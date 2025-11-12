Mindfulness en Chillida Leku: habitar el silencio y cuidar el cuerpo y la mente

Nausica Sánchez, responsable de Educación e Investigación en Chillida Leku; Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio; y Mireia Massagué, directora de Chillida Leku

El otoño en Gipuzkoa invita a detenerse, a respirar y a reconectar con lo esencial. Con esa premisa, el museo Chillida Leku acogerá durante dos fines de semana —del 14 al 16 y del 28 al 30 de noviembre— el retiro ETEN… Fin de semana de mindfulness en Chillida Leku, una experiencia que une arte, naturaleza y bienestar.

Bajo la dirección de Mamen Regalado, especialista en neurociencia y mindfulness, y de Nausica Sánchez, responsable de Educación e Investigación del museo, este encuentro propone una pausa consciente en uno entorno natural y artístico único.

«El proyecto propone una experiencia inmersiva de atención plena en un entorno privilegiado, donde el arte, el cuerpo y el silencio invitan a habitar el presente», explica Nausica Sánchez.

El programa, con aforo limitado a 10 personas por fin de semana, combina prácticas de mindfulness, movimiento consciente y paseos por el museo y su entorno natural. Además, incluye alojamiento en el Hotel K10 (Urnieta) con desayunos, comidas en Lurra Café, una cena en la sidrería Saizar y transporte privado entre el hotel y el museo. Todo, para facilitar que los participantes vivan una experiencia profunda de desconexión y bienestar.

A lo largo del fin de semana, «los participantes desarrollarán prácticas de atención plena como herramientas para convivir mejor con el estrés y el sufrimiento humano, no solo en el ámbito laboral, sino como parte integral de la vida cotidiana», señala Mamen Regalado. Así, el curso busca cultivar una mirada más amable y consciente hacia el cuerpo, el arte, uno mismo y la vida.

Un turismo más consciente y conectado con el territorio

Esta iniciativa, patrocinada por el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se enmarca en una nueva línea de experiencias que apuestan por un turismo más consciente y sostenible, alineado con el plan estratégico Ven y Cuídanos.

«Acciones como ETEN... se enmarcan a la perfección con el nuevo modelo de turismo que estamos potenciando con nuestro nuevo plan estratégico Ven y Cuídanos. Porque es cierto que en Gipuzkoa llevamos muchos años trabajando en favor de un turismo sostenible, pero somos conscientes de que tenemos que dar un paso más: ya no vale únicamente con buscar la sostenibilidad, debemos conseguir que quienes nos visiten se conviertan en cómplices en el cuidado de nuestro territorio», ha señalado Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio.

«Queremos contribuir a entender el turismo de una manera diferente, poniendo en el centro tanto a las personas que nos visitan como a quienes hacen posible el turismo, para que podamos ofrecer una experiencia enriquecedora, que va más allá de una simple foto que subir a las redes sociales; queremos ofrecer experiencias que dejen huella, que ahonden en nuestra autenticidad, que maravillen al visitante hasta el punto de que desee ahondar en su conocimiento sobre nosotras. Esa es nuestra apuesta e iniciativas como ETEN... se enmarcan a la perfección porque nos recuerdan el turismo también puede ser un camino hacia el bienestar personal y colectivo y que se pueden descubrir territorios desde la calma y la profundidad, huyendo de lo efímero y superficial», ha añadido.

El retiro de mindfulness en Chillida Leku es la primera de las cuatro experiencias que se desarrollarán en diferentes enclaves del interior de Gipuzkoa, con el propósito de poner en valor el patrimonio natural y cultural del territorio desde el bienestar personal y colectivo.

Una invitación a parar

Desde su reapertura en 2019, Chillida Leku se ha consolidado como un espacio donde el arte dialoga con la naturaleza y la vida cotidiana. Con este retiro, el museo refuerza su compromiso con el bienestar emocional y físico de las personas, invitando a vivir el arte no solo como contemplación, sino como experiencia transformadora.

Entre esculturas, encinas y silencio, ETEN… propone un fin de semana para habitar el presente, cuidar el cuerpo y calmar la mente. Una oportunidad para detenerse… y simplemente estar.

ETEN… Fin de semana de mindfulness en Chillida Leku 14–16 y 28–30 de noviembre

Chillida Leku (Hernani)

Precio: 250 € (incluye alojamiento, comidas y actividades)

Entradas en tickets.museochillidaleku.com