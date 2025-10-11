Aventura, cine y vida en el XVIII Mendi Festibala

JOSU ZABALA Sábado, 11 de octubre 2025, 20:44 Comenta Compartir

La montaña vuelve a ser protagonista en Beasain. Del día 14 al 22, el XVIII. Beasaingo Mendi Festibala convertirá a la villa vagonera en punto de encuentro de montañeros, aventureros y amantes de la naturaleza. La cita, organizada por Arrastaka Mendi Taldea y Aizkorri Mendizale Elkartea con la colaboración del Ayuntamiento, promete mucho más que proyecciones.

4 Proyecciones y una abierta de jornada de escalada completan el programa de una nueva edición del festival de montaña local que arranca el próximo martes en el Usurbe.

Será una celebración de las vidas que giran en torno al mundo de la montaña, un homenaje a la pasión, el esfuerzo y las historias que nacen en la altura.

El programa de este año incluye cuatro jornadas de proyecciones en Usurbe Antzokia, a las 19.30 horas, y una jornada especial de puertas abiertas en el rocódromo del polideportivo An-tzizar, el sábado, día 25, donde los asistentes podrán inciarse en el mundo de la escalada. «Queremos que sea más que un festival de montaña, que sea un espacio para compartir diferentes formas de ver y entender la montaña», señalan los organizadores, entusiasmados de cara a las jornadas que llegarán a partir del próximo martes.

Expediciones y retos

El festival arrancará el martes, día 14, con la proyección de 'Elur Goritan', dirigida por Iker Larrañaga y protagonizada por el esquiador Jurek Ziemkiewicz. El documental relata la aventura de ocho exploradores en la remota península de Kamchatka (Rusia), un territorio donde el fuego y la nieve se entrelazan. «Esquiamos en los volcanes, en las laderas, pero también dentro, entre nubes de azufre», cuentan sus protagonistas, que se enfrentaron a un entorno extremo para cumplir el sueño de descubrir un nuevo paraíso blanco.

El miércoles, día 15, será el turno de Carlos Pauner, primer aragonés en coronar los catorce ochomiles del planeta. Presentará 'Expedición al Annapurna', un documental que recoge la ascensión de 2010 al mítico pico del Himalaya junto a Tolo Calafat, Juanito Oyarzabal y Javier Pérez. La película muestra la cara más bella y también la más dura del alpinismo, con imágenes de una naturaleza majestuosa y la tragedia que marcó la expedición tras la pérdida de Calafat.

La tercera cita, el martes 21, llevará el sello local con Koke Lasa, alpinista de Ormaiztegi, que presentará 'Aketegiko Mari, alpinismoa eta mitologia uztartzen'. En esta propuesta, la mitología vasca y el montañismo se entrelazan para contar la historia de un grupo de jóvenes que busca a Mari, diosa de las montañas, en su morada de Aketegi. La narración recorre los paisajes de Aizkorri, Txindoki, Murumendi o Anboto, combinando leyenda, cultura y deporte.

El ciclo cerrará el miércoles 22 con Ibon Mendia, acompañado por el vizcaíno Tasio Martín, protagonistas de 'Ibon Ameriketan', una travesía de cinco meses por el continente americano. Desde Yosemite (EE. UU.), donde escalaron vías icónicas como The Nose en El Capitán, hasta Torres del Paine (Chile) y el Chaltén (Argentina), donde abrieron nuevas rutas y se enfrentaron a las inclemencias del tiempo, su relato refleja la esencia más pura del alpinismo: exploración, resistencia y pasión.

Una jornada para 'tocar roca'

Como cierre del festival, el sábado, día 25, el polideportivo Antzizar acogerá una jornada de puertas abiertas en el rocódromo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30. Será una oportunidad para que personas de todas las edades puedan iniciarse en la escalada o simplemente disfrutar de este deporte en un ambiente cercano y participativo.

Con esta XVIII edición, el Beasaingo Mendi Festibala se consolida como un referente en el calendario cultural y deportivo del Goierri. Su combinación de cine, aventura, divulgación y convivencia lo ha convertido en un punto de encuentro para generaciones de montañeros.

Los organizadores destacan el apoyo del Ayuntamiento de Beasain y de AMPO, cuyo respaldo ha sido esencial para mantener viva esta iniciativa. «Queremos ofrecer al público una experiencia completa, donde se reúnan el valor deportivo, el espíritu aventurero y, sobre todo, el lado humano que siempre late detrás de cada ascenso y cada historia», subrayan desde Arrastaka y Aizkorri.

Una edición que promete emociones fuertes, paisajes inolvidables y un mismo hilo conductor: el amor por la montaña y por las personas que la hacen su vida. Los organizadores ultiman sus preparativos de cara a varias jornadas llenas de emoción y naturaleza, y mientras tanto, invitan a los beasaindarras a acercase al Usurbe y disfrutar de una nueva edición de esta iniciativa consolidada.