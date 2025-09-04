Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escudo España

España

20:30h.

13

-

13

Grecia

Escudo Grecia
Eurobasket

Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:14

Icono13 - 13

Santi Aldama [España] encesta el segundo tiro libre

Icono12 - 13

Santi Aldama [España] encesta el primer tiro libre

Icono11 - 13

1ª Falta personal de Giannis Antetokounmpo [Grecia] sobre Santi Aldama cuando lanzaba de tres.

Icono11 - 13

Triple de Kostas Papanikolaou [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Jaime Pradilla [España] comete su segunda falta personal sobre Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Primera falta personal de Jaime Pradilla [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Canasta de Jaime Pradilla [España]

Icono9 - 10

Bandeja de Kostas Papanikolaou [Grecia]

Icono9 - 8

Jaime Pradilla [España] encesta el segundo tiro libre

Icono8 - 8

Jaime Pradilla [España] encesta el primer tiro libre

Icono7 - 8

1ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

Icono7 - 8

Canasta de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas

Icono7 - 6

Canasta de Sergio de Larrea [España] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono5 - 6

Triple de Kostas Sloukas [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono5 - 3

Triple de Santiago Yusta [España]

Icono2 - 3

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Papanikolaou

Icono2 - 0

Bomba de Joel Parra [España]

Icono0 - 0

El balón sale fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

España

España

Grecia

Grecia

Tiros de 3

25.0%

75.0%

Tiros de 2

60.0%

40.0%

Tiros libres

100.0%

0.0%

Rebotes

nan%

nan%

Kostas PapanikolaouGrecia5
Tyler Quincy DorseyGrecia5
Jaime Pradilla GayánEspaña4
Konstantinos SloukasGrecia3
Santiago Yusta GarcíaEspaña3
Giannis AntetokounmpoGrecia2
Konstantinos SloukasGrecia1
Jaime Pradilla GayánEspaña1
Kostas PapanikolaouGrecia1
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Giannis AntetokounmpoGrecia1
Dimitrios KatsivelisGrecia1
Sergio de LarreaEspaña0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Sergio de LarreaEspaña0
Tyler Quincy DorseyGrecia0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Kostas AntetokounmpoGrecia0
Alexandros SamontourovGrecia0
Sergio de LarreaEspaña0
Tyler Quincy DorseyGrecia0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Kostas AntetokounmpoGrecia0
Alexandros SamontourovGrecia0

