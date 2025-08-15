«Quienes vienen de fuera valoran muchísimo este museo»

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54 | Actualizado 21:40h. Comenta Compartir

Un diamante. Eso es lo que tiene Errenteria en forma de museo. Un lugar que a veces pasa desapercibido, pero que tiene auténticas joyas en su interior. Se trata de Jantziaren Zentroa, un espacio dedicado a los trajos, de todo tipo. Desde trajes reconocibles de personajes históricos, hasta trajes que cuentan la evolución de la vestimenta en determinados siglos, pasando por la ropa tradicional vasca.

Un espectáculo del que Ramón García es responsable y que subraya que «tener esto en casa es un auténtico lujo. Contamos con una exposición temporal y otra permanente, en la que se puede ver una gran variedad de trajes», afirma satisfecho.

Nada más entrar en el museo, se puede disfrutar de la exposición temporal 'Influencer', que reúne «trajes emblemáticos de personajes como la reina Isabel I, Eugenia de Montijo, Eva Perón, Jacqueline Kennedy o Lady Di entre otras». Un repaso a icónos que «nos hace entender lo que es realmente una influencer, una persona que a pesar de los años sigue estando en nuestras mentes».

«Tener piezas de Frederick Worth, padre de la alta costura, o Balenciaga es un auténtico lujo y hay que valorarlo»

Quizás fuera por su fama, por su carácter, pero también por su manera de vestir. En este aspecto, el ámbito de la moda ha cambiado mucho. «Con la globalización tener un estilo propio es complicado, algo que no ocurría antes, donde cada quien podía tener su toque, eso se ha perdido», asevera García.

«Esto es arte»

Tras dejar atrás la planta cero, el viaje por el museo continúa con la planta uno y dos, donde se encuentra la exposición permanente. «La muestra se divide en dos plantas, comienza con vestuario de 1740 y finaliza en 1970 y en total tenemos 35 trajes», explica el responsable del museo.

En la exposición se encuentran tres trajes que pertenecen a grandes diseñadores. Por un lado, se cuenta con dos obras de artes confeccionadas por Charles Frederick Worth, considerado como el padre de la alta costura. Uno es un vestido-abrigo de noche dorado que brilla con luz propia, y el segundo diseño lo componen un traje y abrigo de calle cosidos en terciopelo azul. El segundo gran diseñador que puede ser disfrutado en la exposición permanente es Cristóbal Balenciaga.

«Son piezas impresionantes, que tienen una gran importancia. Frederick Worth es el padre de la alta costura. De hecho, gracias a él se comenzaron a poner etiquetas en los trajes», afirma Gacría. Y es que como destacaba el diseñador, «si un cuadro va firmado por qué no puede ir firmado un traje que también es una obra de arte».

Piezas como éstas deben ser conservadas a la perfección. «Para nosotros la humedad y la iluminación son fundamentales, por ello tratamos de mantener una temperatura estable en la primera planta, donde se encuentran los trajes originales»

Asimismo, al final de la exposición hay seis trajes de Euskal Herria, la mayoría donaciones. Tres son trajes de baserritarra; dos de mujer de Lapurdi, y el tercero es un blusón de hombre de Beasain. Junto a ellos trajes de Isaba (Roncal), Atharratze (Zuberoa) y un traje de novia de Goizueta (Navarra).

«Somos un gran museo»

Dos exposiciones que dejan claro que Jantziaren Zentroa es un museo de categoría. Precisamente sobre esto reflexiona García. «Cuando viene gente de fuera nos comentan que tenemos un espacio muy interesante para ser una localidad como Errenteria, sin embargo la gente de aquí no conoce este sitio, y eso es una pena». De hecho, como destaca, «hasta yo mismo he caído en estas cosas, ya que cada vez que viajo a cualquier país siempre visito un museo, pero cuando los tienes cerca de casa los dejas algo de lado».

A este respecto, el director del museo también habló sobre la afluencia de los jóvenes. «Es complicado convencer a un joven para que venga a este tipo de lugares. Ellos están en un mundo en el que todo va muy rápido y detenerse un buen rato para apreciar algunas obras de arte quizás no sea lo más entretenido para ellos», lamenta.

Sin embargo, asegura que «en caso de venir aquí, confío plenamente en que disfrutarán». Más aún si «hacen la visita guiada», que se realizará el próximo 24 de agosto a las 12.00 horas. Un paseo por la historia que irá acompañado de la experiencia de una visita en la que como destaca García «siempre se aprende mucho más».

