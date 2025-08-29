Euskadi y Japón, a puntadas

Elena Viñas Pasaia Viernes, 29 de agosto 2025, 20:43 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

La diseñadora errenteriarra Enara Rodríguez se abre paso en el mundo de la moda. La pasada primavera se alzó con el premio IKEA Fashion Challenge y en la actualidad, tras pasar por las aulas tanto de la Universidad CSDMM, de la Politécnica de Madrid, como de Agustinak Zentroa, trabaja en el desarrollo de su marca.

Pese a su juventud, tiene muy claras cuáles son las señas de identidad de las creaciones con las que aspira a llegar a un público muy amplio. «Mi marca tiene pinceladas de la moda oriental y la vasca. Está inspirada en Cristóbal Balenciaga. Presenta una gran sensibilidad por la moda oriental en cuanto a formas, volúmenes, tejidos, el movimiento...», asegura Enara, quien confiesa que se fija mucho «en lo estructural» a la hora de idear sus diseños.

«Me gusta esa confrontación de elementos o formas más esculturales frente a las más orgánicas; esa tridimensionalidad de las diferentes piezas de un vestido o de un traje que refuerza la idea de movimiento sobre el cuerpo», precisa la diseñadora.

Las claves de sus diseños

Versatilidad, innovación, sostenibilidad, adaptabilidad, exclusividad y elegancia son términos que la joven destaca cuando habla de su trabajo. En este sentido, subraya que la identidad de su marca se basa en el proyecto Euskadi-Japón que desarrolló como fin de grado en la universidad y al que ha dado el nombre de HAFU. «En ese trabajo, me inspiré en diseñadores –IsseyMiyake, Yohji Yamamoto o Rei Kawakubo–, siluetas, volúmenes y espacios, en los que voy a seguir investigando», manifiesta.

En su taller, situado en el vecino Oiartzun, recibe a clientas que buscan una creación para lucir en ocasiones especiales e incluso en el día a día, prueba de esa «versatilidad» por la que la errenteriarra apuesta.

«Hacer una prenda a medida significa mucho para mí y más aún que cuenten conmigo para la que lucirán en un día especial», confiesa. Más allá de satisfacer sus expectativas, Enara Rodríguez se centra en cuidar toda la experiencia para que «el servicio de compra al completo sea también gratificante». Es su forma de «poner en valor» el trabajo artesanal que desarrolla para que lo aprecie la otra persona. «No es solo el vestido que hacemos, sino todo el proceso que engloba desde conocer a la clienta a esa exclusividad que quieres ofrecerle», declara.

El paso por Agustinak Zentroa

En los últimos meses, Enara Rodríguez ha ampliado sus conocimientos tomando parte en el curso 'SORTU eta EKIN', de la mano de Agustinak Zentro para impulsar las Industrias Culturales y Creativas (ICC). «En él me he formado para consolidar mi marca: Enara Rodríguez. Durante varios meses participamos en formaciones de gestión económica, financiera y fiscalidad, así como en las centradas en modelos de negocio, estrategia comercial, etc. Además, he sido tutorizada por Esti Susperregi en sesiones individuales para proyectar mi marca», explica. A su juicio, la experiencia no podía haber sido más positiva. Por ello, no duda en dar las gracias a todo el equipo de Agustinak Zentroa «por su ayuda y por lo mucho que se han involucrado».

No menos agradecida se muestra por su participación en el concurso IKEA Fashion Challenge, celebrado en Barakaldo, que ganó gracias a su propuesta de moda, basada en la combinación de perchas, una cortina de ducha, una lámpara y una funda nórdica.

Este verano ha disfrutado de su doble premio: un proyecto de interiorismo para mejorar su espacio de trabajo valorado en 2.000 euros y un viaje a Suecia para visitar el IKEA Museum.

