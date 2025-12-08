Correos recoge en un 'buzón mágico' las cartas a los Reyes y Olentzero

El 'buzón mágico' de Correos, situado en las oficinas de Legazpi, Donostia, Hernani, Lasarte, Tolosa y Azpeitia.

Cristina Limia Legazpi Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17 | Actualizado 20:25h.

Correos ha instalado 'buzones mágicos' en siete de sus oficinas de Gipuzkoa para que los niños y niñas puedan enviar sus cartas a Olentzero y los Reyes Magos, siendo una de ellas la de Legazpi. El resto se ubican en Urdaneta y Gros de Donostia, Hernani, Lasarte, Tolosa y Azpeitia. «Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa», indican.

«A través de Correos Market, también se podrán conseguir 'packs mágicos' que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios, igualmente, se podrán adquirir 'sellos mágicos' personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market», detallan desde la entidad.

«En Correos llevamos 30 años celebrando la Navidad con buzones especiales para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarnos de entregárselos directamente a sus destinatarios en los montes vascos, Laponia y Oriente. También esta Navidad nuestros equipos de voluntarios y voluntarias volverán a acercarse a varios hospitales para recoger las cartas de los niños y niñas ingresados. Además de entregar un detalle a los más pequeños, les aseguraremos que sus deseos llegarán directamente a las manos de Olentzero, Papá Noel y los Reyes Magos», enuncian.

