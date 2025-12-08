Los autónomos del Bidasoa se van de fiesta

El sorteo de regalos, la sobremesa festiva y el buen rollo son marca de la casa y no faltarán en el programa de este año.

Joana Ochoteco Irun Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16 | Actualizado 20:36h.

La expresión «la soledad del autónomo» es un lugar común que, sin embargo, no aplica en la comarca del Bidasoa. Un buen número de quienes trabajan por cuenta propia en Irun y Hondarribia están habituados a hacer piña para compartir las alegrías y desvelos propios de su condición laboral. Podria decirse, incluso, que juntos conforman una gran empresa que, como tantas en estas fechas, ya tiene todo listo para una comida de Navidad con nombre propio: la 'Gabon Topa' que está a la vuelta de la esquina.

personas se han apuntado ya a la tercera edición de la Gabon Topa, que se celebrará el día 19 Quedan algunas plazas libres y los autónomos que quieran sumarse pueden hacer su inscripción en la web gabontopa.com

El evento nació hace tres años con la pretensión de que las personas autónomas tuviesen su propia comida de empresa de Navidad. Entonces, fueron catorce los que participaron; para el día 19, viernes, tienen confirmadas a un total de 47 y reservan hueco para más. «Lo que comenzó como una comida entre autónomos de Irun y Hondarribia se ha convertido en una cita imprescindible para profesionales del Bidasoa, y del resto de Gipuzkoa, que quieren cerrar el año brindando, compartiendo experiencias y creando red en un ambiente cercano y distendido», explican los organizadores.

La inscripción, que incluye la comida y el programa completo de la jornada, tiene un precio de 75 euros: «el coste del menú se ha incrementado, como en casi todos los sectores, pero hemos querido mantener el espíritu de la Gabon Topa: ofrecer un día completo, sin sorpresas, con todo incluido», señalan desde la organización. El programa del viernes 19 arrancará con «el tradicional poteo en el Batzoki de Hondarribia», a las 12.30; seguirá con paseo guiado de la mano de Pía Alkain, a las 14.00, que guiará al grupo hasta el restaurante Sugarri, «donde a las 14.30 horas comenzará la comida».

Sorteo de regalos

Tras los postres, «será el turno de los sorteos de las cestas de Navidad y regalos que los propios asistentes ofrecen», relacionados con su profesión. La lista de este año promete: la empresa EGM propone una sesión de filmación profesional con dron, la fotógrafa Estitxu Ortolaiz aporta dos láminas de su último proyecto profesional, la escritora Itziar Sistiaga ha donado tres ejemplares de sus novelas y el artista Aitor Espié, una ilustración original («hecha a mano, nada de IA»). Turismo de Novela en Euskadi ha aportado dos plazas en una de sus visitas guiadas; Pía Alkain, otras dos para su experiencia de Bidatour 'Sorginkeria Hondarribia', y Ana Pérez, del alojamiento Iparra Txiki Berri, regala una noche en la suite Guadalupe.

Después de ese sorteo de regalos, se dará paso a una sobremesa festiva amenizada por la DJ Aitana Grandes. La fiesta se prolongará hasta la recena que se servirá a las 22.00, que también está incluida en el precio de la inscripción.

Los organizadores recuerdan que Gabon Topa es «un evento cien por cien sin ánimo de lucro», y cada año se elige una ONG de la zona «para destinar el excedente del presupuesto». En la anterior edición fueron 300 euros con los que se adquirieron juguetes para donar a Cruz Roja; este año será la ONG Behar Bidasoa la que recibirá la aportación.

«Es un subidón»

Los testimonios de varios de los autónomos que participan en la Gabon Topa dejan constancia del buen ambiente que reina en esta celebración: Enrique García Minchero, de EGM Dron Consulting, recuerda su experiencia como «muy interesante, divertida y enriquecedora. Fue una oportunidad, además de para comer bien, compartir mesa con gente interesante, conocer otros negocios y crear sinergias».

Aitor Espié destaca el «ambiente inmejorable» y la «muy buena organización». «Una comida de autónomos divertida, inspiradora y organizada al detalle. Para repetir año tras año, fijo», afirma Itziar Sistiaga. «Personas que compartimos viaje de emprendizaje con ganas de conocernos y compartir en un entorno cuidado y preparado al detalle, con mimo. ¿Se puede pedir más para terminar el año?», resume la coach Olaia Aguirre. «Organización de diez, buen rollo, alegría, compañerismo, diversión, generosidad...», enumera Pía Alkain. La guía turística Maider Pérez asegura que «asistir a la Gabon Topa es un subidón. El año pasado estuvimos muy a gusto, hubo sorteos, música, mucho buen rollo, terapia de grupo y sentir que, aunque seamos autónomos, tenemos el mismo derecho a divertirnos con compañeros de trabajo».

