross Sykes
defensa
Anan Khalaili
centrocampista
Adem Zorgane
centrocampista
Kamiel Van de Perre
centrocampista
Ousseynou Niang
centrocampista
Anouar Ait El Hadj
Delantero
Rob Schoofs
Delantero
Kevin Rodríguez
Delantero
58,9%
ATM
41,1%
STG
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|2
|0
|Faltas cometidas
|3
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia