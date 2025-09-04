Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Secciones
Madrid
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:14
13 - 13
Santi Aldama [España] encesta el segundo tiro libre
12 - 13
Santi Aldama [España] encesta el primer tiro libre
11 - 13
1ª Falta personal de Giannis Antetokounmpo [Grecia] sobre Santi Aldama cuando lanzaba de tres.
11 - 13
Triple de Kostas Papanikolaou [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo
11 - 10
Jaime Pradilla [España] comete su segunda falta personal sobre Giannis Antetokounmpo
11 - 10
Primera falta personal de Jaime Pradilla [España] sobre Giannis Antetokounmpo
11 - 10
Canasta de Jaime Pradilla [España]
9 - 10
Bandeja de Kostas Papanikolaou [Grecia]
9 - 8
Jaime Pradilla [España] encesta el segundo tiro libre
8 - 8
Jaime Pradilla [España] encesta el primer tiro libre
7 - 8
1ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
7 - 8
Canasta de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas
7 - 6
Canasta de Sergio de Larrea [España] con asistencia de Jaime Pradilla
5 - 6
Triple de Kostas Sloukas [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo
5 - 3
Triple de Santiago Yusta [España]
2 - 3
Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Papanikolaou
2 - 0
Bomba de Joel Parra [España]
0 - 0
El balón sale fuera.
0 - 0
Inicio del partido
España
Grecia
Tiros de 3
25.0%
75.0%
Tiros de 2
60.0%
40.0%
Tiros libres
100.0%
0.0%
Rebotes
nan%
nan%
|Kostas Papanikolaou
|Grecia
|5
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|5
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|4
|Konstantinos Sloukas
|Grecia
|3
|Santiago Yusta García
|España
|3
|Giannis Antetokounmpo
|Grecia
|2
|Konstantinos Sloukas
|Grecia
|1
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|1
|Kostas Papanikolaou
|Grecia
|1
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Giannis Antetokounmpo
|Grecia
|1
|Dimitrios Katsivelis
|Grecia
|1
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|0
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Kostas Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Alexandros Samontourov
|Grecia
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|0
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Kostas Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Alexandros Samontourov
|Grecia
|0
