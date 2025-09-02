«Estamos preparadas para hoy»

Martin Sansinenea Errenteria Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

Si hay una regata en la que cualquier remero quiere formar parte esa es la Bandera de La Concha. Una prueba mítica en la que se ha escrito la historia del deporte. Algunos de estos capítulos han contado con protagonistas de Errenteria. Y es que Hibaika ha sido una fija en los últimos años.

A pesar de estar presente en la la bahía en trece ocasiones de manera consecutiva, los nervios son algo que una no se quita de la cabeza. Lo sabe bien Maddi Insausti (Errenteria 2002), quien asegura tener «muchas ganas» de salir a remar en en aguas donostiarras en la clasificación que arrancará a las 18.00 horas.

«Es una regata que tenemos marcada en el calendario desde hace muchísimo tiempo. Además, en el tramo final de la temporada tuvimos un par de jornadas que nos crearon alguna inseguridad que otra, pero justo la última prueba de liga la hicimos muy bien y creo que el equipo llega seguro y con mucha confianza y con ganas de demostrar lo que tiene», asegura convencida la remera. De hecho, como subraya, «sabemos hacerlo bien y si hacemos nuestro trabajo al menos quedaremos a gusto con lo que hemos hecho y luego ya veremos cuál es el resultado».

«Los dos primeros domingos de septiembre siempre están marcados en rojo para todos los remeros»

Un resultado que hay que ganárselo en la mar, que seguro será protagonista ya que se esperan olas de dos metros para la clasificatoria. Un factor «que hay que tener en cuenta». A pesar de ello, Insausti, que remará por quinta vez en esta prueba afirma que «en veinte minutos pueden cambiar muchas cosas, por lo que hay que tenemos que estar preparadas para todo».

«Primero lo de hoy»

En esta línea, Insausti tiene claro que aunque los domingos en La Concha son bonitos, «para llegar a ellos lo que hay que hacer es una buena clasificación». En total, 21 traineras bogarán esta tarde, de las cuales siete estarán junto a Arraun Lagunak los próximos domingos. Una criba importante.

«Hace unos años igual sí que había más diferencia entre traineras y había quienes se tomaban las clasificatorias de manera tranquila, pero en los últimos años creo que todo el mundo aprieta en la prueba de previa porque saben que cualquier despiste lo pagas muy caro», reconoce.

Más aún con la previsión de hoy. Asimismo, Insausti ve que «el nivel de todas las traineras femeninas ha subido mucho en los últimos años». Algo bueno para el deporte, aunque complique las cosas para las errenteriarras. La fuerte competitividad se ha podido ver en la liga, donde Hibaika ha estado fantástica.

«Creo que en cuanto a rendimiento ha sido una temporada muy buena, porque el remo femenino ha subido mucho. Este año se ha notado que la gente ha mejorado, que está todo muy más apretado, que en un segundo entramos cuatro botes o más», asevera. No obstante afirma que «hemos entrado en tanda de honor bastantes veces, lo cual es un orgullo para este pueblo porque al final estás compitiendo con las mejores traineras».

A pesar de ello, «ver que a veces quedabas en una mala posición por unos pocos segundos te minaba un poco la moral, pero por tiempos hemos hecho una temporada sensacional».

Amor por el remo

Por su parte, y de cara a la prueba de esta tarde Insausti reconoce estar «muy ilusionada». No es para menos. Tras doce años en el club y cinco en la primera plantilla la remera errenteriarras siente «mucho orgullo».

En este aspecto, recuerda el momento en el que se decantó por el remo. «Todas mis amigas iban a balonmano, a fútbol y al remo vine yo sola, no sé por qué. Mi padre me animó a venir a probar y al final aquí terminé. Y aviso, es un deporte que engancha muchísimo, y quien lo pruebe no se va a ir».

A pesar de ello, destaca que « es sacrificado y pues compaginarlo con carreras, con trabajos, es muy difícil. Además, cuando llega el verano ves cómo tu kuadrilla organiza planes mientras tú tienes que centrarte en la liga». Un sacrificio que seguro se verá reflejado en las aguas de Donostia, donde Hibaika buscará su pase para los dos primeros domingos de septiembre.

