Los Grandes Hermanos del siglo XXI lo saben todo sobre ti

En la aclamada novela '1984', Winston Smith, su protagonista, ve por todas partes los pósters en los que se puede leer 'El Gran Hermano te vigila'. En esta distopía, George Orwell pintaba un futuro en el que una superpotencia totalitaria controlaba absolutamente la vida de sus ciudadanos, nada de lo que hiciesen escapaba a su control. Por suerte, no vivimos en un mundo ni remotamente tan opresivo como el descrito por el genial escritor británico. Sin embargo, sí es cierto que 'el Gran Hermano nos vigila'. No son dictaduras fascistas o comunistas, sino empresas tecnológicas, y no es la 'Policía del Pensamiento' la que nos saca la información, sino que somos nosotros mismos las que la cedemos despreocupadamente.

Quizá la empresa tecnológica que más sabe de nosotros es Google, tanto de lo que hacemos en la red como fuera de ella. La compañía de Mountain View posee aplicaciones como Google Maps, la herramienta de GPS más utilizada; Google Calendar, la agenda online estrella ; el sistema operativo Android, que utilizan algo más del 84% de los smartphones del mundo y que soporta una ingente cantidad de aplicaciones; o el navegador Chrome, el más popular para navegar por la red. Todas ellas van recopilando y guardando información de nuestro día a día, por lo que si alguien analizase todos esos datos, podría realizar muy probablemente un perfil personal más fidedigno que la propia percepción que uno tiene de sí mismo.

Google conoce quién eres, dónde vives, todos tus trayectos, quiénes son tus amigos, tu historial de Internet, tu tarjeta de crédito...

¿Crees que no es para tanto? Google muy probablemente sabe tu nombre, tu edad, tu género, tu dirección, tu edad, tu dirección de e-mail, tu modelo de teléfono, tu proveedor de telefonía, los correos que has escrito o recibido, todas tus búsquedas y en qué idioma lo haces, todos los sitios que visitas en Internet, a qué horas te conectas, los vídeos que te gustan, la música que oyes, los nombres de tus contactos y sus teléfonos, las fotografías que has sacado con tu smartphone Android, todos los sitios a los que vas y cuándo has ido, la tarjeta de crédito que usas para pagar... Asusta, ¿verdad?

«Todo está interconectado y Google guarda información de todo ello. Usamos Chrome, pero que también usamos sus servicios desde cualquier navegador que utilicemos. Google es Android. Y en Android están las aplicaciones que usamos en nuestro móvil y tablet, algo que Google también guarda. Los usuarios en general no son conscientes de la información que facilitamos», explica Luis Corrons, experto en ciberseguridad de Avast.

Un perfil de varios gigas

Desde junio de 2015, Google reúne toda la información que recoge sobre sus usuarios en un lugar unificado llamado 'mi cuenta' o 'my account'. Desde allí, podemos consultar toda la información que la tecnológica ha ido recopilando durante años. Todos los datos que le hemos proporcionado, los lugares a los que hemos ido y los trayectos que hemos hecho, el historial web, etc. Especialmente inquietante es la cronología que guarda Google de todos nuestros movimientos diarios (recogida a través del móvil) y que nos muestra visualmente en un mapa, ya que su exactitud es sorprendente. No solo sabe que has salido de casa para ir a la ciudad de al lado, sino que registra cada parada que se hace o cada establecimiento que visitamos.

Nos da también la opción descargar todo nuestro 'perfil' (puede pesar varios gigas), borrar toda nuestra huella o modificar los datos que Google puede recoger sobre nosotros.

Tándem Facebook-Whatsapp

Otro ejemplo de gran recopilación de datos es el de Facebook. La multinacional de Palo Alto, propietaria de la mayor plataforma social del mundo (con 2.350 millones de usuarios registrados) recopila, además de los datos introducidos por el propio usuario de manera manual (dirección de correo electrónico, nombre, fotografía y su biografía), los movimientos realizados por las llamadas desde la aplicación para dispositivos móviles Android. El rastreo llega, incluso, hasta la agenda de contactos, los números de teléfono y toda información relacionada con su actividad: las llamadas, la duración o los mensajes quedan registrados en sus bases de datos. Otra poderosa arma con la que cuenta Facebook es Whatsapp, la mayor app de mensajería del mundo. La compañía asegura con rotundidad que no está compartiendo información de la cuenta de los usuarios en Facebook, aunque reconoce sus intenciones de «trabajar más de cerca con otras empresas de Facebook en el futuro». Lo que sí reconoce es la información y datos personales que recopila de sus usuarios, entre los que se encuentra la información de la cuenta (número de teléfono, nombre del perfil con el que se ha creado), así como la lista de contactos.

Por otra parte, un estudio reciente de la Northeastern University de Massachusetts alerta sobre la presencia de aplicaciones para dispositivos Android que hacen capturas de pantalla para enviarlas a terceros. La investigación trataba de averiguar si las aplicaciones de los 'smartphones' envían de modo encubierto audio o vídeo, para lo que analizaron más de 17.000 'apps' populares de Android, incluyéndose aplicaciones que pertenecen a Facebook y más de 8.000 que envían información a la red social. Los expertos han buscado riesgos de seguridad en aplicaciones de Android, así como 'software' que requiere permisos no justificados o que comparte imagen y video con terceros sin el conocimiento de los usuarios. Los investigadores descubrieron que existen 'apps' que guardan y envían registros de la pantalla del teléfono a terceros. Sin embargo, en el estudio no encontró evidencias de que las aplicaciones activen el micrófono o envíen grabaciones sin permiso.

¿Espían las conversaciones para mostrar anuncios?

Sin embargo, muchos testimonios de usuarios hacen sospechar que sí se podría estar utilizando el micrófono de los smartphones para escuchar las conversaciones de los usuarios, detectar los temas que hablan y mostrar anuncios basados en ellos. La BBC ha recopilado varios casos contados por sus propios usuarios. Nate, un joven estadounidense, explica que «mi mujer y yo empezamos a ver anuncios de bodas el día después de la pedida, antes de que se lo contásemos a nadie».

Lindsey, de Lincoln, explica que «dejé mi trabajo, quedé con un amigo para ver qué iba a hacer en mi vida», relata, que bromeando aseguró que le gustaba «el café», por lo que siempre podía «trabajar en Starbucks». Pocas horas después, se encontró en Facebookcon un anuncio de la compañía que había organizado un evento en Londres para reclutar empleados.

Otro de los casos es el de Justin, que estaba discutiendo sobre este asunto con sus amigos en un bar. Para zanjar el debate, decidió buscar un tema aleatorio y empezó a hablar sobre colchones en alto, una cuestión por el que asegura no haberse interesado antes. Mientras charlaban, navegaba por Facebook a través de su movil. El resultado: «Dos anuncios de colchones en cinco minutos. Nunca me habían salido antes de esa conversación».

Aunque Google o Facebook han negado en reiteradas ocasiones el uso de estas prácticas, está claro que los móviles nos escuchan, sobre todo cuando hay asistentes de voz involucrados. Google ya se vio obligada a pedir perdón en 2013 por no avisar de que su 'Ok, Google' escuchaba todo lo que uno decía siempre, porque era la única forma de conseguir que el sistema pudiera responder cuando se le llamase.