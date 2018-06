Un 70% de días lluviosos en lo que va de año Desde el primer día de enero se han acumulado en Igeldo 1.035 litros de agua, el doble de lo habitual para este periodo Gráfico JAVIER PEÑALBA Miércoles, 6 junio 2018, 06:41

Hartos de tanta lluvia, de gabardinas, paraguas, chubasqueros... Hartos de ver un día sí y otro también los cielos cubiertos de nubes y todavía no haber podido extender la toalla sobre la arena de la playa sin temor a que una tormenta aguara el plan. La primavera está pasando de largo este año en Gipuzkoa. Ha sido una prolongación del invierno o una réplica del otoño. Nadie diría que faltan dos semanas para la entrada del verano. La nueva estación llegará el próximo día 21, a las 12.07 horas. Todas las esperanzas de buen tiempo están depositadas en ella.

Los datos meteorológicos de lo este 2018 no dejan lugar a dudas: la lluvia y el bajo índice de insolación siguen siendo las estrellas. En los 156 días transcurridos, en Igeldo ha llovido nada menos que en 110. Es decir, desde que empezó el año ha llovido siete de cada diez días. Pero además, lo ha hecho en cantidades importantes. En el observatorio del monte Igeldo se llevan medidos 1.035 litros -el doble de lo normal- cuando la media de todo el año es de 1.550 litros. En Hondarribia, la situación es similar. Se han recogido ya 1.108 litros y el centro está a 600 de igualar la media anual.

El comienzo de año estuvo pasado por agua. En Donostia llovió en 23 de los 31 días de enero y se recogieron 303 litros, muy por encima de los 150 de la media del mes. Fue el séptimo más húmedo desde 1928. El centro meteorológico del aeropuerto de Hondarribia arrojó datos similares. Cayeron 308 litros, cuando lo normal habrían sido 171. Llovió nada menos que en 25 jornadas, un registro que le llevó a situarse en el noveno mes más lluvioso de los últimos 62 años. No obstante, aun siendo relevantes estas acumulaciones, no hubo marcas históricas. No es fácil superar los 413 litros que se midieron en enero de 2014 en el centro meteorológico del aeropuerto guipuzcoano o los 404 que cayeron en 1978 en el mismo pluviómetro. En Igeldo, el récord de lluvia es de 391 litros. El registro data de 1979.

La nieve también fue protagonista en enero. En Igeldo nevó un día por cada dos en Vitoria.

Más agua en febrero

Febrero fue asimismo muy húmedo. En Igeldo se totalizaron 270 litros por metro cuadrado, un registro que supera en 149 litros la media del mes, que es de 121, y que le convirtió en el tercero más lluvioso del emblemático observatorio donostiarra. De los 28 días, precipitó en 21, de los que nevó en tres y en dos granizó. Los días de nevadas fueron el 6, el 7 y el 28 de ese mes.

En el de Hondarribia los cielos descargaron en febrero 240 litros, cien por encima de la media. Hubo 24 días de lluvia, dos de ellos con granizo, y uno de nieve. La precipitación acumulada le sitúan en el sexto febrero más lluvioso del centro hondarribiarra.

En marzo, la lluvia no retrocedió, aunque precipitó algo menos. Se midieron 121 litros en Igeldo, 197 en Hondarribia, 112 en Loiu y 82 en Foronda. En el centro donostiarra llovió 25 días, los mismos que en Hondarribia.

A marzo le siguió un abril también pasado por agua. Se recogieron 198 litros en Igeldo y 169 en Hondarribia. El número de días de precipitación fue asimismo elevado. Se contabilizaron 19 jornadas de lluvia en Igeldo por 20 en Hondarribia.

Era de esperar que en mayo las lluvias perdieran intensidad. La pluviometría del mes pasado ha sido «normal», aunque la sensación es que sigue sin salir el sol. En Igeldo se recogieron 121 litros, cuatro por debajo de la media, y precipitó en 17 jornadas, mientras que en Hondarribia se han totalizado 120 litros, ocho menos de lo esperado, y ha llovido en 22 días.

A estas cantidades hay que sumar las precipitaciones caídas en lo que va de junio, que han sido de 20 litros en Igeldo y de 73 en Hondarribia. Fuentes de Aemet corroboran que ha llovido durante los cinco primeros días -aunque el fin de semana solo de madrugada-.

Menos horas de sol

Con tanta agua, las horas de sol necesariamente tenían que situarse por debajo también de las medias. De enero a mayo, en Igeldo se llevan registradas 580 horas, 89 menos que la media. Y en Hondarribia 555, una cifra que le deja a 113 horas de lo normal.

En enero se contabilizaron en Donostia 77 horas, diecisiete por debajo de la media, mientras que en Hondarribia se totalizaron 76, diez menos. Febrero también fue bajo en insolación. Se contabilizaron 77 horas de sol en Hondarribia, por 71 en Igeldo, cuando la media es de 110 y 105 horas respectivamente. En marzo y abril la situación se corrigió en cierta medida, aunque mayo ha sido deficitario en horas de sol. Se registraron 151 en Igeldo cuando la media es de 183, en tanto que en Hondarribia se contabilizaron 144, lo que significa que hubo 45 horas menos.