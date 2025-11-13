Maider López presenta Ukitu en el Kursaal y Tabakalera: una exposición sobre el espacio y la arquitectura

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:46 Compartir

La artista donostiarra Maider López presenta Ukitu, la muestra más ambiciosa de su carrera, que podrá verse del 24 de octubre de 2025 al 1 de febrero de 2026 de forma simultánea en la Sala Kubo del Kursaal y Tabakalera. La exposición conmemora el 25º aniversario de Kubo Kutxa y el 10º aniversario de Tabakalera, en una colaboración inédita entre ambas instituciones.

Maider López. Ukitu - 24 octubre 2025 - 1 febrero 2026 - Kursaal - Sala Kubo

Un diálogo entre espacios, cuerpos y contextos

La artista Maider López (San Sebastián, 1975) desarrolla su trabajo interviniendo en el espacio público y la arquitectura. Sus obras requieren a menudo de la participación del espectador al que involucra haciéndole parte de un espacio sutilmente alterado. Su obra ha sido ampliamente expuesta nacional e internacionalmente, por ejemplo, en las Bienales de Venecia (2005), de Sharjah (2009) o de Estambul (2013).

La exposición reúne un total de 25 proyectos, muchos de los cuales aún no han sido vistos en nuestro contexto, y abarca la última década de trabajo internacional de la artista, además de recuperar obras anteriores que aportan contexto y nuevas conexiones.

Título de la exposición: Ukitu. Maider López

Fechas: 24 de octubre de 2025 – 1 de febrero de 2026

Lugares: Sala Kutxa Fundazioa Kubo (Kursaal) y Tabakalera, San Sebastián

Comisario: Aimar Arriola

Más información: www.kutxafundazioa.eus | www.maiderlopez.com

Dividida entre las dos sedes, la muestra funciona como un ecosistema que conecta distintos niveles de percepción, interacción y colectividad. En Tabakalera se podrán ver piezas como Ataskoa (2005), Archipelago (2019) o Agua limpia al río (2024–2025), mientras que en la Sala Kubo del Kursaal se exhibirán obras emblemáticas como Polder Cup (2010), Football Field (2007) o Aquí, ahí, allí (2023).

Participación y espacio: las claves del trabajo de Maider López

Reconocida por sus intervenciones en el espacio público y la arquitectura, Maider López propone experiencias que invitan al espectador a implicarse directamente en la obra. Sus proyectos alteran sutilmente el entorno para activar nuevas formas de mirar y de relacionarse con los demás.

A lo largo de su trayectoria, ha presentado trabajos en instituciones de todo el mundo, entre ellas el Museu d'Art Modern de Tarragona, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Matadero Madrid, el Centro Pompidou-Metz, el Towada Art Center de Japón o el Guggenheim Bilbao. Además, ha participado en las Bienales de Venecia (2005), Sharjah (2009) y Estambul (2013), consolidándose como una de las artistas vascas más reconocidas en la escena internacional.

Programación

La exposición se completa con un programa público de visitas guiadas y talleres familiares, así como una publicación editada por Dalpine, que recoge la obra de la última década e incluye un ensayo de Aimar Arriola —comisario de la muestra— y una conversación entre Maider López y Hans Ulrich Obrist, crítico y comisario internacional.

Las obras de Ukitu

Tabakalera Suelo (2001/2025)

Contours (2024)

Ataskoa (2005)

Archipelago (2019)

Agua limpia al río (2024–2025)

Mimicking the Birds Mimicking the Waves (2021)

Arqueología de la hierba (2023-2025)

Basoa (2017)

Personaje (2021)

Moving Garden (2022)

Señalética (2003/2015)

Cámaras de vigilancia (2008)

Kutxa Fundazioa Sala Kubo Kursaal 366 sillas (2007)

Football Field (2007)

Hierba en movimiento (2021)

DunaFelfedés (2007)

327 x 1383 (2001/2025)

(Telón.) (2015)

Caja de 120 lápices de colores (2017-2025)

Playa (2005)

Polder Cup (2010)

Aquí, ahí, allí (2023)

Zoom In (2016)

Tocar el Museu (2024)

Señalética (2003-2015)

Contours (2024)

Maider López (San Sebastián, 1975) ha desarrollado una carrera internacional, participando en Bienales de Venecia (2005), Estambul (2013) o Sharjah (2009), así como en exposiciones individuales como Tocar el Museu (Museu d'Art Modern, Tarragona, 2024), Arnasa (Museo Bellas Artes de Bilbao, 2022), Art is happening (Statens Konstrad, Suecia, 2019) y Polder Cup (Skor and Witte de With, Holanda, 2010). Su obra forma parte de colecciones como Museo Guggenheim Bilbao, Artium, Kutxa Fundazioa, Koç Foundation y Towada Art Center, entre otras.