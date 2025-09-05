«El Touring es un equipo atractivo para jugar»

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

El inicio de la campaña ya está aquí. A las 16.30 horas de esta tarde, el balón echará a rodar en Fanderia con el Touring recibiendo al todopoderoso Portugalete. Un inicio «que seguro será duro», afirman tanto el presidente del club, Asier Yerobi como el técnico Carlos García, que ha aterrizado en el club galletero con buen pie.

No obstante, el trabajo en el club comenzó mucho antes del inicio del choque de hoy. Lo hizo en verano, con varios fichajes que vinieron a suplir las bajas. Un total de catorce respecto a la pasada campaña. «Somos un club que tiene sus limitaciones, y haber hecho una excelente campaña como la que hicimos el pasado año nos ha pasado factura», reconoce el presidente. En esta línea, Yerobi recuerda que «el poder económico de los equipos vizcaínos en los mercados es muy superior al nuestro y eso es algo que al fin y al cabo nos acaba limitando un poco».

A pesar de ello, «hemos conseguido hacer buenos fichajes, y desde mi punto de vista hemos creado un equipo con el que tenemos la idea de conseguir cosas bonitas». En este sentido, el presidente tiene claro que «el Touring está siendo un equipo atractivo para esos jóvenes que quieren seguir desarrollándose en una categoría como la Tercera RFEF, en la que se aprende muchísimo.

«Tenemos que ser un equipo agresivo en la presión pero que sepa jugar mientras es apretado por el rival»

Y es que de nuevo la juventud parece que será el ingrediente principal del conjunto galletero. «Nuestro mercado se limita a la zona de Donostialdea y Bidasoaldea y de ahí conseguimos a jugadores jóvenes en los que confíamos para sacar la temporada», asegura convencido Yerobi.

«Es un placer estar aquí»

Comandando el barco de la primera plantilla estará Carlos García. Un técnico con «gran experiencia y con el que llegar a un acuerdo fue tremendamente sencillo», destaca el presidente. Algo con lo que concuerda García, quien asevera que «siempre he visto al Touring como un club grande, por eso estar aquí es muy positivo para mí». En este sentido, el nuevo entrenador recuerda «aquellas veces que venía a ver algunos partidos a Lartzabal».

En cuanto a su llegada, agradece «la sinceridad y la honestidad con la que el club se dirigió a mí, eso es algo que he tenido muy en cuenta y por lo que estoy realmente satisfecho». Por su parte, García llega al club galletero procedente del División de Honor del Real Unión, aunque previamente ya tuvo experiencia en esta categoría con el Pasaia. «Su currículum es algo que siempre nos ha llamado la atención, y si no ha estado aquí antes es porque no ha surgido, pero siempre hemos tenido claro que era una opción», concluye Yerobi.

«Queremos ser agresivos»

Tras poner pie en Fanderia el míster lo tiene claro. «Tenemos que ser un equipo agresivo en la presión pero que sepa jugar mientras es apretado, que sepa estar organizado, que defensivamente seamos un ordenado, un bloque muy fuerte». En ataque en cambio, «nos tendremos que adaptar a las distintas fases de un partido, pero creo que tenemos herramientas suficientes para poder adaptarnos a varias situaciones», asegura.

Algo que ya se ha dejado ver en la pretemporada. «En los encuentros de preparación he visto a un bloque muy polivalente, que es capaz de jugar a muchas cosas». En este aspecto, como destaca, «muchas veces por mucho que uno quiera jugar de una manera determinada quizás no le sea posible, por ese motivo, teniendo en cuenta a los jugadores y a otros factores trataremos de ser siempre competitivos».

«Será un inicio duro»

Una garra que será vital si los rojillos quieren puntuar en la primera jornada. «El Portugalete es un equipo que está llamado a luchar por el ascenso, por lo que tenemos claro que será un partido difícil. A pesar de ello, considero que tenemos herramientas suficientes para plantar cara». asevera García.

En esta línea, y mirando algo más lejos, la juventud del equipo es algo que «no me preocupa». «Son chavales que se van a medir a jugadores que tienen muchísima experiencia, pero pienso que van a ser capaces de aprender de manera rápida». Asimismo, el técnico tiene claro que «en estas competiciones siempre hay momentos buenos y momentos malos, por lo que ya les he dicho que habrá días en los que habrá que apretar los dientes y sacar la situación adelante».

Comenta Reporta un error