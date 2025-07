La música y el fuego despiden las fiestas

Martin Sansinenea Errenteria Sábado, 26 de julio 2025, 21:21 | Actualizado 21:38h. Comenta Compartir

Si todas las despedidas fuesen así, pocas personas las odiarían. Errenteria dijo agur a las Madalenas con un gran espectáculo, en una Alameda a la que se acercaron cientos de vecinos, que tenían ganas de un último baile. Para ello, el ritmo estuvo otra vez a cargo de músicos que hicieron las delicias del público.

Por un lado, la Banda de Errenteria, por el otro, Luis Mari Moreno 'Pirata'. Qué podía salir de esa combinación. Un evento sensacional. Más de dos horas de música, que permitió despedir las fiestas que este año han sido intensas de principio a fin.

Poco a poco la plaza se fue llenando, hasta adquirir un colorido único. ABBA, 'La chica ye ye', 'El Rey', 'Xalbadorren Heriotzean', 'Can't take my eyes off of you' o ACDC fueron algunos de los temas y grupos que fueron sonando a lo largo de la noche.

Zezen zuzko, el himno del Touring, la Diana y como no, el Centenario, despidieron la fiesta pasadas las doce

Canciones para todos los públicos que hicieron vibrar el suelo. La mayoría de ellos optaron esta vez por acompañar la fiesta con un poco de agua, después de varias noches de fiesta. Otros en cambio, decidieron quedarse en casa. Un grave error. La música, unida al canto de los errenteriarras, creó un ambiente mágico.

Una vez sonaron las campanadas de las doce de la noche los errenteriarras esperaban un último momento. Se escuhó un ruido que poco a poco se fue acercando y unas chispas comenzaron a verse a lo lejos. Era el toro de fuego, en su última salida, en la que los más pequeños fueron los protagonistas. Junto al fuego sonó 'Zezen Zuzko' que vino seguido del himno del Touring, la Diana y por último el Centenario.

Un agur de diez, que cerró más de cien horas de fiesta en la que en Errenteria solo se han visto cosas buenas. Gente bailando, disfrutando de la variedad de actividades y pasando grandes ratos en familia y con los amigos. Todo ello acompañado en ocasiones de la lluvia. Y es que cualquiera quiere apuntarse a unas fiestas como las de la villa galletera.

Ahora queda recargar las pilas, desconectar del ritmo frenético y esperar a que lleguen las Madalenas de 2026.