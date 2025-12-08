Azpeitia tendrá su propio 'Guernica' dentro de una docena de años

El objetivo es el de finalizar la talla para el centenario del bombardeo, el 26 de abril de 2037.

Eli Aizpuru Azpeitia Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

Dentro de poco menos de una docena de años se conmemorará el centenario del bombardeo de Gernika, el 26 de abril de 2037. Un grupo de tallistas de la Escuela de Arte y Diseño (ADI) de Azpeitia se ha embarcado en un proyecto con miras a esa especial fecha: recrear el 'Guernica' de Picasso en madera para esa fecha.

El proyecto lleva el nombre de 'Egurnika', una composición entre 'egurra' (madera) y Gernika, que será presentado este jueves en el centro cultural Sanagustin, a las 19.30.

El objetivo es el de «crear, con motivo del centenario del bombardeo de Gernika, una reproducción en madera y a tamaño real del Guernica de Picasso», explica el artícife de la idea, el tallista local Mikel San Juan.

La idea, sin embargo, viene «de antes». «Es el sueño que tenía mi padre, Manolo San Juan, pero falleció sin poder cumplirlo», explica ahora Mikel.

Así, que, junto a otros artesanos de la madera, se ha embarcado en una tarea complicada ya que pretenden respetar las dimensiones originales del cuadro de Picasso, es decir, 3,49 metros de alto por 7,77 metros de ancho.

Esta nueva versión será mucho más que una simple réplica, convirtiéndose en una experiencia «tridimensional». «Gracias a las posibilidades que ofrece el trabajo en madera, se busca que el público pueda sentir de cerca la devastación que inspiró la obra de Picasso en 1937».

Desde ADI llevan ya varios meses preparando el proyecto. Para ello, además de personal, necesitan también medios económicos para mantener vivo el objetivo y los plazos previstos. «De momento, estamos un grupo de tallistas que pasaron por la escuela más otros que se encuentran hoy en día. Además de medios humanos, que es importante, necesitamos también medios económicos para cumplir con nuestro objetivo»«, asegura San Juan, por lo que hace un llamamiento a empresas, patrocinadores o colaboradores que quieran involucrarse en la iniciativa.

Preguntado por más detalles, San Juan adelanta, que la obra se tallará «en castaño» y con respecto a su ubicación, «aún no se sabe dónde será colocado una vez finalizado», dice.

Por de pronto, la presentación se llevará a cabo este mismo jueves por lo que el maestro tallista anima a la ciudadanía a participar de los pormenores de este sueño que quiere hacer realidad en nombre del gran Manolo San Juan, fallecido en 2023.

Reporta un error