Llega a Urbil «Amona Klara», tradición y sabor con un toque moderno

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:00 Compartir

Gestionado por Cushman & Wakefield, se complace en comunicar la apertura de «Amona Klara» este 25 de noviembre. Este nuevo espacio, impulsado por el reconocido hostelero usurbildarra Napoleón Lertxundi y su equipo del Grupo Saizar, nace con el objetivo de ofrecer una experiencia gastronómica con alma familiar en el corazón del centro comercial.

«Amona Klara» es una cafetería, panadería y pastelería, diseñada para evocar la sensación de «estar en casa de la amona». Su decoración cálida, con madera y detalles vintage, crea un ambiente acogedor que invita a la pausa y al encuentro. Además, contará con terraza para disfrutar cómodamente de desayunos, meriendas y momentos especiales con amigos y familia.

Dentro de su propuesta, destaca la colaboración con el maestro repostero Joseba Arguiñano, que aporta una selección exclusiva de panes artesanos, bollería y pastas elaboradas en su obrador. Una apuesta por la calidad y el producto local que refuerza la esencia del proyecto.

Más que por un producto estrella, «Amona Klara» apuesta por una oferta cuidada en cada detalle. Entre sus propuestas más atractivas se encuentran los desayunos y brunch: tostadas con aguacate, tumaca, queso fresco o salmón; bowls de fruta con yogur natural; zumos recién exprimidos y cafés especiales. Todo pensado para convertir cada visita en una experiencia auténtica.

El nuevo local está situado en la planta baja, junto a la plaza central de Urbil, y ha abierto el martes 25 de noviembre. Con esta inauguración, Urbil refuerza su compromiso por ofrecer experiencias únicas y de calidad, apostando por proyectos que nacen en la zona y que ponen en valor la tradición y la cercanía.

Ampliar

«Amona Klara» Urbilera iritsi da, tradizioa eta zaporea ukitu moderno batekin

Cushman & Wakefield-ek kudeatzen duten Urbilek atsegin handiz jakinarazten du «Amona Klara» ireki dela azaroaren 25an. Espazio berri hau Napoleon Lertxundi ostalari usurbildar ezagunak eta Saizar Taldeko bere taldeak bultzatu dute, eta merkataritza-gunearen bihotzean familia-arima duen esperientzia gastronomikoa eskaintzeko helburuarekin sortu da.

«Amona Klara» kafetegia, okindegia eta gozotegia da, «amonaren etxean egotearen» sentsazioa gogora ekartzeko diseinatua. Bere dekorazio epelak, egurrarekin eta vintage xehetasunekin, giro abegitsua sortzen du, geldialdira eta topaketara gonbidatzen duena. Horrez gain, terraza bat ere izango du, gosariak, askariak eta lagunekin eta familiarekin une bereziak modu erosoan gozatzeko.

Bere proposamenaren barruan, aipatzekoa da Joseba Arguiñano gozogile maisuarekiko lankidetza, bere lantegian egindako artisau-ogien, opilen eta pasten aukera esklusiboa eskaintzen baitu. Kalitatearen eta tokiko produktuaren aldeko apustua, proiektuaren funtsa sendotzen duena.

Produktu izarra baino gehiago, xehetasun bakoitzean zaindutako eskaintzaren alde egiten du «Amona Klara»k. Bere proposamen erakargarrienen artean gosariak eta brunch-ak daude: ogi txigortua aguakate, tumaca, gazta fresko edo izokinarekin; fruta bowl-ak jogurt naturalarekin; zuku egin berriak eta kafe bereziak. Bisita bakoitza benetako esperientzia bihurtzeko pentsatuta dago guztia.

Lokal berria beheko solairuan egongo da, Urbileko plaza nagusiaren ondoan, eta azaroaren 25an ireki ditu ateak. Inaugurazio honekin, Urbilek esperientzia paregabeak eta kalitatezkoak eskaintzeko konpromisoa indartzen du, inguruan jaiotzen diren eta tradizioa eta gertutasuna balioan jartzen duten proiektuen alde eginez.