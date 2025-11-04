Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: Espen Eskås

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

0

-

0

Union SG

Escudo Royale Union Saint-Gilloise

Min. 26

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

STG

Jornada 4

Directo | Atlético - Union Saint-Gilloise

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39

26'

Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José María Giménez sustituyendo a Robin Le Normand debido a una lesión.

24'

Se reanuda el partido.

24'

Se reanuda el partido.

24'

El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

23'

Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

23'

Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).

23'

Remate parado. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

21'

Se reanuda el partido.

21'

El juego está detenido (Atlético de Madrid).

17'

Remate fallado por Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho tras un contraataque.

12'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

12'

Falta de Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).

8'

Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

8'

Falta de Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).

6'

Se reanuda el partido.

6'

El juego está detenido (Atlético de Madrid).

2'

Remate fallado por Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

Sustituto

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

David Hubert

3-4-2-1

Alineación

Kjell Scherpen

portero

Kevin Mac Allister

defensa

Christian Burgess

defensa

Ross Sykes

defensa

Anan Khalaili

centrocampista

Adem Zorgane

centrocampista

Kamiel Van de Perre

centrocampista

Ousseynou Niang

centrocampista

Anouar Ait El Hadj

Delantero

Rob Schoofs

Delantero

Kevin Rodríguez

Delantero

Estadísticas

58,9%

STG

ATM

41,1%

STG

STG

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 2
0 Faltas cometidas 3

