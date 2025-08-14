«Comenzó como un juego, pero el boxeo ahora es mi vida»

Martin Sansinenea Errenteria Jueves, 14 de agosto 2025, 20:46 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

El sonido de los sacos siendo golpeados por los puños. El de un silbato que indica el inicio y el final de un ejercicio. El de los gritos de esfuerzo. Eso es lo que se escucha cuando uno entra en el gimnasio de 'Látigo'. Un lugar en el que el boxeo es algo más que un deporte, es arte, es pasión, es un modo de vida.

Sebastián 'Látigo' Pérez es un enamorado de este mundo uy disfruta del boxeo, tanto cuando lo practica como cuando lo enseña. Un deporte en el que «es importante saber golpear, pero en el que es fundamental no recibir golpes del contrario», subraya.

Ahora, tras años de profesional se encuentra «muy a gusto», pero como es habitual, todo nació de la ilusión de un niño, que quiso aficionarse a un deporte que ya practicaba su padre. «Al igual que muchos otros niños comencé con el deporte escolar, pero era algo que no me llenaba», asegura. Por ello, «comencé a practicar deporte, pero siempre de una manera lúdica, para mí esto era un juego».

«Recuerdo que cuando recibí mi primer K.O. mi aita se preocupó muchísimo. Fue un momento muy duro»

Como recuerda entre risas, «cuando comencé con unos seis o siete años, el siguiente más joven tenía catorce, y ahí siempre tenía un ángel y un demonio en mi cabeza. El ángel decía que tuviera cuidado porque me iba a hacer daño, mientras que el demonio me decía que siguiera probando». Una sensación de querer continuar que «todavía tengo, es como una gasolina que me hace seguir». Es una «incertidumbre, no es miedo», asegura. Y es que cuando uno sube al cuadrilátero «nunca sabe que es lo que va a pasar, y eso engancha», reconoce.

El boxeo en familia

El amor por el deporte viene de familia. Su padre, 'el míster', como le conocen en el gimnasio, fue quien introdujo la pasión por el boxeo en la vida de Látigo. Un camino compartido que hasta el momento «ha sido precioso, y es algo por lo que estoy tremendamente agradecido. No todo el mundo tiene la posibilidad de compartir con un padre tanto tiempo, y eso es algo que me encanta», asegura emocionado.

En este aspecto, destaca que a pesar de ser él «el que sube a pegarse, todo el trabajo que hay por detrás se lleva a cabo con el aita, y por ello todo lo que se ve cuando peleo también es mérito suyo».

Sin embargo, compartir con hijo un deporte peligroso como es el boxeo no es sencillo. «Recuerdo que cuando recibí mi primer K.O. mi aita se preocupó muchísimo. Fue un momento muy duro, y sé que ese golpe fue más complicado para él que para mí». A pesar de ello, «son cosas que pasan en el boxeo, y del mismo modo que tú puedes noquear a un adversario, ellos pueden hacer lo mismo contigo.

Tanos años a lado de su padre le han permitido «aprender mucho». En el ámbito deportivo, «lo que siempre hemos mirado ha sido la defensa, que es fundamental», subraya. «Pegar es importante, pero lo fundamental en el boxeo es mantener la guardia arriba, y eso me lo enseñó 'el míster', mientras que ahora se lo enseño yo a todos los que entrenan en el gimnasio».

En lo extradeportivo, 'Látigo' tiene claro que «después de tantos años, cada uno ya sabe como es el otro, por lo que trabajar mano a mano es muy sencillo». Quizá esa sea una de las claves, la de tener en la esquina a gente de máxima confianza. Una relación que está dando sus frutos. Prueba de ello es el próximo combate en su calendario.

De nuevo en casa

Y es que la próxima pelea del púgil errenteriarra será por el título EBU Silver de peso gallo (campeonato europeo) frente al italiano Mauro Forte. Un boxeador que ya el pasado año disputó el título Ebu de peso pluma ante Cristóbal Lorente, en el que cayó derrotado.

Ahora se medirá a 'Látigo'. Lo hará en Errenteria, ya que G. B. P Team Látigo Promotions será la encargada de traer la lucha a casa. Una «fantástica noticia», destaca el boxeador local. De este modo, y tras el último título de España que conquistó también en Errenteria, 'Látigo' tendrá la opción de asaltar un cinturón europeo frente a su gente.

Aunque todavía no hay una fecha cerrada, el combate se disputará en el mes de noviembre.

Comenta Reporta un error