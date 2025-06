American Magic Quantum Racing levantó en Baiona su quinta Royal Cup

Lunes, 16 de junio 2025, 16:52 | Actualizado 17:10h. Compartir

La segunda visita de las 52 SUPER SERIES a Baiona se despidió con un soleado sábado de junio en la ría de Vigo. Era el único ingrediente que faltaba en una semana de competición en la que la flota pudo comprobar cómo se navega frente a las islas Cíes con brisas suaves, medias y fuertes, con ola y mar llana, con lluvia, niebla y, por fin, con sol. Una considerable flota de barcos de espectadores disfrutó del espectáculo y el Monte Real Club de Yates de Baiona (MRCYB) reafirmó su candidatura al podio de las mejores sedes de la historia del circuito. La GALICIA 52 SUPER SERIES ROYAL CUP fue un éxito.

Por la derecha

En la primera prueba del día, la flota se agolpó en el lado derecho de la línea de salida para intentar aprovechar la zona favorecida del campo. Alkedo, que salía al agua en segunda posición y con ganas de alcanzar al líder, sufría una penalización que acababa con sus aspiraciones. Al frente de la flota, el alemán Platoon Aviation fue el mejor del importantísimo tramo inicial, y tras batirse en duelo con Alpha+ y Vayu en el siguiente, lograba cruzar primero el punto intermedio del recorrido para escaparse hacia su segunda victoria parcial de la semana. Le seguirían Vayu, Alpha+ y American Magic Quantum Racing, que matemáticamente ya podía hacer sitio en su vitrina para colocar la Royal Cup. En la lucha por la segunda plaza, Platoon Aviation lograba igualar la puntuación de Alkedo (sexto en esta prueba).

Platoon Aviation, impecable

La salida de la última prueba se dio al filo de la hora límite. La brisa amagaba con apagarse pero se mantenía en los 7-8 nudos, suficiente para disputar la décima prueba de la semana y completar el programa de competición de la GALICIA 52 SUPER SERIES ROYAL CUP. Una vez más, Platoon Aviation ganó la batalla por el lado derecho del campo, una jugada que se demostraría decisiva. Al término del primer tramo ya lideraba por 33 segundos, extendió a 46 en el siguiente y completaba su hazaña endosando nada menos que un minuto y 21 segundos a su inmediato perseguidor, Teasing Machine. American Magic Quantum Racing se despedía con un quinto, suficiente para ganar el evento con 11 puntos de ventaja sobre el segundo, Platoon Aviation, que cerraba su tarjeta superando a Alkedo por 5 puntos en el cómputo final.

De regreso al MRCYB, el tripulante vigués de Platoon Aviation, Víctor Mariño, puso en valor el conocimiento de las condiciones de navegación en la ría de Vigo como clave para su impecable jornada: «Fue un día muy de aquí, con una 'carretera' muy clara. Cuando entró el viento, teníamos claro que el que ganaba el lado derecho sería un barco muy poderoso. Esa fue la clave para nosotros y lo que nos hizo destacarnos de los demás». Platoon Aviation contó en este evento con la colaboración del regatista Javier de la Gándara como experto local.

1 /

Quinta Royal Cup

La victoria en las Rías Baixas supuso la quinta Royal Cup en el palmarés de American Magic Quantum Racing. El equipo armado por Doug DeVos, liderado en Baiona por el timonel Harry Melges IV, el táctico Terry Hutchinson y el estratega Víctor Díaz de León, añade esta Royal Cup a las ganadas en 2013, 2014, 2015 y 2022. Los estadounidenses confiaron el conocimiento local a Nico Rodríguez, bronce de clase 470 en Tokio 2020 junto a Jordi Xammar. El vigués comentaría al término de la entrega de premios: «La experiencia ha sido magnífica, el equipo me ha aceptado muy bien y he aprendido mucho; les decía que he sacado más de ellos que ellos de mí. Hoy teníamos claro el lado, pero no queríamos arriesgar en la salida. Se van muy contentos con el sitio, que te da muchas oportunidades: tienes geografía, tienes role, tienes gradiente,… Les ha quedado claro que es un buen sitio para navegar».

En esa misma línea se mostró el estratega Víctor Díaz de León: «El campo de regatas es magnífico. Hemos tenido un poco de todo: viento del oeste, del suroeste,… Muy interesante. Cada regata favorecía un lado, hubo muchas oportunidades frente a otros campos de regatas en los que siempre hay un lado favorecido. Pero también disfruté saliendo en bici por las mañanas, la comida es increíble,… Me voy enamorado de aquí. Ganar la Royal Cup es fantástico: Pienso que navegamos bastante bien y fuimos muy consistentes toda la semana. En esta serie el nivel es súper alto, así que cualquier resultado dentro de los cinco primeros es una buena regata. Se siente bien la evolución del equipo, la velocidad del barco,… Mucha ilusión de seguir navegando las dos regatas que quedan».

Después de dos eventos y 14 pruebas disputadas, la provisional de las 52 SUPER SERIES 2025 está liderada por American Magic Quantum Racing, con un acumulado de 51 puntos y 20 de ventaja sobre su compatriota Sled, del armador Takashi Okura. Tercero es Alkedo, con 77 puntos, y cuarto Platoon Aviation, con 80.

Próxima parada, Cascais

Resuelta la Royal Cup en Baiona, el circuito pone rumbo ahora a la localidad portuguesa de Cascais para disputar del 1 al 6 de julio la tercera prueba de la temporada, el Rolex TP52 World Championship.

Clasificación final GALICIA 52 SUPER SERIES ROYAL CUP 1 American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 2+2+4+1+1+4+7+3+4+5 = 33 2 Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 4+10+9+4+2+1+8+4++1+1 = 44 3 Alkedo, ITA, Andrea Lacorte, 5+1+8+3+7+10+1+2+6+6 = 49 4 Sled, USA, Takashi Okura, 10+7+5+7+3+5+2+5+5+9 = 58 5 Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 7+3+7+2+6+8+4+7+8+11 = 63 6 Provezza, TUR, Ergin Imre, 3+5+10+10+8+3+3+1+11+10 = 64 7 Vayu, THA, familia Whitcraft, 6+6+6+6+9+11+6+8+2+8 = 68 8 Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 11+8+2+5+10+9+5+11+3+4 = 68 9 Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 9+9+3+8+4+7+9+10+7+3 = 69 10 Alegre, GBR, Andy Soriano, 1+4+11+9+5+6+10+9+9+7 = 71 11 Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 8+11+1+11+11+2+11+6+10+2 = 73

Provisional 52 SUPER SERIES 2025 1 American Magic Quantum Racing, USA, Doug DeVos, 18+23 = 51 2 Sled, USA, Takashi Okura, 13+58 = 71 3 Alkedo, ITA, Andrea Lacorte, 28+49 = 77 4 Platoon Aviation, GER, Harm Müller-Spreer, 36+44 = 80 5 Paprec, FRA, Jean-Luc Petithuguenin, 23,5+ 63 = 86,5 6 Alpha+, HKG, Shawn y Tina Kang, 21,5+68 = 89,5 7 Provezza, TUR, Ergin Imre, 30+64 = 94 8 Vayu, THA, familia Whitcraft, 27+68 = 95 9 Alegre, GBR, Andy Soriano, 30+71 = 101 10 Phoenix, RSA, Tina y Hasso Plattner, 48+69 = 117 11 Teasing Machine, FRA, Eric de Turckheim, 48+73 = 121 12 Gladiator, GBR, Tony Langley, 12+120 = 132 13 Crioula, BRA, Eduardo y Renato Plass, 28+120 = 148