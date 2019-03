«Es una exposición fantástica»

En un icono de la Ciudad del Dólar

El antiguo edificio industrial erigido a pocos metros del puerto, icono de un esplendoroso pasado que le valió a Pasaia el sobrenombre de la Ciudad del Dólar, se ha transformado para albergar este viaje en el tiempo abierto a toda la familia en el que se traduce la exposición 'Terracota Warriors. The Army of the First Emperor of China'. Las paredes, en otra época testigos del ir y venir de mercancías, se han pintado de negro, lo mismo que el techo, como queriendo hacerse invisibles. Las ventanas se han cerrado para evitar el paso de cualquier resquicio de luz. Todos los elementos se han confabulado para simular un espacio que provoca la ilusión de verse transportado a la tumba del emperador Qin Shi Huang.

En otra estancia se ha habilitado una pequeña sala de cine, en cuya pantalla grande se proyecta un documental cinematográfico sobre el descubrimiento. El film sirve de preludio a la visita guiada. La iniciativa se completa con un espacio destinado al público infantil, donde los niños pueden emular a los grandes arqueólogos, así como pintar y aportar su propio dibujo a un mural de la muestra.