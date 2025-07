La luz de los focos apunta directamente a 'Big Ion'

Bruno Parcero San Sebastián Domingo, 6 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La luz de los focos nunca ha cegado a Ion Ansotegi que el 14 de julio, un día después de cumplir 43 años, comenzará en el Sanse su andadura como entrenador después de años volando bajo el radar, siempre a la sombra de otros técnicos. Su caso representa una anomalía futbolística porque el de Berriatua, sin experiencia previa en otros clubes más modestos o incluso en las categorías inferiores de la Real, dirigirá su primer partido como técnico principal en una categoría tan exigente como la Segunda División. Sin embargo, y siendo una rareza, no es el primero. Arda Turan vivió un caso similar en el Eyüpspor turco y tanto Pirlo como Cesc Fàbregas se hicieron cargo de la Juventus y el Como, respectivamente, apenas días después de comenzar su periplo en el filial. La Real apuesta por Ansotegi y apuesta fuerte porque a su lado no ha colocado a un entrenador con experiencia sino a otro exjugador, Imanol Agirretxe, cuyo bagaje en el banquillo se reduce a ocho partidos junto a Iosu Rivas en el Sanse.

La confianza del club en la figura de Ion Ansotegi siempre ha sido máxima. Le reclutó para su estructura tan solo unos días después de anunciar su retirada como jugador para cumplir funciones de «coordinación en la segunda etapa de formación de los canteranos» y ocuparse «del apoyo al staff técnico del Sanse, Real C y División de Honor Juvenil, así como del control y seguimiento de los futbolistas de estos tres equipos».

Al banquillo sin licencia

Nueve meses después, la destitución de Eusebio Sacristán y el ascenso de Imanol Alguacil al primer equipo hasta final de temporada le abrieron la puerta del filial, donde pasó a ser segundo entrenador de Aitor Zulaika. Y eso que el de Berriatua aún no tenía expedida la licencia de entrenador por parte de la RFEF para sentarse en un banquillo, lo que hizo que el órgano federativo tuviera que expedir una licencia provisional, tal y como consta en el acta de aquel primer partido ante el Leioa.

Ansotegi pertenece a la primera promoción de Zubieta e hizo el curso de entrenador junto a Jagoba Arrasate, Sergio Francisco, Mikel Aranburu, Mikel González, el propio Imanol Agirretxe, Borja Viguera, Juan Domínguez, Sergio Rodríguez, Alberto de la Bella, Xabi Prieto, Beñat San José, Aitor Aldalur, Javi Ros o Jon Aleman. Este año se ha estado sacando el título UEFA B.

Al final de aquella campaña, y tras el regreso de Imanol al Sanse, la Real le reubicó en el primer equipo como miembro del staff de Asier Garitano. El de Berriatua, el único de aquel cuerpo técnico formado en Zubieta, se iba a encargar de servir de enlace con la plantilla, pero la destitución de Garitano a finales de diciembre y la llegada nuevamente de Imanol hizo que Ansotegi pasara a ser ayudante del oriotarra para encargarse de «trabajos individuales».

Siete temporadas siendo uno de los hombres de confianza de Imanol llevaron a pensar que Ansotegi podría acompañarle en su nueva aventura árabe, pero 'Big Ion', como le bautizó en su día David Moyes, se queda en Zubieta para iniciar su periplo como primer entrenador en el Sanse, donde dio sus primeros pasos como futbolista de la Real después de que años antes, y tras la llamada del Eibar, hubiera dejado su otra pasión, la pelota.

Decían entonces en la Real que la mayor virtud del Ansotegi jugador era su inteligencia, que él mejor que nadie conocía sus limitaciones y que por eso casi nunca se equivocaba. Y eso le llevó hasta el primer equipo donde disputó 227 partidos.

Y es que el nuevo entrenador del filial siempre fue «un buen estudiante». De hecho, cuando llegó a Primera División con 23 años ya se había sacado ingeniería técnica y parte de la superior.

Es amigo íntimo de su vecino Jagoba Arrasate, con quien también fue segundo entrenador en la Euskal Selekzioa y con el que no es raro verle por Berriatua comiendo en Goxalde Elkartea. Son dos txuri-urdin en tierra hostil. De hecho, la familia de Ansotegi es del Athletic. «Ion siempre ha sido de la Real, quizá porque era el espíritu de la contradicción», destacan en su familia. En su despedida como jugador, y entre lágrimas, lo dejó claro: «No hay que nacer en un sitio para querer a un equipo. Desde muy pequeño, en Berriatua, fui de la Real, hasta cumplir finalmente mi sueño. Aquí me han demostrado que esto es especial y que yo soy especial también para ellos. He estado diez años en el mejor club que puedo estar».

