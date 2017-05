Diez ideas decorativas con objetos reciclados

Cualquier niño de los 80 tuvo un skate. Un patinete, vaya. Y si no, su hermano, su primo... En aquellos años era más cosa de chicos. No por nada, era así. Fue uno de esos juguetes imprescindibles porque entonces se jugaba en la calle. Al cabo de los años se le acababa por soltar alguna rueda al skate y los más nostálgicos lo tienen todavía guardado, cojo incluso de una 'pata'. Una alternativa es quitarle la otra rueda, darle un capita de barniz y ponerle unos colgadores de color bronce. Un patinete reconvertido en perchero vintage. La idea la firma Ana Belén Cabrera, niña en los 80 por cierto, y diseñadora de los objetos decorativos que vende la Red Social Koopera, un proyecto participado por Cáritas que favorece la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, al tiempo que promueve un consumo más sostenible y consciente con el medio ambiente. Estas personas son las que fabrican los percheros, las mesas hechas a partir de una maleta de viaje antigua, la lámpara de techo a partir de una rueda de bicicleta, los maceteros con neumáticos usados... Hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje y Ana Belén nos desvela las historias que hay detrás de estas originales piezas que han dado una segunda y bonita oportunidad a objetos viejos que, de otro modo, habrían acabado en la basura. «Ahora estoy trabajando en un puff hecho a partir de un pantalón vaquero usado, pero me está dando un quebradero de cabeza... No será tan blandito como un puff normal, sino un poco más rígido. De momento los fabricaremos como parte del mobiliario de las tiendas de Koopera y si vemos que a la gente le gusta lo incluiremos en el catálogo de venta online bajo pedido», cuenta.

Un maleta convertida en mesa

Una fabrica que produce en serie es un concepto antagónico al modo de trabajar en Upcycling, que así es como se llama este proyecto de Koopera que hace arte de objetos antiguos y «proporciona además una segunda vida a materiales en perfecto estado, poniendo freno al consumo insostenible de materias primas». En los talleres de Upcycling todo es artesano y practicamente de edición limitada. Por ideología y por necesidad. «Una cadena hotelera de Estados Unidos nos pidió más de 200 mesas-maleta pero no podíamos atender un pedido tan grande». Cuenta Ana Belén Cabrera que es uno de los objetos estrella y cuando te enseñan una se entiende por qué. «Las más vintage son las que más demanda la gente. Y aunque parece un objeto sencillo de fabricar no lo es porque muchas maletas vienen deformadas y es complejo hacer que cojan la forma original». Eso sí, el resultado compensa los desvelos. «Además de funcional, porque se pueden meter cosas dentro, queda muy bonita y le da a la estancia una atmósfera romántica», explica esta licenciada en Bellas Artes que desde hace tres años está a cargo de los diseños decorativos, que empezaron a venderse año y medio. Se comercializan en las tiendas de Koopera y también online, en Etsy.com, bajo encargo». Precio: desde 69 euros.

Una camisa de hombre... ahora de mujer

Ana Belén atiende a la entrevista mientras ultima la campaña de ropa de verano, con la que darán la bienvenida al buen tiempo, modelos únicos con camisas de hombre usadas como materia prima principal. Un corte aquí, otro allá, el cuello a la espalda... La idea, además de una bonita estética, es «desperdiciar lo mínimo posible». Para confeccionar este modelo camisero femenino se han empleado dos prendas de caballero. «No tendría mucho sentido utilizar treinta camisas viejas para hacer una nueva», argumenta Cabrera. Ella diseña en colaboración con los estudiantes de un Máster de diseño de moda y sostenibilidad de Valencia. No solo eso, también es 'clienta'. «Yo tengo una camisa y es realmente favorecedora». Precio: desde 25 euros.

Fotos muy 'luminosas'

«Encenderle la bombilla al recuerdo». Ana Belén tira de «poesía» para explicar una de sus creaciones más originales, la cámara de fotos que sirve de lámpara de mesita. «Hay mucha gente de los años 50 ó 60 que guarda un recuerdo de su cámara 'Werlisa' o de otros modelos icónicos asociados a momentos especiales del pasado. Ya no hacen fotos, pero ahora dan luz. «Todas estas cámaras las hemos encontrado en los contenedores de Koopera. Son máquinas antiguas que sus dueños habían tirado a la basura. Algunas llevan trípode y esas quedan fantásticas como lámparas de pie, y también hemos encontrado alguna de esas primeras Polaroid». Precio: desde 49 euros.

Asfalto y verde

La idea del neumático macetero no es nueva, pero sí magnífica. Y con una salida tremenda, asegura la responsable de diseño de Upcycling. Gracias a un convenio de Koopera con un potente fabricante de ruedas de coche se hicieron con un montón de neumáticos viejos. «Se restaura muy fácilmente, se limpia con un desengrasante y si está muy usado basta con añadirle una capita de barniz para que el acabado sea perfecto». Las flores van por cuenta y gusto del cliente «y también se puede usar como pequeño huerto, para plantar unos tomatitos, por ejemplo». Además de tres patas «tiene un sistema de drenaje para evitar que la tierra se pudra y no gotea, por lo que se pueden tener dentro de casa». Precio: desde 35 euros.

Una lámpara sobre ruedas

Las ruedas de bici no son solo unas de las piezas que más recurrentemente se encuentran en los contenedores de Koopera. También una de las que más posibilidades decorativas ofrece. Una lámpara de techo, por ejemplo. «Cuando pienso en objetos decorativos pienso en algo muy vendible. Y las lámparas lo son porque se comercializan con mucha facilidad». A esta rueda le han quitado la goma que la recubría y le han añadido unas cadenas metálicas que dibujan unas sugerentes formas de luz. «Puede darle un aire rústico a un salón de madera pero colocada en una estancia de decoración minimalista y líneas blancas, esta lámpara aporta un rollo industrial». Como la bombilla no va cubierta proyecta mucha luz y, además, no da muchos problemas la producción. «Es relativamente sencillo añadir bombillas a diferentes sorportes». Precio: desde 59 euros.

Sin números... pero un reloj

Este mismo soporte de la rueda de bicicleta complica un poco más el asunto cuando se trata de convertirla en un reloj. «Si el mecanismo es muy grande se ve a través de la rueda y queda terroríficamente feo». En este de la imagen «ha quedado disimulado» y por cuestión estética «a veces también se sacan los radios para volverlos a colocar en otra posición diferente». Eso en caso de necesidad porque una de las premisas de Ana Belén Cabrera es «no transformar mucho la pieza original para que se vea de dónde viene». Precio: desde 30 euros.

Un sillón colorido... y cómodo

Ahí donde lo ven, es cómodo. Un poco más rígido que los de casa, pero sin riesgo a dejarnos la espalda dolorida, sino todo lo contrario. Los coloristas sillones de Koopera son uno de los productos que más gustan, «especialmente unos individuales con el respaldo más alto que permiten apoyar la cabeza». Son más altos, pero la idea es la misma que estos silloncitos bajos, apoyados sobre un par de palés. «El mullido se hace con ropa usada y bien prensada, un trabajo que no es nada fácil de hacer». Se hace, esta y todas las tareas, en los talleres prelaborales de Koopera, donde personas en riesgo de exclusión social se forman para acceder luego al mercado de trabajo. «Con cada pieza aprenden diferentes destrezas, desde cortar a pintar, barnizar, prensar...». Precio: desde 450 euros.

El patinete se sube por las paredes

Otra de esas piezas que nace del recuerdo nostálgico, además de la cámara de fotos es el skate-lámpara. «Hay que dejarlos con una sola rueda y añadirles un flexo, de manera que queda una original lámpara de pared». Muchas veces el patinete llega muy machacado pero otras veces «basta con limpiarlo un poco y quitarle las pegatinas viejas que les pusieron los chavales». Es una de las piezas más llamativas y «de las que más gustan» precisamente por ese componente sentimental. «Todos los niños teníamos un skate de pequeños, por eso gusta tanto recuperarlos». Precio: desde 39 euros.

Una casaca a patir de prendas masculinas

Sobre un par de «balas» de ropa usada que Koopera vende para dar una segunda oportunidad a las prendas que recogen en los contenedores, descansa la modelo que luce las prendas de la línea de ropa sostenible que comercializa Upcycling. Esta es una casaca azul, confeccionada a partir de camisas de caballero del mismo color pero diferentes tonalidades. El patrón es parecido al de la camisa, muchos cortes distintos que se cosen luego y parecen otra cosa. «Agrupamos la ropa por colores porque se traba de hacer prendas bonitas que la gente quiera ponerse. A veces sucede que la camisa tiene una mancha y no se puede usar. En ese caso se manda de regreso a la nave de reciclaje y se destinará a hacer hilo si el material lo permite o se llevará a valorización energética para acabar produciendo electricidad», cuenta la diseñadora valenciana. Precio: desde 25 euros.

Un sencillo y resultón colgador

En la web le dicen 'perchero de aire nórdico'. Y es verdad que lo tiene. Basta con un barniz suave y unos colgadores en tono cálido. El viejo patinete del niño tiene un segundo uso ahora como perchero para casa. «Es una pieza muy chula y muy sencilla de fabricar. Simplemente hay que tener un poco de gusto». Estos percheros empezaron a colocarse inicialmente en los probadores de las tiendas de Koopera y cuando testaron a venderlos en la web se quedaron sorprendidos por la respuesta. Ahora es uno de sus imprescindibles. «No tiene más misterio que quitarle las ruedas, limpiarlo, pintarlo y ponerle los enganches». Precio: desde 29 euros.